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「完全メシ」 が全国規模の外食チェーンで、初のグランドメニューに登場！「完全メシ×デニーズ」 コラボメニュー2品を全国のデニーズ店舗で2026年3月25日（水）から販売開始
株式会社デニーズジャパン (社長：小松 雅美、以下デニーズ) と、日清食品株式会社 (社長：安藤 徳隆)は、共同開発した「完全メシ ジャンバラヤ」「完全メシ 海老グラタン」を3月25日(水)から全国のデニーズ店舗 (一部店舗を除く) でグランドメニューとして販売します。
日清食品が展開する「完全メシ」は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素*とおいしさの完全なバランスを追求したブランドです。
今回、「完全メシ」とファミリーレストラン「デニーズ」がコラボレーションし、「デニーズ」の人気メニュー「ジャンバラヤ」と、復刻を望む声が多く寄せられていた「海老グラタン」を“完全メシ化”し、「デニーズ」の店舗で販売します。
「完全メシ ジャンバラヤ」は、スパイシーなピラフに甘みと酸味のバランスが絶妙なトマトソースを合わせ、食べ応えのある具材を加えた満足感の高い一皿です。「完全メシ 海老グラタン」は、オマール海老が香るクリーミーなホワイトソースとペンネを合わせてじっくりと焼き上げ、具材にプリプリとした海老を加えたぜいたくな一皿です。
日清食品と「デニーズ」の開発チームが丸2年の歳月をかけて、“33種類の栄養素”と“外食ならではのおいしさや満足感”のバランスを細部にまでこだわって調整した自信作です。
栄養もおいしさも妥協しない、新しい“外食体験”を、ぜひお楽しみください。
* 「日本人の食事摂取基準」(2020年版) において日本人が摂取すべき量が定められたすべての栄養素。
■メニュー特長
「完全メシ ジャンバラヤ」
スパイシーなピラフに甘みと酸味のバランスが絶妙なトマトソースを合わせたジャンバラヤ。海老やブロッコリーなどの食べ応えのある具材を加え、満足感の高い一皿に仕上げました。
熱量：506kcal、たんぱく質：22.8g、脂質：16.5g、炭水化物：75.3g (糖質：64.3g、食物繊維：11.0g)、食塩相当量：2.9g
※推定値
「完全メシ 海老グラタン」
オマール海老が香るクリーミーなホワイトソースとペンネを合わせ、じっくりと焼き上げた海老グラタン。具材にはプリプリとした海老を加え、ぜいたくな一皿に仕上げました。
熱量：466kcal、たんぱく質：23.1g、脂質：11.3g、炭水化物：71.9g (糖質：65.2g、食物繊維：6.7g)、食塩相当量：2.5g
※推定値
完全メシ ジャンバラヤ
完全メシ 海老グラタン
■「完全メシ×デニーズ」紹介ページ
[URL] https://www.dennys.jp/menu/kanzenmeshi/
■「最適化栄養食」について
「完全メシ ジャンバラヤ」「完全メシ 海老グラタン」は、「一般社団法人 日本最適化栄養食協会」から、主要な栄養素がバランスよく適切に調整された食「最適化栄養食」として認証を受けています。「一般社団法人 日本最適化栄養食協会」は、「最適化栄養食」を広く世の中に普及させることを目的として設立された協会です。認証マークは、同協会に登録された栄養設計基準を過不足なく満たすことのできたメニューにのみ付与されます。
[URL] https://www.saiteki-eiyo.org
■「デニーズ」について
四季に応じた旬の素材を活用し、ハンバーグやステーキ、パスタ、ライスプレート、サラダ、デザートなどを提供するチェーンレストラン。1973年11月に株式会社デニーズジャパンを設立し、1974年4月に「デニーズ」日本1号店を出店しました。おいしい料理とフレンドリーなサービスで、幅広い世代に親しまれているファミリーレストランです。
■「冷凍 完全メシ DELI」キャンペーンについて
2026年3月25日(水)から5月25日(月)の期間、「デニーズ」の店舗で「完全メシ×デニーズ」コラボメニュー2品のいずれかをご注文いただいたお客さまを対象に、日清食品グループ オンラインストアで販売している「冷凍 完全メシ DELI お試し5食セット」を特別価格でお買い求めいただけるキャンペーンを実施します。
