焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」期間限定スペシャルスパゲティ「厚揚げの四川風麻婆豆腐 焼きスパ」



















厚揚げの四川風麻婆豆腐 焼きスパ









パンチの効いたクセになる味わいの焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」（虎ノ門店／霞ヶ関飯野ビル店）では、期間限定スペシャルメニューとして「厚揚げの四川風麻婆豆腐 焼きスパ」を、4月6日（月）から販売します。ロメスパバルボアが提供するのは、茹で上げ後に一晩寝かせた極太麺のスパゲティを各種ソースと共に豪快に炒めて仕上げる“路面スパゲティ”の通称を持つ焼きスパゲティ。濃い目でパンチの効いた、やみつきになる味わいが特徴で、圧巻のボリュームも魅力の一つ。アルデンテにあげたイタリアンパスタとは異なる日本の麺文化・洋食文化から生まれたスパゲティです。「厚揚げの四川風麻婆豆腐 焼きスパ」は、タマネギ、小松菜とともに炒めたスパゲティに、崩れにくく香ばしさも楽しめる厚揚げを使用し、本場四川豆板醤と合挽肉の旨味で奥行きのある辛さに仕上げ特製の四川風麻婆豆腐をトッピングした一品。仕上げにラー油と花椒パウダーを効かせ、ピリッとした辛味と心地よい痺れが後を引く味わいを、モチモチ食感のスパゲティにしっかり絡めてお召し上がりください。中華の力強い旨味と焼きスパゲティの香ばしさが重なった、食欲を刺激する旨辛メニューです。