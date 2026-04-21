この度、株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行、以下 アトレ)の台湾現地法人である台灣捷爾東商業開発股イ分有限公司(本社：台北市、董事長：高橋 弘行、以下 JR東日本台湾商業開発)が、台北大衆捷運股イ分有限公司(本社：台北市、董事長：趙紹廉、以下台北MRT)が実施した台湾の「台北駅地下1階B組(3號・5號区画)」の公募入札において運営事業者に決定いたしました。

これに伴い、2026年5月、同区画に商業施設「Metro Corner | atre 台北駅店」のオープンを予定しております。





館 ロゴ





キービジュアル





(1)コンセプトと目指す姿

「通過する駅」から「暮らしのプラットフォーム」へ

日常的に駅を利用する層をメインターゲットに、食を中心とした、日常に寄り添う魅力的なゾーンを形成します。

通勤・通学前の朝食やテイクアウト、帰宅時のご褒美スイーツ、旅行前の手土産需要など、台湾の台北駅を日常的に利用されているお客様が幅広く応える業種構成と、思わず立ち寄りたくなる環境デザインを施し、「いつもの駅への通り道」を「毎日使いたくなる生活拠点」へと進化させることを目指します。





3號 イメージ





5號 イメージ





※今後の施工の都合により、デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。









(2)台湾：台北駅の特徴および出店場所

台北駅は、臺灣鐵路、台灣高速鐵路、台北MRTの淡水信義線・板南線、空港線である桃園大衆捷運(桃園MRT)が乗り入れる台湾最大の交通ハブであり、1日の乗降客数は約50万人を超えます。

駅周辺には3店の百貨店・モールと5か所の地下街が集積しており、2030年頃にはさらに複数の大型商業施設が開業予定であるなど、台湾随一の高い商業ポテンシャルを有するエリアです。





左：台北駅構内位置図 右：区画詳細図





※地図はイメージです

2026年5月は3號全体と、5號の一部が開業予定です。※5號全体の開業は2028年予定









(3)2026年5月オープン ショップ一覧

■スシローTo Go(寿司弁当)＜台湾初業態＞3號エリア





スシローTo Go ロゴ





「日本一の回転寿司」スシローは、台湾全土で初となるテイクアウト専門店「SUSHIRO To Go」を展開します。ブランドのコアコンセプトである「おいしいお寿司でお腹いっぱい；おいしいお寿司で幸せいっぱい」という想いを受け継ぎ、消費者の日常生活動線へとさらなる展開を図ります。

多彩なテイクアウトセットや単品メニューを通じて、品質と利便性を兼ね備えた食の選択肢を提供。通勤時、仕事中、ご自宅でのひとときなど、さまざまなシーンで気軽にスシローのおいしさをお楽しみいただけます。





■BAKE CHEESE TART(スイーツ)3號エリア





BAKE CHEESE TART ロゴ





BAKE CHEESE TART 商品イメージ(1)





BAKE CHEESE TART 商品イメージ(2)





北海道生まれのチーズタルト専門店。独自の二度焼き製法で生まれる、サクサクのタルト× とろけるチーズムースが人気。オリジナル、ストロベリー、抹茶、チョコレートなど、定番フレーバーを毎日焼きたてで提供します。





■神農生活+(食品雑貨、軽食)3號エリア





神農生活 ロゴ





神農生活 イメージ





神農生活は、台湾の風土が育んだ物語と良質な食材を軸に、現代の暮らしに寄り添う食と生活雑貨を提案するライフスタイルブランドです。

日本人の観光客にも「センスの良い台湾土産が一度にそろう店」「台湾の暮らしや食文化を体感できる場所」として人気のブランドが手掛ける、初めての駅専門店です。





■MEET 推推基地(キャラクター雑貨)＜台湾初出店＞3號エリア





MEET推推基地 ロゴ





日本やアジアのアニメ・ゲーム・Vtuberなど、人気IPコンテンツのキャラクターグッズを集めた専門ショップ。メインコンテンツは1か月ごとに入れ替わり、訪れるたびに新しい“推し”と出会える、エンタメカルチャーの発信基地です。





