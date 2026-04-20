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前日銀総裁 黒田東彦氏を迎え、シンポジウムを開催 〜小川学長就任記念 2026年の日本経済を展望
東京経済大学（東京・国分寺市）は、2026年5月13日（水）、小川英治学長の就任を記念したシンポジウム「2026年の日本経済 ―金利・為替・成長のゆくえ―」を、日経ホール（東京・千代田区）で開催します。
ビジネス環境が大きな転換点を迎える中、前日本銀行総裁の黒田東彦氏をゲストに迎え、構造変化を多角的に捉えながら、今後の経済や投資との向き合い方について、一人ひとりが自ら判断するための視点を議論します。
■開催概要
・日時：2026年5月13日（水） 18:00〜20:30（17:30開場）
・会場：日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3F）
・開催形式：リアル＆WEB ハイブリッド開催
・入場料：無料（事前登録制）
・主催：東京経済大学
・後援：日本経済新聞社 メディアビジネス
■プログラム
18:00〜 開会挨拶：小川 英治（東京経済大学 学長）
18:05〜 第1部：基調講演 講師：黒田 東彦 氏（前日本銀行総裁）
18:45〜 第2部：対談 黒田 東彦 氏 × 小川 英治 学長
19:30〜 第3部：パネルディスカッション
・パネリスト：
黒田 東彦 氏 (前日本銀行総裁)
礒根 秀和 氏（ANAホールディングス株式会社 上席執行役員経営戦略室長）
馬渕 磨理子 氏（経済アナリスト／大阪公立大学客員准教授）
小川 英治 学長
・司会：榎戸 教子 氏（フリーアナウンサー）
■一般来場者申込方法
・専用サイト（https://events.nikkei.co.jp/81332/）よりお申し込みください。
・会場聴講締切：5月7日（木）12:00
・オンライン視聴締切：5月13日（水）20:30
※応募多数の場合は抽選となります 。
【申込に関するお問い合わせ先】
東京経済大学新学長就任記念シンポジウム事務局
toukeidai2026@info.email.ne.jp
【取材に関するお問い合わせ先】
東京経済大学 広報課 TEL:042-328-7724 Email:pr@s.tku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
ビジネス環境が大きな転換点を迎える中、前日本銀行総裁の黒田東彦氏をゲストに迎え、構造変化を多角的に捉えながら、今後の経済や投資との向き合い方について、一人ひとりが自ら判断するための視点を議論します。
・日時：2026年5月13日（水） 18:00〜20:30（17:30開場）
・会場：日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル3F）
・開催形式：リアル＆WEB ハイブリッド開催
・入場料：無料（事前登録制）
・主催：東京経済大学
・後援：日本経済新聞社 メディアビジネス
■プログラム
18:00〜 開会挨拶：小川 英治（東京経済大学 学長）
18:05〜 第1部：基調講演 講師：黒田 東彦 氏（前日本銀行総裁）
18:45〜 第2部：対談 黒田 東彦 氏 × 小川 英治 学長
19:30〜 第3部：パネルディスカッション
・パネリスト：
黒田 東彦 氏 (前日本銀行総裁)
礒根 秀和 氏（ANAホールディングス株式会社 上席執行役員経営戦略室長）
馬渕 磨理子 氏（経済アナリスト／大阪公立大学客員准教授）
小川 英治 学長
・司会：榎戸 教子 氏（フリーアナウンサー）
■一般来場者申込方法
・専用サイト（https://events.nikkei.co.jp/81332/）よりお申し込みください。
・会場聴講締切：5月7日（木）12:00
・オンライン視聴締切：5月13日（水）20:30
※応募多数の場合は抽選となります 。
【申込に関するお問い合わせ先】
東京経済大学新学長就任記念シンポジウム事務局
toukeidai2026@info.email.ne.jp
【取材に関するお問い合わせ先】
東京経済大学 広報課 TEL:042-328-7724 Email:pr@s.tku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/