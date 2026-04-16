こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“城ヶ島おさかな市場”オープン！！
海の恵みを届け，人と地域のつながる拠点へ
京急グループの三崎観光株式会社（本社：神奈川県三浦市，社長：市橋 樹也，以下 三崎観光）は，城ヶ島に鮮魚直売所「城ヶ島おさかな市場」を2026年４月18日（土）にオープンいたします。
本店舗は，2022年に惜しまれながら営業を終了した旧城ヶ島漁協直売所について，三和漁港（城ヶ島支所）から委託を受け，リニューアルオープンするものです。城ヶ島漁港をはじめとする近隣の漁港でその日に水揚げされた新鮮な魚介類や，水産加工品，三浦半島ならではのお土産を販売いたします。
また，オープンを記念し，４月18日（土）・19日（日）の２日間，お買い上げのお客さまを対象に各日先着30名さまに「油壺の湯」入浴剤１袋をプレゼントいたします。
三崎観光は，京急グループの一員として三浦半島の海や漁港を活かし，地域の活性化を目的とした「海業」への貢献を目指してまいります。
１．施設概要
“三浦の最南端・鮮度の最先端がここにある”
三崎観光は，2025年度に三浦市より受託した北下浦漁港（上宮田地区）海業展開可能性調査検証事業で培った漁港直売所の運営ノウハウを活かし，城ヶ島や三浦・三崎などで水揚げした新鮮な魚介類や水産加工品，三浦半島ならではの土産物を販売いたします。
２．店舗詳細
・店 舗 名：城ヶ島おさかな市場
・オープン日：2026年４月18日（土）
・住 所：神奈川県三浦市三崎町城ヶ島500-28
京急電鉄「三崎口」駅から京浜急行バス「城ヶ島漁港前」下車徒歩１分
・営業時間：10：00〜18：00
・定 休 日：毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）
３．きっぷの利用について
京急電鉄が発売する「みさきまぐろきっぷ（三浦・三崎おもひで券）」および「三浦半島まるごときっぷ（施設利用orお土産券）」の加盟店として，各種きっぷの引換利用が可能です。
４．オープン記念プレゼント
2026年４月18日（土）・19日（日）の２日間，お買い上げのお客さまを対象に，各日先着30名さまへ記念品として「油壺の湯」入浴剤１袋をプレゼントいたします。
「油壺の湯」入浴剤
５．お問い合わせ先
三崎観光株式会社 TEL.046-881-3065（受付時間 10：00〜17：00）
京急グループの三崎観光株式会社（本社：神奈川県三浦市，社長：市橋 樹也，以下 三崎観光）は，城ヶ島に鮮魚直売所「城ヶ島おさかな市場」を2026年４月18日（土）にオープンいたします。
本店舗は，2022年に惜しまれながら営業を終了した旧城ヶ島漁協直売所について，三和漁港（城ヶ島支所）から委託を受け，リニューアルオープンするものです。城ヶ島漁港をはじめとする近隣の漁港でその日に水揚げされた新鮮な魚介類や，水産加工品，三浦半島ならではのお土産を販売いたします。
三崎観光は，京急グループの一員として三浦半島の海や漁港を活かし，地域の活性化を目的とした「海業」への貢献を目指してまいります。
１．施設概要
“三浦の最南端・鮮度の最先端がここにある”
三崎観光は，2025年度に三浦市より受託した北下浦漁港（上宮田地区）海業展開可能性調査検証事業で培った漁港直売所の運営ノウハウを活かし，城ヶ島や三浦・三崎などで水揚げした新鮮な魚介類や水産加工品，三浦半島ならではの土産物を販売いたします。
２．店舗詳細
・店 舗 名：城ヶ島おさかな市場
・オープン日：2026年４月18日（土）
・住 所：神奈川県三浦市三崎町城ヶ島500-28
京急電鉄「三崎口」駅から京浜急行バス「城ヶ島漁港前」下車徒歩１分
・営業時間：10：00〜18：00
・定 休 日：毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）
３．きっぷの利用について
京急電鉄が発売する「みさきまぐろきっぷ（三浦・三崎おもひで券）」および「三浦半島まるごときっぷ（施設利用orお土産券）」の加盟店として，各種きっぷの引換利用が可能です。
４．オープン記念プレゼント
2026年４月18日（土）・19日（日）の２日間，お買い上げのお客さまを対象に，各日先着30名さまへ記念品として「油壺の湯」入浴剤１袋をプレゼントいたします。
「油壺の湯」入浴剤
５．お問い合わせ先
三崎観光株式会社 TEL.046-881-3065（受付時間 10：00〜17：00）