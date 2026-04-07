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タウ、給付型奨学金「タウ・スカラシップ」第7期生として7名が決定〜 総額1,400万円の支援金により若者の活動を支援 〜
損害車※のリユース・リサイクルを展開する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表：宮本 明岳）は、給付型奨学金制度「タウ・スカラシップ」第7期生として昨年11月に募集開始し、このたび奨学生7名を決定いたしました。総額1,400万円の支援金を拠出し、奨学生の活動を支援してまいります。
※事故や災害等により損壊した車両のこと
当社は「社会貢献」を経営理念の一つに掲げ、企業活動で得た利益の一部を慈善活動に充当することをCSR活動の方針として取り組んでいます。返還不要の給付型奨学金制度「タウ・スカラシップ」もその一つであり、芸術、文化、スポーツ、学問などの分野で、秀でた能力と高い志を持つ若者たちの活動継続を支援することを目的としています。2020年に当制度を創設し、これまでに計20名の奨学生を支援してまいりました。
今年度支援する奨学生は、新体操とテニスのスポーツ分野および、ヴァイオリン、ピアノ、声楽の音楽分野で活躍されている7名です。海外留学や大会遠征費などの活動費用を経済的にサポートするだけでなく、今後のキャリアや悩みに寄り添い、さらなる活躍を後押しする包括的な支援の実現を目指しています。当社は今後も、夢や目標に向かって努力を惜しまない若者たちを継続的に支援してまいります。
■「タウ・スカラシップ」支援事例
これまでに、アーティスティックスイミングで世界大会に出場したスポーツ選手やチャリティーボーカリスト、ヴァイオリニスト、ピアニスト、宇宙工学研究者、超微細マイクロニードル開発研究者など、さまざまな分野で活躍している若者たちを支援いたしました。新型コロナウイルスの影響が深刻であった時期には、演奏機会の減少が大きな課題となりましたが、表現活動への意欲喚起につなげることを目的に、社員向けコンサートを開催するなど、独自の支援に取り組んでまいりました。
■タウ・スカラシップについてのお問い合わせ先
株式会社タウ タウ・スカラシップ事務局
TEL ： 048-601-0854（平日10：00〜17：00）
Email ： scholarship@tau.co.jp
※詳細は当社コーポレートサイト（https://tau.co.jp/services/csr/scholarship/）をご覧下さい。
会社名 ： 株式会社タウ
本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役： 宮本 明岳
設立 ： 1997年6月
売上高 ： 477億円(2025年9月期)
社員数 ： 732名(2025年9月末)
URL ： http://www.tau.co.jp
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社タウ タウ・スカラシップ事務局
TEL ： 048-601-0854（平日10：00〜17：00）
Email ： scholarship@tau.co.jp
※事故や災害等により損壊した車両のこと
当社は「社会貢献」を経営理念の一つに掲げ、企業活動で得た利益の一部を慈善活動に充当することをCSR活動の方針として取り組んでいます。返還不要の給付型奨学金制度「タウ・スカラシップ」もその一つであり、芸術、文化、スポーツ、学問などの分野で、秀でた能力と高い志を持つ若者たちの活動継続を支援することを目的としています。2020年に当制度を創設し、これまでに計20名の奨学生を支援してまいりました。
今年度支援する奨学生は、新体操とテニスのスポーツ分野および、ヴァイオリン、ピアノ、声楽の音楽分野で活躍されている7名です。海外留学や大会遠征費などの活動費用を経済的にサポートするだけでなく、今後のキャリアや悩みに寄り添い、さらなる活躍を後押しする包括的な支援の実現を目指しています。当社は今後も、夢や目標に向かって努力を惜しまない若者たちを継続的に支援してまいります。
■「タウ・スカラシップ」支援事例
これまでに、アーティスティックスイミングで世界大会に出場したスポーツ選手やチャリティーボーカリスト、ヴァイオリニスト、ピアニスト、宇宙工学研究者、超微細マイクロニードル開発研究者など、さまざまな分野で活躍している若者たちを支援いたしました。新型コロナウイルスの影響が深刻であった時期には、演奏機会の減少が大きな課題となりましたが、表現活動への意欲喚起につなげることを目的に、社員向けコンサートを開催するなど、独自の支援に取り組んでまいりました。
▲演奏会の様子
■タウ・スカラシップについてのお問い合わせ先
株式会社タウ タウ・スカラシップ事務局
TEL ： 048-601-0854（平日10：00〜17：00）
Email ： scholarship@tau.co.jp
※詳細は当社コーポレートサイト（https://tau.co.jp/services/csr/scholarship/）をご覧下さい。
■株式会社タウについて
日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムをつうじて世界120ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通して、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。
会社名 ： 株式会社タウ
本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役： 宮本 明岳
設立 ： 1997年6月
売上高 ： 477億円(2025年9月期)
社員数 ： 732名(2025年9月末)
URL ： http://www.tau.co.jp
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社タウ タウ・スカラシップ事務局
TEL ： 048-601-0854（平日10：00〜17：00）
Email ： scholarship@tau.co.jp