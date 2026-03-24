「nido SHIN-OKACHIMACHI」、国内外6つのデザインアワードを受賞〜1年間で世界的評価を相次いで獲得。都市型集合住宅の新たな価値を提示〜





















特に海外アワードにおいては、都市の中における「緩やかなつながり」や、街に開かれた居場所の創出といった社会的文脈に加え、建築そのものの完成度や造形的な美しさが評価され、世界的なデザイン評価の舞台で存在感を示しています。当社は、今後も「nido SHIN-OKACHIMACHI」で得られた知見と評価を住まいづくりに活かし、都市における集合住宅の新たな価値創造に取り組んでまいります。