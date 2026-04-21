株式会社POP ROCK（本社：東京都中央区）が運営する「日本橋N11ギャラリー」は、2026年4月25日（土）から5月10日（土）まで、坂本千華（ゆきは）による初個展「ありふれた未知」を開催します。 【Webサイト】https://n11-gallery.com/news/the-known-unknown/

ありふれた未知

日本橋N11ギャラリーでは、坂本千華（ゆきは）の初個展「ありふれた未知」を開催します。 坂本は、身の回りで興味を持った物や現象や人の習性などを観察し、記録することから制作を展開してきました。困り事を解決するための試行や、小さな疑問への探究をきっかけに、私たちがすでに知っている物事の新たな側面を引き出していきます。 日常の中にある出来事や関係性を組み合わせることで、忘れていた既知を再発見し、そこから思いがけない未知が立ち上がる瞬間。本展では、坂本の視点を通して生まれる「日常×日常」の交差から、新しい発見の体験を提示します。 「ありふれた未知」 アーティスト：坂本千華（さかもとゆきは） 主催：日本橋N11ギャラリー 開催期間：2026年4月25日（土）～5月10日（日） 休廊日：月、火、水曜日 開催時間：13～19時 開催場所：東京都中央区日本橋本町1-2-8 N11ビル 1・2F 公式ホームページ：https://n11-gallery.com/ 問合せ：info@n11-gallery.com

Artist | 坂本 千華 Yukiha Sakamoto

日常の中にひっそりと佇む珍百景、困り事を非効率的に解決するために生み出された無駄な発明品などの、知らない既知に出会ったときのようなワクワクを味わえることを目標にしながら絵画や立体作品（オリジナルの無駄発明）を制作している。 Instagram｜https://www.instagram.com/yukiha.sakamoto/ 略歴 2004年 埼玉県生まれ 2024年 東京藝術大学美術学部油画専攻 入学 展示歴 2025年 グループ展 PLAY’s PASE 2025年 公募展 grid next（biscuit gallery,AWASE gallery主催） コメント 初の個展の機会を設けていただきありがとうございます。より多くの方に、知っているものだけで構成された未知から得られるワクワクを届けられるように、一人でも多くの方に存在を知っていただけたら嬉しいです！

「心に残る、アートに出会う」日本橋N11ギャラリー

日本橋N11ギャラリーは、三越前駅A1出口から徒歩1分の場所にある、若手アーティストにフィーチャーしたギャラリーです。日本文化の発祥地である日本橋を拠点に、アートカルチャーの発信と、若手アーティストの活躍の場として2023年にスタートしました。「心に残る、アートに出会う」をテーマに、アーティストが社会と繋がり、ギャラリーに訪れるみなさまにとって人生がより豊かになるような場を提供します。

運営会社

社名：株式会社POP ROCK 本社所在地：東京都中央区日本橋本町1-2-8 N11ビル 2F 代表取締役：小澤茉子 設立： 2023年3月