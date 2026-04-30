グローバルアイソレータチップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026
アイソレータチップ世界総市場規模
アイソレータチップとは、電子回路間において信号の一方向伝送を実現し、ノイズや高電圧サージから回路を保護するための半導体デバイスです。主にフォトカプラや磁気結合方式などを用い、入力側と出力側を電気的に絶縁することで、システムの安全性と信号品質の向上に寄与いたします。産業機器、通信機器、車載電子制御システムなど幅広い分野で利用されております。
図. アイソレータチップの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348351/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348351/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルアイソレータチップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の4682百万米ドルから2032年には7324百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは7.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルアイソレータチップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場構造と産業チェーン（アイソレータチップ／絶縁ドライバ）
2025年の販売数量は約27.17億個、平均価格は1K個あたり1,492米ドル、総生産能力は約31.79億個、業界平均粗利率は43.5%です。産業チェーンはウェハーやパッケージ材料などの上流に依存し、下流は産業機器・車載・通信・エネルギー・医療へと広がります。特に絶縁ドライバは主流製品として市場の約48%を占める見込みです。
競争環境と地域構造（Isolation IC）
市場は高度に分散しつつも、ADI、Texas Instruments、Infineon、Skyworks、Onsemiの上位5社で約58%を占有しています。地域別ではアジア太平洋が54%で最大市場、北米24%、欧州17%となっています。日本市場は成長領域として注目され、車載・産業用途を中心に拡大傾向にあります（シェアは未確定値）。
技術トレンドと用途拡大（車載・産業用）
技術面ではCMOSベースの容量結合型Isolation ICが主流であり、CMTI（コモンモード過渡耐性）、伝送精度、温度特性の改善が進展しています。また統合化が加速し、多チャネル化やオンチップ診断機能が標準化されています。用途別では産業用が約44%、車載が約20%を占め、電動化・自動運転の進展が需要を押し上げています。
市場予測と成長要因（アイソレータチップ）
今後は高電圧化・高信頼化ニーズを背景に、産業オートメーションやEV市場での需要拡大が継続すると見込まれます。特にIsolation ICは安全規制強化により不可欠部品として位置付けられ、通信・エネルギー分野でも採用が増加しています。米国・日本市場ともに中長期的なCAGR成長が予測されています。
総括
アイソレータチップ市場は、技術革新・規制強化・サプライチェーン再編の三要因により構造的成長局面にあります。今後は高集積化と高耐圧化を軸に、産業用・車載・通信向けIsolation ICの需要がさらに拡大する見通しです。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバルアイソレータチップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1259611/isolation-ic
会社概要
YH Researchは、グローバル市場を対象とした専門調査機関です。業界別レポート、カスタマイズ調査、IPO支援、事業計画策定支援などを通じて、企業の持続的成長をサポートしています。世界各地のネットワークを活用し、信頼性の高いデータと実践的な分析を提供しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
YH Research株式会社
URL：https://www.yhresearch.co.jp
住所：東京都中央区勝どき五丁目12番4-1203号
TEL：050-5840-2692（日本）；0081-5058402692（グローバル）
マーケティング担当：info@yhresearch.com
配信元企業：YH Research株式会社
アイソレータチップとは、電子回路間において信号の一方向伝送を実現し、ノイズや高電圧サージから回路を保護するための半導体デバイスです。主にフォトカプラや磁気結合方式などを用い、入力側と出力側を電気的に絶縁することで、システムの安全性と信号品質の向上に寄与いたします。産業機器、通信機器、車載電子制御システムなど幅広い分野で利用されております。
図. アイソレータチップの製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルアイソレータチップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の4682百万米ドルから2032年には7324百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは7.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルアイソレータチップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場構造と産業チェーン（アイソレータチップ／絶縁ドライバ）
2025年の販売数量は約27.17億個、平均価格は1K個あたり1,492米ドル、総生産能力は約31.79億個、業界平均粗利率は43.5%です。産業チェーンはウェハーやパッケージ材料などの上流に依存し、下流は産業機器・車載・通信・エネルギー・医療へと広がります。特に絶縁ドライバは主流製品として市場の約48%を占める見込みです。
競争環境と地域構造（Isolation IC）
市場は高度に分散しつつも、ADI、Texas Instruments、Infineon、Skyworks、Onsemiの上位5社で約58%を占有しています。地域別ではアジア太平洋が54%で最大市場、北米24%、欧州17%となっています。日本市場は成長領域として注目され、車載・産業用途を中心に拡大傾向にあります（シェアは未確定値）。
技術トレンドと用途拡大（車載・産業用）
技術面ではCMOSベースの容量結合型Isolation ICが主流であり、CMTI（コモンモード過渡耐性）、伝送精度、温度特性の改善が進展しています。また統合化が加速し、多チャネル化やオンチップ診断機能が標準化されています。用途別では産業用が約44%、車載が約20%を占め、電動化・自動運転の進展が需要を押し上げています。
市場予測と成長要因（アイソレータチップ）
今後は高電圧化・高信頼化ニーズを背景に、産業オートメーションやEV市場での需要拡大が継続すると見込まれます。特にIsolation ICは安全規制強化により不可欠部品として位置付けられ、通信・エネルギー分野でも採用が増加しています。米国・日本市場ともに中長期的なCAGR成長が予測されています。
総括
アイソレータチップ市場は、技術革新・規制強化・サプライチェーン再編の三要因により構造的成長局面にあります。今後は高集積化と高耐圧化を軸に、産業用・車載・通信向けIsolation ICの需要がさらに拡大する見通しです。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバルアイソレータチップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
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会社概要
YH Researchは、グローバル市場を対象とした専門調査機関です。業界別レポート、カスタマイズ調査、IPO支援、事業計画策定支援などを通じて、企業の持続的成長をサポートしています。世界各地のネットワークを活用し、信頼性の高いデータと実践的な分析を提供しています。
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