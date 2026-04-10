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ブランド買取「なんぼや」、新イメージキャラクターに明石家さんまさんを起用
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、ブランド買取「なんぼや」の新イメージキャラクターとして、明石家さんまさんを起用することを決定いたしました。
本起用により、「なんぼや」が提供する“納得できる査定体験”の価値を、より多くのお客さまに分かりやすく、親しみやすい形でお届けしてまいります。
起用の背景
近年、リユース市場の拡大に伴い、モノの価値を見直し、次へとつないでいくという考え方が広がっています。その中でブランド買取サービスにおいても、単なる価格だけでなく、「安心して任せられること」や「納得できる体験」が、重要な選択基準となっています。
こうした中、モノを手放すことを“終わり”ではなく、“次へと価値をつないでいく体験”として捉える意識も広がりつつあります。
当社では、リユースを「モノと想い出を次へとつなぐ前向きな体験」と位置づけ、モノを手にしたときの高揚感と手放す際の想いに寄り添いながら、その価値を次へとつないでいくことを目指しています。
「なんぼや」は、専門知識を持つバリューデザイナー（査定士）による丁寧な説明とホスピタリティを両立した接客を通じて、お客さまが価値に納得できる買取体験の提供に取り組んでまいりました。
明石家さんまさんの「本音で語る」「誰に対しても壁をつくらない」コミュニケーションスタイルは、当社が提供する“納得感のある査定体験”と高い親和性を有しています。
また、モノの価値を率直に言葉にし、場の空気を明るく変えるその姿勢は、リユースを前向きで安心できる体験としてお届けする当社の考え方と親和性があり、その価値を体現していただける存在であると考えています。
明石家さんまさんを通じて、より多くのお客さまに安心してご利用いただけるサービスであることを伝えていきたいと考え、本起用に至りました。
新テレビCM、5月より放送開始！
明石家さんまさんが出演する新テレビCMは、2026年5月より全国で放送を開始予定です。
本起用を起点に、テレビCMをはじめとする各種コミュニケーション施策を展開し、「なんぼや」が提供する査定体験の価値を訴求してまいります。新CMでは、店舗での査定シーンを通じて専門性の高い査定および安心して利用できる空間を表現しています。※CM詳細や映像は放送開始日に公開予定
■明石家さんまさん プロフィール
明石家さんま（アカシヤ サンマ）
お笑い芸人・タレント。1955年7月1日生まれ、和歌山県出身。B型。2代目笑福亭松之助に師事。1981年にフジテレビ系バラエティ『オレたちひょうきん族』がスタート。以降、数多くの番組で司会を務める。長年に渡って高い好感度を誇っており、日本を代表するお笑い芸人としての地位を確立している。
■サービス概要
「なんぼや」は、時計、バッグ、ジュエリー、貴金属、骨董・美術品などを取り扱う買取専門店として、全国に130店舗以上※を展開しています。
店頭買取に加え、出張・宅配・オンラインなど多様な買取方法に対応しており、お客さまのライフスタイルに合わせてご利用いただけます。
専門知識を持つバリューデザイナー（査定士）が一点一点丁寧に査定を行い、その価値や理由を分かりやすくご説明することで、納得感のある買取体験を提供しています。
また、落ち着いた個室空間での接客により、周囲を気にせず相談できる環境を整えており、初めての方でも安心してご利用いただけます。
※ 2025年11月末時点
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
なんぼや
https://nanboya.com/
本起用により、「なんぼや」が提供する“納得できる査定体験”の価値を、より多くのお客さまに分かりやすく、親しみやすい形でお届けしてまいります。
起用の背景
近年、リユース市場の拡大に伴い、モノの価値を見直し、次へとつないでいくという考え方が広がっています。その中でブランド買取サービスにおいても、単なる価格だけでなく、「安心して任せられること」や「納得できる体験」が、重要な選択基準となっています。
当社では、リユースを「モノと想い出を次へとつなぐ前向きな体験」と位置づけ、モノを手にしたときの高揚感と手放す際の想いに寄り添いながら、その価値を次へとつないでいくことを目指しています。
「なんぼや」は、専門知識を持つバリューデザイナー（査定士）による丁寧な説明とホスピタリティを両立した接客を通じて、お客さまが価値に納得できる買取体験の提供に取り組んでまいりました。
明石家さんまさんの「本音で語る」「誰に対しても壁をつくらない」コミュニケーションスタイルは、当社が提供する“納得感のある査定体験”と高い親和性を有しています。
また、モノの価値を率直に言葉にし、場の空気を明るく変えるその姿勢は、リユースを前向きで安心できる体験としてお届けする当社の考え方と親和性があり、その価値を体現していただける存在であると考えています。
明石家さんまさんを通じて、より多くのお客さまに安心してご利用いただけるサービスであることを伝えていきたいと考え、本起用に至りました。
新テレビCM、5月より放送開始！
明石家さんまさんが出演する新テレビCMは、2026年5月より全国で放送を開始予定です。
本起用を起点に、テレビCMをはじめとする各種コミュニケーション施策を展開し、「なんぼや」が提供する査定体験の価値を訴求してまいります。新CMでは、店舗での査定シーンを通じて専門性の高い査定および安心して利用できる空間を表現しています。※CM詳細や映像は放送開始日に公開予定
■明石家さんまさん プロフィール
明石家さんま（アカシヤ サンマ）
お笑い芸人・タレント。1955年7月1日生まれ、和歌山県出身。B型。2代目笑福亭松之助に師事。1981年にフジテレビ系バラエティ『オレたちひょうきん族』がスタート。以降、数多くの番組で司会を務める。長年に渡って高い好感度を誇っており、日本を代表するお笑い芸人としての地位を確立している。
■サービス概要
「なんぼや」は、時計、バッグ、ジュエリー、貴金属、骨董・美術品などを取り扱う買取専門店として、全国に130店舗以上※を展開しています。
店頭買取に加え、出張・宅配・オンラインなど多様な買取方法に対応しており、お客さまのライフスタイルに合わせてご利用いただけます。
専門知識を持つバリューデザイナー（査定士）が一点一点丁寧に査定を行い、その価値や理由を分かりやすくご説明することで、納得感のある買取体験を提供しています。
また、落ち着いた個室空間での接客により、周囲を気にせず相談できる環境を整えており、初めての方でも安心してご利用いただけます。
※ 2025年11月末時点
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
なんぼや
https://nanboya.com/