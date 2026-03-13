こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
NHKでも紹介、ウェブを活用した地域創生 謎解きゲームからのブランディング・マーケティング・IP（3/26 無料オンラインセミナー）
2026年3月26日（木）20：00 〜21：00 リアルGlove Story〜ウェブ解析士なのにアプリ作って、街歩きの謎解きまで作った話〜
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は3月26日（木）、オンラインセミナー「リアルGlove Story〜ウェブ解析士なのにアプリ作って、街歩きの謎解きまで作った話〜」を開催します。東かがわ市制20周年を記念してWACAが制作したスマートフォン向けゲームアプリ「Glove Stroy」が、現実の世界での街歩き企画に発展しました。地域創生や観光政策に関心のある方におすすめの内容です。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/195520
https://digitalpr.jp/table_img/2934/130452/130452_web_1.png
■セミナー概要
東かがわ市施行20周年記念企画として、WACAは八木暁史・ウェブ解析士マスターの主導でスマートフォンRPG「Glove Story」を2024年2月にリリースしました。
地元VTuberさんに遊んでもらえたり、NHKをはじめテレビや新聞、ラジオでも取り上げられたりするなど、多くの反響をいただきました。
本セミナーでは、東かがわ市で実際に街歩きをする謎解き企画「Glove Story Walk」を実施するまでにどのようなプロセスを踏んだのかお伝えします。
地域創生をどう考え、ウェブ解析士の知見をどのように役立てたのかお伝えします。
▼このような方におすすめ
自治体・観光協会の担当者
商店街・観光施設の運営者
企業の広報・マーケティング担当者
地域を盛り上げたい方
■登壇者
八木暁史（やぎ・あきふみ）
ウェブ解析士マスター
2019年 ウェブ解析士マスター取得（44期生）
2021年 地域DX 「Digitable Town」（東かがわ市）でセミナー実施
2022年 東かがわ市とWAVAが地域連携協定を締結
2024年 東かがわ市を舞台としたスマホRPG「Glove Story」リリース
2025年 東かがわ市未来アワード、ナイス！トライ！部門を受賞。
3月、香川県立三本松高等学校と共同制作、スマホRPG「Glove Story2」リリース
7月、せとうち観光専門職短期大学と共同で謎解き街歩き企画「Glove Story Walk」リリース
ファシリテーター：積高之（せき・たかゆき）
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事・事業推進部長｜Genspark公式アンバサダー｜チーフSNSマネージャー｜上級ウェブ解析士
京都積事務所代表｜京都華頂大学准教授｜株式会社エボラ二CMO
■その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）北海道支部・近畿支部
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/195520
GloveStory
https://glovestory.jp/
Glove Storyプレスリリース
https://www.waca.or.jp/news/83109/
