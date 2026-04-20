前日銀総裁 黒田東彦氏を迎え、シンポジウムを開催　〜小川学長就任記念　2026年の日本経済を展望

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東京経済大学（東京・国分寺市）は、2026年5月13日（水）、小川英治学長の就任を記念したシンポジウム「2026年の日本経済 ―金利・為替・成長のゆくえ―」を、日経ホール（東京・千代田区）で開催します。

ビジネス環境が大きな転換点を迎える中、前日本銀行総裁の黒田東彦氏をゲストに迎え、構造変化を多角的に捉えながら、今後の経済や投資との向き合い方について、一人ひとりが自ら判断するための視点を議論します。

■開催概要

・日時：2026年5月13日（水） 18:00〜20:30（17:30開場）

・会場：日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3F）

・開催形式：リアル＆WEB ハイブリッド開催

・入場料：無料（事前登録制）

・主催：東京経済大学

・後援：日本経済新聞社 メディアビジネス

■プログラム

　18:00〜　開会挨拶：小川 英治（東京経済大学 学長）

　18:05〜　第1部：基調講演　講師：黒田 東彦 氏（前日本銀行総裁）

　18:45〜　第2部：対談　黒田 東彦 氏 × 小川 英治 学長

　19:30〜　第3部：パネルディスカッション

・パネリスト：

　黒田 東彦 氏 (前日本銀行総裁)

　礒根 秀和 氏（ANAホールディングス株式会社 上席執行役員経営戦略室長）

　馬渕 磨理子 氏（経済アナリスト／大阪公立大学客員准教授）

　小川 英治 学長

・司会：榎戸 教子 氏（フリーアナウンサー）

■一般来場者申込方法

・専用サイト（https://events.nikkei.co.jp/81332/）よりお申し込みください。

・会場聴講締切：5月7日（木）12:00

・オンライン視聴締切：5月13日（水）20:30

※応募多数の場合は抽選となります 。

【申込に関するお問い合わせ先】

　東京経済大学新学長就任記念シンポジウム事務局

　toukeidai2026@info.email.ne.jp

【取材に関するお問い合わせ先】

　東京経済大学 広報課　TEL:042-328-7724　Email:pr@s.tku.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/