■メニュー概要
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/kanzenmeshi/
33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求した外食メニューが完成！
せっかく食べるなら「完全メシ」！
せっかく食べるなら「完全メシ」！
日清食品が展開する「完全メシ」は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素*とおいしさの完全なバランスを追求したブランドです。
「完全メシ ジャンバラヤ」は、スパイシーなピラフに甘みと酸味のバランスが絶妙なトマトソースを合わせ、食べ応えのある具材を加えた満足感の高い一皿です。「完全メシ 海老グラタン」は、オマール海老が香るクリーミーなホワイトソースとペンネを合わせてじっくりと焼き上げ、具材にプリプリとした海老を加えたぜいたくな一皿です。
日清食品と「デニーズ」の開発チームが丸2年の歳月をかけて、“33種類の栄養素”と“外食ならではのおいしさや満足感”のバランスを細部にまでこだわって調整した自信作です。
栄養もおいしさも妥協しない、新しい“外食体験”を、ぜひお楽しみください。
* 「日本人の食事摂取基準」(2020年版) において日本人が摂取すべき量が定められたすべての栄養素。
■メニュー特長
「完全メシ ジャンバラヤ」
スパイシーなピラフに甘みと酸味のバランスが絶妙なトマトソースを合わせたジャンバラヤ。海老やブロッコリーなどの食べ応えのある具材を加え、満足感の高い一皿に仕上げました。
熱量：506kcal、たんぱく質：22.8g、脂質：16.5g、炭水化物：75.3g (糖質：64.3g、食物繊維：11.0g)、食塩相当量：2.9g
※推定値
「完全メシ 海老グラタン」
オマール海老が香るクリーミーなホワイトソースとペンネを合わせ、じっくりと焼き上げた海老グラタン。具材にはプリプリとした海老を加え、ぜいたくな一皿に仕上げました。
熱量：466kcal、たんぱく質：23.1g、脂質：11.3g、炭水化物：71.9g (糖質：65.2g、食物繊維：6.7g)、食塩相当量：2.5g
※推定値
完全メシ ジャンバラヤ
完全メシ 海老グラタン
■「完全メシ×デニーズ」紹介ページ
[URL] https://www.dennys.jp/menu/kanzenmeshi/
■「最適化栄養食」について
「完全メシ ジャンバラヤ」「完全メシ 海老グラタン」は、「一般社団法人 日本最適化栄養食協会」から、主要な栄養素がバランスよく適切に調整された食「最適化栄養食」として認証を受けています。「一般社団法人 日本最適化栄養食協会」は、「最適化栄養食」を広く世の中に普及させることを目的として設立された協会です。認証マークは、同協会に登録された栄養設計基準を過不足なく満たすことのできたメニューにのみ付与されます。
[URL] https://www.saiteki-eiyo.org
■「デニーズ」について
四季に応じた旬の素材を活用し、ハンバーグやステーキ、パスタ、ライスプレート、サラダ、デザートなどを提供するチェーンレストラン。1973年11月に株式会社デニーズジャパンを設立し、1974年4月に「デニーズ」日本1号店を出店しました。おいしい料理とフレンドリーなサービスで、幅広い世代に親しまれているファミリーレストランです。
■「冷凍 完全メシ DELI」キャンペーンについて
2026年3月25日(水)から5月25日(月)の期間、「デニーズ」の店舗で「完全メシ×デニーズ」コラボメニュー2品のいずれかをご注文いただいたお客さまを対象に、日清食品グループ オンラインストアで販売している「冷凍 完全メシ DELI お試し5食セット」を特別価格でお買い求めいただけるキャンペーンを実施します。
■メニュー概要
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/kanzenmeshi/