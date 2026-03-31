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ニューヨークレストラン「サラベス」期間限定スペシャルメニュー「小倉フレンチトースト」／「フィリーチーズステーキ」
期間限定スペシャルメニューが登場
2026年4月6日（月）〜5月31日（日）
ニューヨークレストラン「サラベス」の国内5店舗（ルミネ新宿・品川・東京・表参道・名古屋 ※BASEGATE横浜関内店での販売はありません）では、期間限定スペシャルとして、アパレイユにたっぷり浸して香ばしく焼き上げた春限定スペシャルパンケーキ「小倉フレンチトースト」と、アメリカ・フィラデルフィア発祥の、薄切り牛肉とチーズをたっぷり挟んだホットサンド「フィリーチーズステーキ」を、4月6日（月）から5月31日（日）の期間、販売します。
「小倉フレンチトースト」は、サラベス特製の卵とバターの香りがふんだんに広がるふわふわの“ハッラーブレッド”に、上品な甘さの小倉餡をサンドし、アパレイユにたっぷり浸して香ばしく焼き上げてた春限定のフレンチトースト。ほどよい塩気を加えたマスカルポーネホイップを贅沢にトッピングし、ストロベリーソースと合わせることで、甘みの中に爽やかな酸味が広がります。
香ばしく焼き上げた牛肩スライスに甘みを引き出したソテーオニオンとコク深いレッドチェダーを合わせ、ピクルスのほどよい酸味で引き締めたフィリングを、外はカリッと中はふんわりのソフトバゲットにサンドし、仕上げにフレンチフライを添えた「フィリーチーズステーキサンド」は、上品で食べ応えのある味わいです。アメリカ・フィラデルフィアの名物をサラベスらしく上品にアレンジした、季節限定メニューをぜひお楽しみください。
これらメニューに合わせるドリンクとして、加賀棒茶を使用、ほうじ茶の豊かな風味とミルクのまろやかさが広がる、やさしい香りの「ほうじ茶ラテ」をご用意しました。
「サラベス」期間限定スペシャルメニュー 販売概要
◇ 販売メニュー：
「小倉フレンチトースト」 2,200円（税込）
「フィリーチーズステーキ」 2,600円（税込）
「ほうじ茶ラテ」 990円（税込）
◇ 販売期間：
2026年4月6日（月）〜5月31日（日）
◇ 販売店舗：
「サラベス」 ルミネ新宿店／品川店／東京店／表参道店／名古屋店
※BASEGATE横浜関内店での販売はございません。
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては2012年、ルミネ新宿店のオープンによって初上陸。25年12月には表参道店、本年3月には神奈川県初となるBASEGATE横浜関内店がオープン、現在5店舗（新宿／品川／東京／表参道／BASEGATE横浜関内店／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F （JR新宿駅 南口 徒歩1分）
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F （JR品川駅 港南口 徒歩3分）
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F （JR東京駅 八重洲北口 徒歩2分）
TEL.03-6206-3551
表参道店
東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階
TEL.03-6450-6474
BASEGATE横浜関内店
神奈川横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階
TEL. 045-319-6322
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
・公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
・公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
・Facebook
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
・Instagram
http://instagram.com/sarabethsjapan
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
サラベス 公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
2026年4月6日（月）〜5月31日（日）
ニューヨークレストラン「サラベス」の国内5店舗（ルミネ新宿・品川・東京・表参道・名古屋 ※BASEGATE横浜関内店での販売はありません）では、期間限定スペシャルとして、アパレイユにたっぷり浸して香ばしく焼き上げた春限定スペシャルパンケーキ「小倉フレンチトースト」と、アメリカ・フィラデルフィア発祥の、薄切り牛肉とチーズをたっぷり挟んだホットサンド「フィリーチーズステーキ」を、4月6日（月）から5月31日（日）の期間、販売します。
「小倉フレンチトースト」は、サラベス特製の卵とバターの香りがふんだんに広がるふわふわの“ハッラーブレッド”に、上品な甘さの小倉餡をサンドし、アパレイユにたっぷり浸して香ばしく焼き上げてた春限定のフレンチトースト。ほどよい塩気を加えたマスカルポーネホイップを贅沢にトッピングし、ストロベリーソースと合わせることで、甘みの中に爽やかな酸味が広がります。
香ばしく焼き上げた牛肩スライスに甘みを引き出したソテーオニオンとコク深いレッドチェダーを合わせ、ピクルスのほどよい酸味で引き締めたフィリングを、外はカリッと中はふんわりのソフトバゲットにサンドし、仕上げにフレンチフライを添えた「フィリーチーズステーキサンド」は、上品で食べ応えのある味わいです。アメリカ・フィラデルフィアの名物をサラベスらしく上品にアレンジした、季節限定メニューをぜひお楽しみください。
これらメニューに合わせるドリンクとして、加賀棒茶を使用、ほうじ茶の豊かな風味とミルクのまろやかさが広がる、やさしい香りの「ほうじ茶ラテ」をご用意しました。
「サラベス」期間限定スペシャルメニュー 販売概要
◇ 販売メニュー：
「小倉フレンチトースト」 2,200円（税込）
「フィリーチーズステーキ」 2,600円（税込）
「ほうじ茶ラテ」 990円（税込）
◇ 販売期間：
2026年4月6日（月）〜5月31日（日）
◇ 販売店舗：
「サラベス」 ルミネ新宿店／品川店／東京店／表参道店／名古屋店
※BASEGATE横浜関内店での販売はございません。
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては2012年、ルミネ新宿店のオープンによって初上陸。25年12月には表参道店、本年3月には神奈川県初となるBASEGATE横浜関内店がオープン、現在5店舗（新宿／品川／東京／表参道／BASEGATE横浜関内店／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F （JR新宿駅 南口 徒歩1分）
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F （JR品川駅 港南口 徒歩3分）
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F （JR東京駅 八重洲北口 徒歩2分）
TEL.03-6206-3551
表参道店
東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階
TEL.03-6450-6474
BASEGATE横浜関内店
神奈川横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階
TEL. 045-319-6322
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
・公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
・公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
http://instagram.com/sarabethsjapan
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
サラベス 公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
WDI
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