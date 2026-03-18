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磐田市職員の研修受け入れを開始
ヤマハ発動機株式会社は、磐田市と2025年7月に締結した包括連携協定に基づく取り組みの一環として、2026年4月1日より、磐田市職員の研修受け入れを開始します。
本研修では、磐田市職員（1名）が2026年4月から12月までヤマハ発動機に在籍し、民間企業における事業開発の考え方やプロジェクト推進の実践を学びます。
日常業務への参画や社員との対話を通じて、行政と企業がそれぞれの強みや役割を相互に理解し、新たな価値創出につなげていくことを目的としています。
これらの取り組みを通じて、磐田市の魅力や取り組みを首都圏に発信し、企業との継続的な関係構築や関係人口の創出・拡大を目指します。
当社と磐田市は、これまでも包括連携協定のもと、地域の活性化や持続可能なまちづくりに向けた連携を進めてきました。
今回の研修は、そうした連携をさらに深化させる取り組みであり、双方にとって新たな学びと挑戦の機会となります。
本研修を通じて、磐田市とのパートナーシップを一層強化するとともに、今後の共創にむけた基盤づくりにつなげていきます。
本件に関するお問合わせ先
技術・研究・デザイン本部 技術・デザイン統合戦略部 共創推進グループ
cocreation@yamaha-motor.co.jp
関連リンク
ヤマハ発動機 リジェラボ
https://www.yamaha-motor.co.jp/regenerative-lab/