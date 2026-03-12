「ルミネ立川」にグラニフが登場！グラニフルミネ立川店、2026年3月12日(木)にオープン。

写真拡大 (全4枚)

多彩なコンテンツのアパレル・雑貨をラインナップし、ポップカルチャーの魅力を発信。オープン記念のノベルティプレゼントなども実施中。







　株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、2026年3月12日(木)、「ルミネ立川」5Fにグラニフの新店舗をオープンいたしました。

　グラニフルミネ立川店は、約45坪のストアで、Tシャツをはじめとしたアパレルアイテム、帽子やバッグなどのファッショングッズに加えて、新生活を楽しく彩るステーショナリーやモバイルアクセサリー、ホームグッズなどの雑貨も豊富に展開。グラニフオリジナルキャラクターとコラボレーションコンテンツの多彩なラインナップで、ポップカルチャーの魅力を発信してまいります。

　店内に掲出されるビジュアルコンテンツも含め、グラニフの世界観を凝縮したストアでのショッピングをお楽しみください。

　オープンを記念して、税込5,500円以上お買い上げのかたへのノベルティプレゼントや、グラニフ会員限定サービスなどをご用意しております。

　グラニフルミネ立川店にて、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

グラニフルミネ立川店 概要

オープン日：2026年3月12日(木)

住所：190-0012　東京都立川市曙町２丁目１−１　ルミネ立川５F

電話番号：042-506-1155

営業時間：10:00〜20:30（月〜土）／ 10:00〜20:00（日・祝）

※3月12日(木)、3月18日(水)の2日間のみ21:00まで営業時間延長

オープン記念ノベルティ「エコバッグ」

オープンを記念し、税込5,500円以上お買い上げのかたにグラニフオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」をあしらったオリジナルエコバッグを先着でプレゼント中です。（画像はイメージです）







※ノベルティプレゼントは在庫が無くなり次第終了となります。

※1会計につき1点のお渡しとなります。

※上記店舗限定企画につき、他の店舗では本企画は実施しておりません。

※予告なくキャンペーンが変更、または終了することがございます。

※グラニフ会員限定サービスについては店頭でのご案内となりますので、スタッフまでお尋ねください。

会社概要

■会社名

株式会社グラニフ

■代表取締役

村田 昭彦

■本社所在地

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F

■事業概要

デザインプロダクトの企画、製造、販売等

■ブランドビジョン

IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。

IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長し

ていきます。

■販売チャネル

公式オンラインストア：https://www.graniph.com

店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年3月1日現在

■情報発信チャネル

企業サイト：https://graniph.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official

公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates

公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC

LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw

本件に関するお問合わせ先

<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞

株式会社グラニフ　PR担当：三浦／多部田

E-mail： press@graniph.com

関連リンク

グラニフ公式オンラインストア

https://www.graniph.com/