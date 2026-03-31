ニューヨークレストラン「サラベス」期間限定スペシャルメニュー「小倉フレンチトースト」／「フィリーチーズステーキ」









「小倉フレンチトースト」









「小倉フレンチトースト」は、サラベス特製の卵とバターの香りがふんだんに広がるふわふわの“ハッラーブレッド”に、上品な甘さの小倉餡をサンドし、アパレイユにたっぷり浸して香ばしく焼き上げてた春限定のフレンチトースト。ほどよい塩気を加えたマスカルポーネホイップを贅沢にトッピングし、ストロベリーソースと合わせることで、甘みの中に爽やかな酸味が広がります。香ばしく焼き上げた牛肩スライスに甘みを引き出したソテーオニオンとコク深いレッドチェダーを合わせ、ピクルスのほどよい酸味で引き締めたフィリングを、外はカリッと中はふんわりのソフトバゲットにサンドし、仕上げにフレンチフライを添えた「フィリーチーズステーキサンド」は、上品で食べ応えのある味わいです。アメリカ・フィラデルフィアの名物をサラベスらしく上品にアレンジした、季節限定メニューをぜひお楽しみください。