「完全メシ」 が全国規模の外食チェーンで、初のグランドメニューに登場！「完全メシ×デニーズ」 コラボメニュー2品を全国のデニーズ店舗で2026年3月25日（水）から販売開始

「完全メシ」 が全国規模の外食チェーンで、初のグランドメニューに登場！「完全メシ×デニーズ」 コラボメニュー2品を全国のデニーズ店舗で2026年3月25日（水）から販売開始