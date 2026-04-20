こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
子どもから大人まで気軽に楽しめる展覧会「いけばなプレゼンテーション2026 『花で奏でるハーモニー』」
この度、京都芸術センターではいけばなプレゼンテーション2026を開催いたします。京都いけばなプレゼンテーション(通称「いけプレ」)は、いけばなの魅力や、花のある暮らし、喜びを広く発信するため2013年より京都芸術センターを会場に毎年開催しています。
今年は、「花で奏でるハーモニー」をテーマに、７０周年を迎える京都市交響楽団とのコラボレーションでお届けします。交響曲の響きに包まれながら*、京都芸術センターの３つの会場それぞれに広がる音楽のイメージを、花で表現する新しい試みです。お子さまから大人の方まで、どなたでも気軽に楽しめる無料の展覧会です。花と音楽が響き合うひとときを、どうぞお楽しみください。
*京都市交響楽団選曲による交響曲をBGMとして会場に流します。
【展覧会概要】
展覧会名：京都いけばなプレゼンテーション2026『花で奏でるハーモニー』
日時：2026年6月6日（土）−6月7日（日）10:00−18:00 ※会期中無休
会場：京都芸術センター 講堂、大広間、フリースペース
出展：京都市芸術文化協会 華道分野会員 28流派44名43作品
料金：無料
主催：京都市、京都市芸術文化協会
協力：京都いけばな協会
後援：京都府、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都新聞、NHK 京都放送局、公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー
詳細：https://www.kyoto-ikebana-presentation.net/
《本展について》
京都市芸術文化協会所属の28流派44名による43作品の展覧会。
いけばな体験を実施。
会場内で京都市交響楽団によるコンサートを実施。
【イベント】
●公開いけこみ（事前申込不要）
華道家が花をいけこむ様子を御覧いただけます。
［日時］6月5日(金) 13：00−18：00
［参加料］無料
●いけばな体験「いけばなのドレミ」
初心者大歓迎。様々な流派の家元や代表の先生が、やさしく指導してくださいます。
親子やお友達同士での参加もお待ちしています。
《小中学生対象》
［日時］6月6日(土) 13：30−14：30
［参加料］2,000円（剣山、テキスト含む）
《どなたでも》
［日時］6月7日(日) 13：30−14：30
［参加料］3,000円
［申込方法］5月1日10：00から https://www.kyoto-ikebana-presentation.net/ にて先着順で受け付けます。（各日定員16名）
●京都市交響楽団によるコンサート「華の音楽会」（事前申込不要）
70周年を迎える京都市交響楽団が、いけばな作品に囲まれた空間でアンサンブルを披露する小さな音楽会です。
［日時］6月6日(土) 16：30−
［参加料］無料
※会場の収容人数を超える来場があった場合、入場を制限させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
出品予定流派 28流派
池坊、いけばな京楓流、一光流、遠州、小原流、御室流、華道表現派、
華道本䏻寺、喜堂未生流、京都未生流、日下部流、桑原専慶流、甲州流、
小松流、嵯峨御流、松月堂古流、専慶流、草月流、月輪未生流、東山未生流、
東福寺未生流、峰風遠洲流、細川未生流、未生流、未生流笹岡、未生流中山文甫会、
都未生流、洛陽未生流（50音順）
６月６日「いけばなの日」（一般社団法人日本記念日協会が認定）は、古来より諸芸道において
お稽古をはじめる吉日とされています。京都いけばな協会では、この日をいけばな文化について考え、発信する契機として、京都いけばなプレゼンテーションの実施に協力いただいています。
今年は、「花で奏でるハーモニー」をテーマに、７０周年を迎える京都市交響楽団とのコラボレーションでお届けします。交響曲の響きに包まれながら*、京都芸術センターの３つの会場それぞれに広がる音楽のイメージを、花で表現する新しい試みです。お子さまから大人の方まで、どなたでも気軽に楽しめる無料の展覧会です。花と音楽が響き合うひとときを、どうぞお楽しみください。
【展覧会概要】
展覧会名：京都いけばなプレゼンテーション2026『花で奏でるハーモニー』
日時：2026年6月6日（土）−6月7日（日）10:00−18:00 ※会期中無休
会場：京都芸術センター 講堂、大広間、フリースペース
出展：京都市芸術文化協会 華道分野会員 28流派44名43作品
料金：無料
主催：京都市、京都市芸術文化協会
協力：京都いけばな協会
後援：京都府、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都新聞、NHK 京都放送局、公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー
詳細：https://www.kyoto-ikebana-presentation.net/
《本展について》
京都市芸術文化協会所属の28流派44名による43作品の展覧会。
いけばな体験を実施。
会場内で京都市交響楽団によるコンサートを実施。
【イベント】
●公開いけこみ（事前申込不要）
華道家が花をいけこむ様子を御覧いただけます。
［日時］6月5日(金) 13：00−18：00
［参加料］無料
●いけばな体験「いけばなのドレミ」
初心者大歓迎。様々な流派の家元や代表の先生が、やさしく指導してくださいます。
親子やお友達同士での参加もお待ちしています。
《小中学生対象》
［日時］6月6日(土) 13：30−14：30
［参加料］2,000円（剣山、テキスト含む）
《どなたでも》
［日時］6月7日(日) 13：30−14：30
［参加料］3,000円
［申込方法］5月1日10：00から https://www.kyoto-ikebana-presentation.net/ にて先着順で受け付けます。（各日定員16名）
●京都市交響楽団によるコンサート「華の音楽会」（事前申込不要）
70周年を迎える京都市交響楽団が、いけばな作品に囲まれた空間でアンサンブルを披露する小さな音楽会です。
［日時］6月6日(土) 16：30−
［参加料］無料
※会場の収容人数を超える来場があった場合、入場を制限させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
出品予定流派 28流派
池坊、いけばな京楓流、一光流、遠州、小原流、御室流、華道表現派、
華道本䏻寺、喜堂未生流、京都未生流、日下部流、桑原専慶流、甲州流、
小松流、嵯峨御流、松月堂古流、専慶流、草月流、月輪未生流、東山未生流、
東福寺未生流、峰風遠洲流、細川未生流、未生流、未生流笹岡、未生流中山文甫会、
都未生流、洛陽未生流（50音順）
６月６日「いけばなの日」（一般社団法人日本記念日協会が認定）は、古来より諸芸道において
お稽古をはじめる吉日とされています。京都いけばな協会では、この日をいけばな文化について考え、発信する契機として、京都いけばなプレゼンテーションの実施に協力いただいています。
本件に関するお問合わせ先
京都市芸術文化協会 TEL 075-213-1000 FAX 075-213-1004 Email ikebana.presentation@gmail.com
関連リンク
京都いけばなプレゼンテーション2026
https://www.kyoto-ikebana-presentation.net/