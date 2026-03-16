【地域貢献活動】24時間フィットネスジム「FiT24」神奈川県家庭婦人バレーボール大会をサポート

株式会社快活フロンティア

株式会社快活フロンティア（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：竹島 文明）が運営する24時間営業のフィットネスジム「FiT24（フィット24）」では、2026年2月28日（土）、3月1日（日）の2日間にわたり開催された「第49回 やまゆり杯・小田急旗争奪戦 神奈川県家庭婦人バレーボール大会」県決勝大会にスポンサーとして協賛するとともに、参加者・来場者の皆様へ体力測定や体組成測定を無料で体験いただきました。

■「なりたい自分へナビゲート」をコンセプトとし、地域の皆様に「今の自分を知る」機会を提供

FiT24は「なりたい自分へナビゲート」をコンセプトにした RECOVERY & BODYMAKE GYMです。通常は会員様のみご利用可能な、体成分や筋肉量を測定できるInBody*をはじめ、筋力、柔軟性、ジャンプ力などの基本的な体力を測定できる機器をご用意しました。バレーボールチームの皆様や応援に来られたご家族の方々に体験いただき、楽しみながら「今の自分を知る」機会を提供させていただいたと同時に、今後の目標設定や健康維持、体力向上のきっかけとして役立てていただきました。

＊FiT24全店に設置しており、会員様は無料で利用いただけます。

ご来場者の皆様とコミュニケーションをとる様子体力測定を体験中のご来場者InBodyでの測定結果はその場で印刷してお渡し

FiT24は、今後も地域の皆様の健康づくりに貢献してまいります。

■24時間フィットネスジム FiT24について https://www.fit24.jp/

『なりたい自分へナビゲート』をコンセプトにした、RECOVERY & BODYMAKE GYMです。”フィットネスで会員様のなりたい姿(カラダ)に寄り添い、目標達成までご案内する”をテーマに毎日24 時間いつでも、“快適なトレーニング環境”と“充実したサービス”を提供します。（2026年3月16日現在111店舗）



