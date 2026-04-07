タウ、給付型奨学金「タウ・スカラシップ」第7期生として7名が決定〜 総額1,400万円の支援金により若者の活動を支援 〜

▲演奏会の様子

日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムをつうじて世界120ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通して、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。