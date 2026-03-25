いきなり！ステーキ 6年ぶりとなるロードサイド店舗を茨城県水戸市にオープン決定

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株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年4月22日(水)に「いきなり！ステーキ水戸インター店」をオープンいたします。茨城県内では5店舗目となり、ロードサイド店舗としては、6年2か月ぶりのオープンとなります。







































また、「いきなり！ステーキ水戸インター店」は、2025年12月24日にオープンした次世代型店舗「いきなり！ステーキ神田北口店」の内装を基に設計を行い、グループでもゆったりと食事ができる座席を設けているほか、神田北口店に導入した調理設備《スチームコンベクションオーブン》を採用しています。





















※写真はイメージです。



【店舗詳細】

■開店日　：2026年4月22日(水)※諸般の事情によりオープン日が変更になる場合がございます。

■店舗名　：いきなり！ステーキ水戸インター店

■住所　　：茨城県水戸市大塚町1572-3

■座席数　：64席(約74坪)

■駐車場　：敷地内駐車場34台

■アクセス：常磐自動車道：水戸IC出口から約７００ⅿ

　　　　　　最寄り駅：JR常磐線（上野東京ライン）赤塚駅から徒歩約１５分