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映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』とタイアップします
「人生会議」の理解促進を図るため、普及啓発ポスターを作成
厚生労働省は、5月29日（金）公開の映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』とタイアップします。その一環として、普及啓発ポスターの作成や特設ページを開設しました。
今回のタイアップは、厚生労働省が普及・啓発を行っている「人生会議」（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）について、より多くの皆さまに関心を持ってもらい、“自分ごと”として考える機会としていただくことを目指して実施します。
タイアップする映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』では、千賀子（高畑淳子）が終活フェアに参加し、厚生労働省が「人生会議」の普及・啓発を行っていること、家族信託や遺言の公正証書の活用、身元保証人の重要性について学ぶ姿が描かれています。
また、その後、喫茶店で厚生労働省の人生会議の取り組みを友人に共有し、友人とともに終活に関する情報を交換する描写も含まれているなど、人生会議は身近な人と気軽に話しあうことができるものとして描かれています。
厚生労働省は、今回の取り組みを通して、多くの方が人生会議について知り、理解を深めるきっかけとなることを期待しています。
今回の普及啓発ポスターは、都道府県や市町村、医師会・看護協会・薬剤師会を中心とした在宅医療施策の関係団体等に掲出する予定です。
【参考情報】今回の取り組みに関係する施策
人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）とは、もしものときのために、自らが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームなどと繰り返し話し合い、共有する取り組みのことです。
厚生労働省では、これまで普及啓発イベントの開催や普及啓発資材の作成を行ってきました。
▼自分らしく生きるための「人生会議」ポータルサイト
https://www.mhlw.go.jp/acp-jinseikaigi/
【作品紹介】
大原真一（橋爪功）と千賀子（高畑淳子）夫妻の長女・亜矢（剛力彩芽）がついに婚約者・涼太（水野勝）と結婚を決意する。しかし結婚式直前、亜矢の何気ない一言が二人の関係に亀裂を生み、両家を巻き込む大騒動へと発展する。
一方、真一の後輩である加藤博（小日向文世）は、母・加藤豊子（三田佳子）の認知症が進んでいくことを受け入れられず、つい強い言葉で接してしまう。そんな博に千賀子は、「認知症でも、心は忘れていない」と語りかける――。
映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』
公開日：2026 年５月29日（金）
公式ウェブサイト：https://oshu-katsu.com/3/
出演：高畑淳子・剛力彩芽 松下由樹 水野勝・西村まさ彦
藤吉久美子 LiLiCo ／ 三田佳子 ／ 勝俣州和 彦摩呂 袴田吉彦
藤原紀香・石橋蓮司 小日向文世・橋爪功
作・監督：香月秀之 主題歌：さだまさし「神さまの言うとおり」（ビクターエンタテインメント）
（C）2026「お終活3」製作委員会
【タイアップ企画の内容】
普及啓発ポスターの作成／特設ページの開設等
▼特設ページURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/tieup/oshu-katsu3.html
本件に関するお問合わせ先
医政局 地域医療計画課、大臣官房 総務課 広報室
関連リンク
自分らしく生きるための「人生会議」ポータルサイト
https://www.mhlw.go.jp/acp-jinseikaigi/
映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』公式ウェブサイト
https://oshu-katsu.com/3/
特設ページURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/tieup/oshu-katsu3.html
厚生労働省は、5月29日（金）公開の映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』とタイアップします。その一環として、普及啓発ポスターの作成や特設ページを開設しました。
今回のタイアップは、厚生労働省が普及・啓発を行っている「人生会議」（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）について、より多くの皆さまに関心を持ってもらい、“自分ごと”として考える機会としていただくことを目指して実施します。
また、その後、喫茶店で厚生労働省の人生会議の取り組みを友人に共有し、友人とともに終活に関する情報を交換する描写も含まれているなど、人生会議は身近な人と気軽に話しあうことができるものとして描かれています。
厚生労働省は、今回の取り組みを通して、多くの方が人生会議について知り、理解を深めるきっかけとなることを期待しています。
今回の普及啓発ポスターは、都道府県や市町村、医師会・看護協会・薬剤師会を中心とした在宅医療施策の関係団体等に掲出する予定です。
【参考情報】今回の取り組みに関係する施策
人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）とは、もしものときのために、自らが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームなどと繰り返し話し合い、共有する取り組みのことです。
厚生労働省では、これまで普及啓発イベントの開催や普及啓発資材の作成を行ってきました。
▼自分らしく生きるための「人生会議」ポータルサイト
https://www.mhlw.go.jp/acp-jinseikaigi/
【作品紹介】
大原真一（橋爪功）と千賀子（高畑淳子）夫妻の長女・亜矢（剛力彩芽）がついに婚約者・涼太（水野勝）と結婚を決意する。しかし結婚式直前、亜矢の何気ない一言が二人の関係に亀裂を生み、両家を巻き込む大騒動へと発展する。
一方、真一の後輩である加藤博（小日向文世）は、母・加藤豊子（三田佳子）の認知症が進んでいくことを受け入れられず、つい強い言葉で接してしまう。そんな博に千賀子は、「認知症でも、心は忘れていない」と語りかける――。
映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』
公開日：2026 年５月29日（金）
公式ウェブサイト：https://oshu-katsu.com/3/
出演：高畑淳子・剛力彩芽 松下由樹 水野勝・西村まさ彦
藤吉久美子 LiLiCo ／ 三田佳子 ／ 勝俣州和 彦摩呂 袴田吉彦
藤原紀香・石橋蓮司 小日向文世・橋爪功
作・監督：香月秀之 主題歌：さだまさし「神さまの言うとおり」（ビクターエンタテインメント）
（C）2026「お終活3」製作委員会
【タイアップ企画の内容】
普及啓発ポスターの作成／特設ページの開設等
▼特設ページURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/tieup/oshu-katsu3.html
本件に関するお問合わせ先
医政局 地域医療計画課、大臣官房 総務課 広報室
関連リンク
自分らしく生きるための「人生会議」ポータルサイト
https://www.mhlw.go.jp/acp-jinseikaigi/
映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』公式ウェブサイト
https://oshu-katsu.com/3/
特設ページURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/tieup/oshu-katsu3.html