■Butter Butler(スイーツ)5號エリア





Butter Butler ロゴ





Butter Butler 商品イメージ





バターバトラーは、世界中の産地から選りすぐったバターでお作りした、バターが主役のスイーツでございます。いつもはコクや香りを引き出したり、サクサクの食感を演出したり、陰ながら洋菓子のおいしさを支えている脇役のバターでございますが、この度はバターを主役に据えてお作りいたしました。当家のパティシエの自信作を、是非ご賞味くださいませ。





■Melting Finger(スイーツ)5號エリア





melting finger ロゴ





melting finger 商品イメージ(1)





melting finger 商品イメージ(2)





韓国のシェフによって創立された当ブランドは、マカロンからスタートし、韓国スイーツの革新性を取り入れてまいりました。韓国マカロン、ソフトクッキー、マドレーヌから、ドバイで人気のチョコレートもちもちクッキーまで、韓国で流行のスイーツを次々とお届けいたします。





■富士山美食物語(食品雑貨)＜常設店台湾初出店＞5號エリア





富士山美食物語 ロゴ





富士山美食物語 イメージ





日本・静岡県発の地域密着型スーパーマーケット「静鉄ストア」が展開する、海外向けブランドです。日本・静岡をはじめ、各地の高品質な食品や特色ある選りすぐりの商品を、台湾へお届けします。









(4)オープン記念キャンペーン

「Metro Corner | atre台北駅店」では、オープンを記念して日本国内のアトレ4館と連動したキャンペーンを開催いたします。





【日本国内のアトレ4館連動キャンペーン】アトレお買い物券(500円分)プレゼント「Metro Corner | atre台北駅店」の各ショップにて、来日時に日本国内のアトレ(対象4館)でご利用いただける「500円お買い物券」を先着順でプレゼントいたします。





クーポン券面(サンプルイメージ)





・実施期間 ： 2026年6月1日(月)～(なくなり次第終了)

・配布対象ショップ ： Metro Corner｜atre台北駅店の7ショップ

・配布方法 ： 配布対象ショップ店頭のスタッフにお声がけ

・お買い物券の利用条件： アトレ対象館の対象店舗にて2,000円(税込)以上ご利用

・利用可能対象館 ： アトレ恵比寿、アトレ上野、アトレ秋葉原、プレイアトレ土浦

・お買い物券の利用期限： 2026年10月31日(土)まで





このほか、オープンを記念した企画として、SNS投稿の抽選によるプレゼントや、JR東日本台湾商業開発のパートナー企業各社のご協力による抽選企画等も実施いたします。その他キャンペーン詳細については下記SNSにてご案内しております。

「Metro Corner | atre 台北駅店」のThreads： https://www.threads.com/@atresnap_taipei





※キャンペーンの内容は、予告なく変更される場合があります。









(5)施設・事業者概要

■施設概要

出店場所： 台北MRT台北駅地下1F商業区画 3號・5號

所在地 ： 台北市中正區黎明里忠孝西路一段49號

施設名称： Metro Corner | atre 台北駅店

契約面積： 約543m2





■本事業会社・SC運営会社概要

会社名 ： JR東日本台湾商業開発(台灣捷爾東商業開発股イ分有限公司)

代表者 ： 董事長 高橋 弘行

所在地 ： 台北市中山区南京東路一段15號3樓 One & Co内

設立 ： 2025年4月16日

資本構成： 株式会社アトレ97.5％

JR東日本台湾事業開発(台灣捷爾東事業開發股イ分有限公司)2.5％

※2025年11月に株式会社アトレが資本参加

資本金 ： 2億台湾元(約10億円)

事業内容： 台湾における駅および駅周辺のショッピングセンターの開発・運営

開発・改装のノウハウを活かしたコンサルティング提案

日系企業の台湾進出サポート





■株式会社アトレ概要

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立： 1990年4月2日

資本金 ： 16億3千万円

代表者 ： 高橋 弘行

事業内容： 駅ビルの管理および運営等

運営施設： アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他





※「イ分」は「ニンベンに分」が正式表記。

※高橋 弘行の「高」は「はしごだか」が正式表記。