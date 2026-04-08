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『【要警戒】放置された「口コミ」が引き起こすブランド崩壊〜最新炎上3事例から学ぶ、多店舗・FC展開企業のリスク防衛策〜』セミナー開催のお知らせ
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2026年4月16日（木）12時00分〜13時00分にて「【要警戒】放置された『口コミ』が引き起こすブランド崩壊〜最新炎上3事例から学ぶ、多店舗・FC展開企業のリスク防衛策〜」セミナーを開催いたします。
申し込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260416/
現在、消費者の不満は店舗で直接伝えられるのではなく、GoogleマップやSNS上の「口コミ」として蓄積される「サイレントクレーム」へと変化しています。これらを「ただの悪口」として放置することは、インフルエンサーによる拡散や、過去の悪評を掘り起こされることになりかねない極めて危険な状態です。
本セミナーでは、炎上事例を徹底解説します。なぜ、現場任せの管理では限界があるのか。そして、多店舗・FC展開企業がブランドを守るために不可欠な対策の構築方法を具体的に提示します。
▼以下の方におすすめ
■経営層、役員、広報・IR部門の責任者・担当者
■法務・リスクマネジメント部門の責任者・担当者
■SNS運用、デジタルマーケティング部門の責任者・担当者
■既存の危機管理マニュアルや体制の見直しを検討している企業
▼セミナー概要
日時 ：2026年4月16日（木）12時00分〜13時00分
申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260416/
会場 ：オンライン
料金 ：無料
※競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
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