コーヒー好きのための無糖ラテ「TULLY’S COFFEE MY HOME 無糖ラテ」を、3月30日（月）に新発売

近年、自宅で本格的なコーヒーが楽しめるチルドコーヒーの大型容器が注目されています。当社が2021年に発売した「TULLY’S COFFEE MY HOME」シリーズ（※）も、ショップ品質のコーヒーを自宅で楽しめる製品として多くの方から好評をいただいております。今回、ブラックコーヒーを好まれる方にもご満足いただける新たな選択肢として、コーヒー好きのための“甘くない”無糖ラテ「TULLY’S COFFEE MY HOME 無糖ラテ」を新発売します。



「TULLY’S COFFEE MY HOME 無糖ラテ」は、コク深いブラックコーヒーに少量のミルクを加えることで、コーヒーの引き立った香りとコクを楽しめるコーヒー飲料です。ミルクには国産牛乳を100％使用し、コーヒーの風味を引き立てています。容器には、屋根型キャップ付き紙容器を採用して、毎日の食事時や在宅ワーク、くつろぎの時間など、さまざまな生活シーンで手軽にお楽しみいただけます。



当社は、今後も多様化するライフスタイルや嗜好・飲用シーンに対応した製品を提案し、「TULLY’S COFFEE」ブランドのさらなる価値向上を図るとともに、コーヒー市場の活性化を図ってまいります。



(※) 「TULLY’S COFFEE MY HOME キリマンジャロ」、「同 BLACK」、「同 甘さ控えめ」



≪製品概要≫



製品名：TULLY’S COFFEE MY HOME 無糖ラテ



品名：コーヒー飲料



内容・容器：1000ml屋根型キャップ付紙パック



希望小売価格 税込（税別）：572円（530円）



発売日：3月30日（月）



販売地域：全国