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「DAM CHANNEL」4月7日より大幅リニューアル！
株式会社第一興商は、DAMにおいてカラオケ演奏の曲間に流れるエンターテインメント情報プログラム「DAM CHANNEL（ダムチャンネル）」を2026年4月7日配信分より全面リニューアルします。
渋谷凪咲さんをナビゲーターとし、吉本興業株式会社に所属するお笑い芸人（以下、吉本芸人）が進行役としてプログラムを盛り上げます。
総合演出は『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』などを手がける佐藤正樹氏が担当することで、エンタメ系メディアとしての完成度を一層高め、より魅力的なプログラムへと生まれ変わります。
2004年8月に配信を開始したDAM CHANNELは、人気アーティストや最新の注目曲にフォーカスしたエンターテインメント情報をDAMユーザーにお届けしています。
親しみやすい笑顔とキャラクターで人気の渋谷さんが案内人となり、オープニングや各コーナーのつなぎ役、あるいはエンタメ情報のナレーターを担当します。
また、ゲストアーティストが出演したり、注目トピックを紹介するコーナーの進行役にはさまざまな吉本芸人を採用。毎回アーティストとの相性を考慮した吉本芸人を組み合わせることでアーティストの個性や魅力を最大限に引き出します。さらに、スタジオ収録を中心としてきた従来の制作スタイルを一新し、アーティストの要望に応じて多彩なロケーション撮影を敢行します。
総合演出を務めるのは、数々の人気音楽番組を手がけてきた演出家の佐藤正樹氏です。佐藤氏の卓越した演出力のもと、楽曲の世界観やアーティストからのメッセージをより鮮明に深く伝える質の高いエンターテインメント情報プログラムを目指します。
メイキング映像や未公開シーンはDAM CHANNEL公式YouTubeチャンネルで公開するほか、映像配信サービス「Lemino」でも視聴可能です。XやTikTokなど各メディアを連携させた新たな情報発信にも挑戦し、DAMの利用促進を図ります。
DAM CHANNELは、カラオケ体験をより豊かにするコンテンツとしての役割を担い、今後も進化を続けていきます。
■渋谷凪咲さんコメント
4月からDAM CHANNELのナビゲーターを務める渋谷凪咲です。
今回、DAM CHANNELが大きくリニューアルします。
音楽愛にあふれる吉本芸人さんがアーティストの皆さんと楽しい企画をお届けします。
カラオケの楽しさやアーティストさんの魅力を皆さんにお届けできるよう私も頑張ります。
ぜひDAM CHANNELをご覧ください。
◇渋谷凪咲 プロフィール
2012年にNMB48の第4期生としてデビュー。2014年発売のシングル「高嶺の林檎」で初選抜入りを果たし中心メンバーとして活動。グループ在籍中からバラエティ番組『かまいたちの机上の空論城』や『芸能界常識チェック！トリニクって何の肉!?』などに出演し、トークの素晴らしさと大喜利の上手さでバラエティタレントとしての地位を確立。グループ卒業後は女優としても活動の幅を広げ、映画『あのコはだぁれ？』で初主演を務め、『第48回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞するなど、映画・ドラマ両分野で高い評価を得ている。日本テレビ『DayDay.』に金曜日隔週レギュラーとして出演中。
◇佐藤正樹 プロフィール
『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』の総合演出をはじめ、『ミュージックジェネレーション』、『Love music』、『魁！音楽番付』、『乃木坂スター誕生！』、『INITIME MUSIC』、『ミュージックカマー』など多くの音楽番組の演出を手掛ける。MC／タレントとゲストアーティストとのトーク企画やロケ企画など豊富な経験を有する。
■関連サイト
DAMオフィシャルサイト内 DAM CHANNEL特設 ページ：https://www.clubdam.com/feature/popular/damchan2026.html
渋谷凪咲さんをナビゲーターとし、吉本興業株式会社に所属するお笑い芸人（以下、吉本芸人）が進行役としてプログラムを盛り上げます。
総合演出は『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』などを手がける佐藤正樹氏が担当することで、エンタメ系メディアとしての完成度を一層高め、より魅力的なプログラムへと生まれ変わります。
2004年8月に配信を開始したDAM CHANNELは、人気アーティストや最新の注目曲にフォーカスしたエンターテインメント情報をDAMユーザーにお届けしています。
親しみやすい笑顔とキャラクターで人気の渋谷さんが案内人となり、オープニングや各コーナーのつなぎ役、あるいはエンタメ情報のナレーターを担当します。
また、ゲストアーティストが出演したり、注目トピックを紹介するコーナーの進行役にはさまざまな吉本芸人を採用。毎回アーティストとの相性を考慮した吉本芸人を組み合わせることでアーティストの個性や魅力を最大限に引き出します。さらに、スタジオ収録を中心としてきた従来の制作スタイルを一新し、アーティストの要望に応じて多彩なロケーション撮影を敢行します。
総合演出を務めるのは、数々の人気音楽番組を手がけてきた演出家の佐藤正樹氏です。佐藤氏の卓越した演出力のもと、楽曲の世界観やアーティストからのメッセージをより鮮明に深く伝える質の高いエンターテインメント情報プログラムを目指します。
メイキング映像や未公開シーンはDAM CHANNEL公式YouTubeチャンネルで公開するほか、映像配信サービス「Lemino」でも視聴可能です。XやTikTokなど各メディアを連携させた新たな情報発信にも挑戦し、DAMの利用促進を図ります。
DAM CHANNELは、カラオケ体験をより豊かにするコンテンツとしての役割を担い、今後も進化を続けていきます。
■渋谷凪咲さんコメント
4月からDAM CHANNELのナビゲーターを務める渋谷凪咲です。
今回、DAM CHANNELが大きくリニューアルします。
音楽愛にあふれる吉本芸人さんがアーティストの皆さんと楽しい企画をお届けします。
カラオケの楽しさやアーティストさんの魅力を皆さんにお届けできるよう私も頑張ります。
ぜひDAM CHANNELをご覧ください。
◇渋谷凪咲 プロフィール
2012年にNMB48の第4期生としてデビュー。2014年発売のシングル「高嶺の林檎」で初選抜入りを果たし中心メンバーとして活動。グループ在籍中からバラエティ番組『かまいたちの机上の空論城』や『芸能界常識チェック！トリニクって何の肉!?』などに出演し、トークの素晴らしさと大喜利の上手さでバラエティタレントとしての地位を確立。グループ卒業後は女優としても活動の幅を広げ、映画『あのコはだぁれ？』で初主演を務め、『第48回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞するなど、映画・ドラマ両分野で高い評価を得ている。日本テレビ『DayDay.』に金曜日隔週レギュラーとして出演中。
◇佐藤正樹 プロフィール
『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』の総合演出をはじめ、『ミュージックジェネレーション』、『Love music』、『魁！音楽番付』、『乃木坂スター誕生！』、『INITIME MUSIC』、『ミュージックカマー』など多くの音楽番組の演出を手掛ける。MC／タレントとゲストアーティストとのトーク企画やロケ企画など豊富な経験を有する。
■関連サイト
DAMオフィシャルサイト内 DAM CHANNEL特設 ページ：https://www.clubdam.com/feature/popular/damchan2026.html