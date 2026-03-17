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Nintendo Switch『メダロット カードロボトルRB』河森正治氏スタイリングデザインの新メダロット登場新機体「アルカディア」「スルーズ」を公開
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、2026年6月25日発売予定のNintendo Switch™ソフト『メダロット カードロボトルRB』（以下「本作」）について、新たに登場するメダロットの情報を公開しました。
今回初公開となるのは、ヘルメス型メダロット「アルカディア」と、ヴァルキュリア型メダロット「スルーズ」の2機体です。
両機体のスタイリングデザインは、アニメーション監督・メカニックデザイナー・ビジョンクリエーターとして幅広く活躍する河森正治氏が担当しています。
■河森正治氏スタイリングデザインの新メダロットが登場
『メダロット カードロボトルRB』には、シリーズに登場した歴代メダロットが多数登場します。
そこに加わるのが、今回公開された新機体「アルカディア」と「スルーズ」です。
新メダロット、アルカディア（ヘルメス型メダロット）」と「スルーズ（ヴァルキュリア型メダロット）」
これらの機体はリーダーメダロットとしてバトルに参戦。デッキの中心となる存在として、カードロボトルの戦略に大きな影響を与える重要な役割を担います。
■河森 正治氏
アニメーション監督、メカニックデザイナー、ビジョンクリエーター。数多くの作品でメカデザインや企画に携わるなど、幅広い分野で活躍。
■メダTuberも参戦
さらに、メダロット公式チャンネルで“メダTuber”として活動しているメダロットたちも登場します。
シュシュポップ、リアリラ、チアフルバニー（デザイン担当：神藤かみち氏）の3体が、ゲーム内に登場するメダカードファイターのデッキでリーダーメダロットとして活躍。
ゲームを進めることでプレイヤーもカードを入手できるので、自身のデッキに組み込み、バトルで使用することも可能です。
さらにバトル時のレフェリーボイスとして3機体のボイスを選択することもでき、メダTuberたちがロボトルを盛り上げます。
なお、メダロット公式チャンネルにて3月19日にメダTuberによる本作のプレイ動画を配信予定です。本作において、初の実際のプレイ動画の公開となりますので、是非ご覧ください。
・メダロット公式チャンネル
https://www.youtube.com/@medarot_channel
■『メダロット カードロボトルRB』について
『メダロット カードロボトルRB』は、機体・パーツ・メダルといった「メダロット」シリーズおなじみの要素を活かし、奥深く戦略的なロボットバトル（ロボトル）を楽しめる、Nintendo Switch向け完全新作カードゲームです。
パーツやメダルの組み合わせ、そして必殺技「メダフォース」の使いどころなど、「メダロット」ならではの駆け引きをカードゲームとして再構築しました。シリーズの伝統を継承しつつ、デッキ構築による無限の戦略性が新たなロボトルの魅力を引き出します。
当社は今後も本作の最新情報を順次公開してまいります。
＜商品概要＞
商 品 名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日（予定）
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://medarotsha.jp/mcrrb
メダロット公式X
https://x.com/medarotsha
メダロット公式チャンネル
https://www.youtube.com/@medarot_channel
今回初公開となるのは、ヘルメス型メダロット「アルカディア」と、ヴァルキュリア型メダロット「スルーズ」の2機体です。
■河森正治氏スタイリングデザインの新メダロットが登場
『メダロット カードロボトルRB』には、シリーズに登場した歴代メダロットが多数登場します。
そこに加わるのが、今回公開された新機体「アルカディア」と「スルーズ」です。
新メダロット、アルカディア（ヘルメス型メダロット）」と「スルーズ（ヴァルキュリア型メダロット）」
これらの機体はリーダーメダロットとしてバトルに参戦。デッキの中心となる存在として、カードロボトルの戦略に大きな影響を与える重要な役割を担います。
■河森 正治氏
アニメーション監督、メカニックデザイナー、ビジョンクリエーター。数多くの作品でメカデザインや企画に携わるなど、幅広い分野で活躍。
■メダTuberも参戦
さらに、メダロット公式チャンネルで“メダTuber”として活動しているメダロットたちも登場します。
シュシュポップ、リアリラ、チアフルバニー（デザイン担当：神藤かみち氏）の3体が、ゲーム内に登場するメダカードファイターのデッキでリーダーメダロットとして活躍。
ゲームを進めることでプレイヤーもカードを入手できるので、自身のデッキに組み込み、バトルで使用することも可能です。
さらにバトル時のレフェリーボイスとして3機体のボイスを選択することもでき、メダTuberたちがロボトルを盛り上げます。
なお、メダロット公式チャンネルにて3月19日にメダTuberによる本作のプレイ動画を配信予定です。本作において、初の実際のプレイ動画の公開となりますので、是非ご覧ください。
・メダロット公式チャンネル
https://www.youtube.com/@medarot_channel
■『メダロット カードロボトルRB』について
『メダロット カードロボトルRB』は、機体・パーツ・メダルといった「メダロット」シリーズおなじみの要素を活かし、奥深く戦略的なロボットバトル（ロボトル）を楽しめる、Nintendo Switch向け完全新作カードゲームです。
パーツやメダルの組み合わせ、そして必殺技「メダフォース」の使いどころなど、「メダロット」ならではの駆け引きをカードゲームとして再構築しました。シリーズの伝統を継承しつつ、デッキ構築による無限の戦略性が新たなロボトルの魅力を引き出します。
当社は今後も本作の最新情報を順次公開してまいります。
＜商品概要＞
商 品 名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日（予定）
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://medarotsha.jp/mcrrb
メダロット公式X
https://x.com/medarotsha
メダロット公式チャンネル
https://www.youtube.com/@medarot_channel