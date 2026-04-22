高出力CW DUVレーザーの世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347606/images/bodyimage1】
弊社GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）はこのたび、産業用・研究用レーザーの中でも特に技術的ハードルが高い「高出力CW DUVレーザー」 に焦点を当てた最新市場調査レポートを発刊いたしました。
本レポートは、単なる定量データの羅列ではなく、「この市場でどう勝ち抜くか」「投資すべきタイミングはいつか」 という経営判断に直結する戦略知見を提供します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1024730/high-power-cw-duv-lasers
1. 製品定義：なぜ「高出力CW DUVレーザー」が今、重要なのか
高出力CW（Continuous Wave）DUV（Deep Ultraviolet）レーザーとは、波長200～300nm帯で連続発振が可能な次世代レーザーです。
従来のパルス発振型DUVレーザーと異なり、発熱・ノイズ・光学損傷を抑えながら安定した連続出力を実現します。
主な製品セグメントは以下の通りです。
Below 50mW：研究実験室向け基礎ツール
50mW - 300mW：半導体テスト・ラマン分光の中核出力帯
Above 300mW：FBG（ファイバーブラッググレーティング）量産・先端計測向けハイエンド領域
特に50mW～300mW帯は、産業用途と研究用途の橋渡しゾーンとして年間成長率（CAGR）が最も高くなっています。
2. 市場規模と主要プレイヤーの実力（データ出典：qyresearch公式データ）
当社の調査（ベース年：2025年、予測期間：2026-2032年）によると、高出力CW DUVレーザーの世界市場は、2032年までに年平均成長率13.8％で拡大すると見込まれます。
その成長を牽引するのが以下のグローバル主要企業です。
Coherent
CryLas
OXIDE Corporation
驚くべきことに、これら3社で市場シェアの99％以上を占有しており、事実上の寡占体制が続いています。
特にCoherentは製品ポートフォリオと販売網で圧倒的なNo.1、OXIDE Corporationは日本市場における品質・信頼性で独自の地位を築いています。
地域別生産シェア
北米：約50％（最大の生産拠点）
欧州：約30％
日本：約15％
その他：5％
つまり、「この市場で競争するなら、この3社の動きを読めなければ始まらない」 という状況です。
3. 業界発展の主要特徴 - 経営者が押さえるべき4つのポイント
(1) 応用領域の拡大が成長の絶対条件
用途別セグメントは以下の通りです。
Fiber Bragg Grating（FBG）：光通信・センサー基幹部品向け。高出力CW DUVレーザーなしでは量産困難。
半導体テスト：次世代プロセスノード向けウェハ検査に不可欠。
Raman Spectra：医薬品・材料分析で高付加価値ニーズ拡大。
Research Laboratory：基礎研究から応用研究への橋渡し市場。
特にFBGと半導体テストが市場の70％以上を占めており、産業応用が研究開発をリードする構造です。
(2) 技術参入障壁が極めて高い
高出力CW DUVレーザーには以下の難題があります。
光学結晶の熱レンズ効果制御
高反射率コーティングの長期安定性
放熱・寿命設計
このため、新規参入は極めて困難であり、既存3社の技術的優位は2032年まで続く見通しです。
弊社GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）はこのたび、産業用・研究用レーザーの中でも特に技術的ハードルが高い「高出力CW DUVレーザー」 に焦点を当てた最新市場調査レポートを発刊いたしました。
本レポートは、単なる定量データの羅列ではなく、「この市場でどう勝ち抜くか」「投資すべきタイミングはいつか」 という経営判断に直結する戦略知見を提供します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1024730/high-power-cw-duv-lasers
1. 製品定義：なぜ「高出力CW DUVレーザー」が今、重要なのか
高出力CW（Continuous Wave）DUV（Deep Ultraviolet）レーザーとは、波長200～300nm帯で連続発振が可能な次世代レーザーです。
従来のパルス発振型DUVレーザーと異なり、発熱・ノイズ・光学損傷を抑えながら安定した連続出力を実現します。
主な製品セグメントは以下の通りです。
Below 50mW：研究実験室向け基礎ツール
50mW - 300mW：半導体テスト・ラマン分光の中核出力帯
Above 300mW：FBG（ファイバーブラッググレーティング）量産・先端計測向けハイエンド領域
特に50mW～300mW帯は、産業用途と研究用途の橋渡しゾーンとして年間成長率（CAGR）が最も高くなっています。
2. 市場規模と主要プレイヤーの実力（データ出典：qyresearch公式データ）
当社の調査（ベース年：2025年、予測期間：2026-2032年）によると、高出力CW DUVレーザーの世界市場は、2032年までに年平均成長率13.8％で拡大すると見込まれます。
その成長を牽引するのが以下のグローバル主要企業です。
Coherent
CryLas
OXIDE Corporation
驚くべきことに、これら3社で市場シェアの99％以上を占有しており、事実上の寡占体制が続いています。
特にCoherentは製品ポートフォリオと販売網で圧倒的なNo.1、OXIDE Corporationは日本市場における品質・信頼性で独自の地位を築いています。
地域別生産シェア
北米：約50％（最大の生産拠点）
欧州：約30％
日本：約15％
その他：5％
つまり、「この市場で競争するなら、この3社の動きを読めなければ始まらない」 という状況です。
3. 業界発展の主要特徴 - 経営者が押さえるべき4つのポイント
(1) 応用領域の拡大が成長の絶対条件
用途別セグメントは以下の通りです。
Fiber Bragg Grating（FBG）：光通信・センサー基幹部品向け。高出力CW DUVレーザーなしでは量産困難。
半導体テスト：次世代プロセスノード向けウェハ検査に不可欠。
Raman Spectra：医薬品・材料分析で高付加価値ニーズ拡大。
Research Laboratory：基礎研究から応用研究への橋渡し市場。
特にFBGと半導体テストが市場の70％以上を占めており、産業応用が研究開発をリードする構造です。
(2) 技術参入障壁が極めて高い
高出力CW DUVレーザーには以下の難題があります。
光学結晶の熱レンズ効果制御
高反射率コーティングの長期安定性
放熱・寿命設計
このため、新規参入は極めて困難であり、既存3社の技術的優位は2032年まで続く見通しです。