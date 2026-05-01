株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、株式会社東急レクリエーション(本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：木村 知郎)が運営するボウリング施設2店舗を、2026年5月1日(金)付けで事業承継いたします。これにより屋号を変更した「GiGO BOWL湘南とうきゅう」「GiGO BOWLアリオ葛西」の2店舗がGiGOグループのお店に加わります。

本件の概要

当社は「ASOBIで世界を熱くする」をビジョンに掲げ、「好き」を起点にリアルエンターテイメントを追求する遊びの先駆者として、五感をゆさぶる熱狂体験を創造し続けています。また、国内で約420店舗のアミューズメント施設(内、ボウリング施設8店舗)を運営しております。 本件の事業承継により、関東のボウリング施設2店舗が、屋号を「GiGO BOWL湘南とうきゅう」「GiGO BOWLアリオ葛西」としてGiGOグループのお店に加わることになりました。 2店舗が長年運営してきたボウリング場の会員サービスや大会運営、プロショップやカルチャーセンターなどの事業をGiGOグループが承継し、全国8店舗の「GiGO BOWL」と大会・イベントなどの連携が可能になります。 さらに、2店舗に隣接するGiGOのアミューズメント施設「GiGO湘南とうきゅう」「GiGOアリオ葛西」を一体運営することで、GiGO限定のキャンペーンやイベントの連動など、これまで以上に地域に密着した楽しいアミューズメント施設の創出を目指してまいります。

「GiGO BOWL湘南とうきゅう」概要

●住所：神奈川県藤沢市遠藤滝ノ沢698-10 湘南とうきゅうSC 6F ●アクセス：JR東海道本線「辻堂」駅北口バス乗り場より「辻26系統・辻34系統」で「駒寄」下車 ●営業面積：1,000坪(33,305.78m²) ●営業時間：10:00～22:30 ●レーン数：36レーン ●店舗URL：https://www.gigo.co.jp/shops/bowl-fujisawa-endo

「GiGO BOWLアリオ葛西」概要

●住所：東京都江戸川区東葛西9-3-3 アリオ葛西 3F ●アクセス：東京メトロ東西線「葛西」駅前バスターミナル9番乗り場21系統「葛西臨海公園行き」 又は「コーシャハイム南葛西行き」乗車、「東葛西9丁目」下車 ●営業面積：500坪(1,652.89m²) ●営業時間：10:00～22:30 ●レーン数：26レーン ●店舗URL：https://www.gigo.co.jp/shops/bowl-kasai

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。