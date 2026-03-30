こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」期間限定スペシャルスパゲティ「厚揚げの四川風麻婆豆腐 焼きスパ」
ガツンと中華×パスタのジャンク系旨辛メニューが降臨
販売期間 ： 2026年4月6日（月）〜5月末（予定）
「ロメスパバルボア」スペシャルメニュー 販売概要
◇ メニュー名：
厚揚げの四川風麻婆豆腐 焼きスパ
◇ 販売期間：
2026年4月6日（月）〜5月末（予定）
◇ 価格：
並盛り（350g）950円／大盛り（500g）1,100円／特盛り（700g）1,400円／メガ（1000g）1,800円
◇ 販売店舗：
虎ノ門店 （東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1／TEL.03-5521-5312）
霞ヶ関飯野ビル店 （東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F／TEL.03-5510-6821）
「ロメスパバルボア」：店舗一覧
・ 霞ヶ関飯野ビル店
東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1 ／ TEL.03-5521-5312
・ 虎ノ門店
東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F ／ TEL.03-5510-6821
■ 公式ホームページ： https://romespa-balboa.com/
■ 公式Facebook： https://www.facebook.com/RomeSpa.Balboa
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
販売期間 ： 2026年4月6日（月）〜5月末（予定）
パンチの効いたクセになる味わいの焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」（虎ノ門店／霞ヶ関飯野ビル店）では、期間限定スペシャルメニューとして「厚揚げの四川風麻婆豆腐 焼きスパ」を、4月6日（月）から販売します。
ロメスパバルボアが提供するのは、茹で上げ後に一晩寝かせた極太麺のスパゲティを各種ソースと共に豪快に炒めて仕上げる“路面スパゲティ”の通称を持つ焼きスパゲティ。濃い目でパンチの効いた、やみつきになる味わいが特徴で、圧巻のボリュームも魅力の一つ。アルデンテにあげたイタリアンパスタとは異なる日本の麺文化・洋食文化から生まれたスパゲティです。
「厚揚げの四川風麻婆豆腐 焼きスパ」は、タマネギ、小松菜とともに炒めたスパゲティに、崩れにくく香ばしさも楽しめる厚揚げを使用し、本場四川豆板醤と合挽肉の旨味で奥行きのある辛さに仕上げ特製の四川風麻婆豆腐をトッピングした一品。仕上げにラー油と花椒パウダーを効かせ、ピリッとした辛味と心地よい痺れが後を引く味わいを、モチモチ食感のスパゲティにしっかり絡めてお召し上がりください。中華の力強い旨味と焼きスパゲティの香ばしさが重なった、食欲を刺激する旨辛メニューです。
ロメスパバルボアが提供するのは、茹で上げ後に一晩寝かせた極太麺のスパゲティを各種ソースと共に豪快に炒めて仕上げる“路面スパゲティ”の通称を持つ焼きスパゲティ。濃い目でパンチの効いた、やみつきになる味わいが特徴で、圧巻のボリュームも魅力の一つ。アルデンテにあげたイタリアンパスタとは異なる日本の麺文化・洋食文化から生まれたスパゲティです。
「厚揚げの四川風麻婆豆腐 焼きスパ」は、タマネギ、小松菜とともに炒めたスパゲティに、崩れにくく香ばしさも楽しめる厚揚げを使用し、本場四川豆板醤と合挽肉の旨味で奥行きのある辛さに仕上げ特製の四川風麻婆豆腐をトッピングした一品。仕上げにラー油と花椒パウダーを効かせ、ピリッとした辛味と心地よい痺れが後を引く味わいを、モチモチ食感のスパゲティにしっかり絡めてお召し上がりください。中華の力強い旨味と焼きスパゲティの香ばしさが重なった、食欲を刺激する旨辛メニューです。
「ロメスパバルボア」スペシャルメニュー 販売概要
◇ メニュー名：
厚揚げの四川風麻婆豆腐 焼きスパ
◇ 販売期間：
2026年4月6日（月）〜5月末（予定）
◇ 価格：
並盛り（350g）950円／大盛り（500g）1,100円／特盛り（700g）1,400円／メガ（1000g）1,800円
◇ 販売店舗：
虎ノ門店 （東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1／TEL.03-5521-5312）
霞ヶ関飯野ビル店 （東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F／TEL.03-5510-6821）
「ロメスパバルボア」：店舗一覧
・ 霞ヶ関飯野ビル店
東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1 ／ TEL.03-5521-5312
・ 虎ノ門店
東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F ／ TEL.03-5510-6821
■ 公式ホームページ： https://romespa-balboa.com/
■ 公式Facebook： https://www.facebook.com/RomeSpa.Balboa
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press