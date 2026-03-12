三浦友和さん・水上恒司さん・生見愛瑠さんが「ビジカジ」で豪華共演！洋服の青山新CM「スーツだけじゃない」篇を3月16日（月）より全国放送

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、多様化するビジネススタイルに合わせ、『洋服の青山』ビジネスカジュアルの新CMキャラクターに三浦友和さん、水上恒司さん、生見愛瑠さんの3名を起用し、新CM「スーツだけじゃない」篇を3月12日（木）からWEBにて先行公開します。なお、テレビCMは3月16日（月）から全国で放送します。※洋服の青山 公式YouTubeチャンネルでは、3月12日（木）に他5タイプの新CMも同時公開します。