¥ê¥³¡¼¡¢¡ÖTOKYO CREATIVE SALON 2026¡×±©ÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Ë¶¨»¿
¡Á¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡¦¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òºî¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³¡¼¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Âç»³ ¹¸¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Îº×Åµ¡ÖTOKYO CREATIVE SALON 2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3·î13Æü(¶â)¤«¤é22Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¡¢±©ÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¨»¿¤·¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î´ë²è¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥³¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢²ñ´üÃæ¤Î3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤È21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£²¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë£µ³¬¡ÖFLIGHT DECK TOKYO¡×¤Ë¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¾¾°æ¿§ÁÇ²½³Ø¹©¶È½ê¤È¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢DTF¡ÊDirect to Film¡Ë¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ RICOH Pro D1600¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤È¡¢¾¾°æ¿§ÁÇ²½³Ø¹©¶È½ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥°¥Ã¥º¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFunvas!¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢RICOH Pro D1600¤Ç°õºþ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¨ÊÁ¤ÎFunvas¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÀ©ºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÅöÆü»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò RICOH Pro D1600¤Ç°õºþ¤·¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ë¤ÆÍè¾ì¼Ô¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£²ñ´üÃæ¤Î3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³ÆÆü120ÅÀ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥³¡¼¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤¬¡¢Æ±²ñ¾ìÆâ¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡TOKYO CREATIVE SALON¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Îº×Åµ¡×¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤ÏÅÔÆâ9¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºù¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÁÏÂ¤À¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ÈÅìµþÈ¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¦¥£¡¼¥¯¡É ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤¬³¹¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±©ÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡ÖFUTURE BLOOM JAPAN ¡Áºù¤È¤á¤°¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤Èµ»¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Å¸¼¨¤äÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±©ÅÄ¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ëÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤Ï¡¢¥ê¥³¡¼¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ÔÂ¼À¶¤¬1953Ç¯¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤âËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÂçÅÄ¶è¡¢¥ê¥³¡¼¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î3¼Ô¤ÇSDGs¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¶èÆâÀ½Â¤¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤ÉÃÏ°è»º¶È¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥³¡¼¤ª¤è¤Ó¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡ÖSDGs¤ª¤ª¤¿¥¹¥«¥¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥³¡¼¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
|¡¡¥ê¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡|
¥ê¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢°õºþ¤ª¤è¤Ó²èÁü¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÀ¤³¦Ìó200¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯3·î´ü¥°¥ë¡¼¥×Ï¢·ëÇä¾å¹â2Ãû5,278²¯±ß¡Ë¡£
¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´¿¤Ó¤ò¡¡ÁÏ¶È°ÊÍè85Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¡¢¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ÎÈ¯´ø¤ò»Ù¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.ricoh.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³¡¼¡¡https://jp.ricoh.com/
¹Êó¼¼ TEL¡§050-3814-2806 (Ä¾ÄÌ) E-mail¡§koho@ricoh.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖTOKYO CREATIVE SALON 2026¡×±©ÅÄ¥¨¥ê¥¢ Á´¹ñ8¥¨¥ê¥¢¤Î¾¢¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬½¸·ë ¡ÖFUTURE BLOOM JAPAN¡×Å¸¼¨¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¾ÜºÙ¸ø³«
https://digitalpr.jp/r/129753
Funvas!
https://www.msc-color.co.jp/funvas/
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É
https://www.ricoh.co.jp/products/line-up/interactive-whiteboard
¥ê¥³¡¼¤È¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡ÖSDGs¤ª¤ª¤¿¥¹¥«¥¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤ËÇ§Äê
https://jp.ricoh.com/info/2025/0123_2
¥ê¥³¡¼¡¢ºÇÂç20Ö/»þ¤Î¹âÀ¸»ºÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹ÉýÂÐ±þDTF¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡ÖRICOH Pro D1600¡×¤ò¾¾°æ¿§ÁÇ²½³Ø¹©¶È½ê¤Ë¶¡µë³«»Ï
https://jp.ricoh.com/release/2025/0801_1
