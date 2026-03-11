こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【コートヤード・バイ・マリオット白馬】信州の滋味と白馬の春の香りが重なり合うディナーコース「Shinshu Blessings Dinner -Spring-」を発売
〜 白馬の雪解けと芽吹きを映す春限定のガストロノミー 〜
期間：2026年4月1日(水)〜5月31日(日)
コートヤード・バイ・マリオット 白馬（所在地：長野県北安曇郡白馬村、総支配人：大平 兼太郎）は、2026年4月1日（水）〜5月31日（日）の期間、“春へ移り変わる白馬村の景色と春の香り”をイメージして、シナノユキマスや山菜、酒粕、発酵食材など信州ならではの食材にこだわった地産地消のディナーコース「Shinshu(シンシュウ) Blessings(ブレッシング) Dinner(ディナー) -Spring(スプリング)-」を発売します。
雪解けとともに一気に色づく白馬村の春。春の白馬に芽吹く命のきらめきを一皿一皿に込め、五感で楽しむ特別なひとときをご提供いたします。今春のシェフの一押しは、オマール海老をはじめとした贅沢な食材と、信州アルプス牛など地産食材をかけ合わせたコース「PRESTIGE(プレステージ)」。軽く燻製をかけたシナノユキマスの前菜は、山桜はちみつのやわらかな甘みと山菜のほろ苦さが重なり、信州の春景色を思わせる香りを広げます。雪の下で甘みを蓄えた人参と地元酒蔵の酒粕を合わせたポタージュは、滋味深い余韻とともに土地の恵みを伝えます。オマール海老とアワビを贅沢に合わせ、日本の泡と桜の香りをまとわせた華やかな一皿を用意しました。ハーブオイルでしっとり仕上げた信州アルプス牛には新緑野菜を添え、大地の息吹を感じる味わいに。季節の素材を重ねた一皿ごとに、白馬の春の風景がゆっくりと立ち上がる構成となっています。春の白馬の風景とともに、信州の恵みが織りなす味覚と香りが記憶に残る特別な時間を、大切な人とのひとときにお楽しみください。
■ディナーコース「Shinshu Blessings Dinner -Spring-」について
“春へ移り変わる白馬村の景色と春の香り”をイメージして信州ならではの食材にこだわった地産地消のディナーコース「Shinshu Blessings Dinner -Spring-」。旬の信州食材を満喫するお料理と共に、春の白馬の魅力を存分にご堪能下さい。
＜ディナーコース「PRESTIGE」メニュー＞
【アミューズ】
本日のアミューズ
【前菜】
シナノユキマスの燻製マリネ
信州の山菜のサラダ添え
長野県産山桜はちみつのハニーマスタードソース
【スープ】
長野県産市野屋酒造の酒粕と雪下人参のポタージュ
酒粕のサブレ添え
【魚料理】
オマール海老のグリルと蒸しアワビのマリアージュ
日本の泡ブリュットの桜クリームソース
タケノコ、茎ワサビ、すんき漬けの やたら をアクセントに
【肉料理】
ハーブオイルでコンフィした信州アルプス牛ロース
ターメリック風味のジャガイモのピューレと新緑野菜のサラダ添え
安曇野産生黒胡椒と桜塩
パンとバター
【デザート】
長野県産ふき味噌と抹茶のロールケーキ
白馬そだちのイチゴと抹茶アイスを添えて
コーヒー又は紅茶
【コートヤード・バイ・マリオット白馬 ホテルシェフ 杉山剛一より】
信州の春は、雪解けとともに食材の力強さが一気に花開く季節です。今回は山菜や酒粕、信州アルプス牛など地元の恵みを軸に、香りや食感の重なりで春の情景を表現しました。一皿ごとに土地の息吹を感じていただけるよう、軽やかさと奥行きのある味わいを大切にしています。白馬ならではの季節の移ろいを料理から感じていただけたら嬉しいです。
ディナーコース「Shinshu Blessings Dinner -Spring-」概要
期間： 2026年4月1日(水)〜5月31日(日)
料金： LAVAROCK：9,500円 PRESTIGE：12,000円
時間： 18:00〜22:00 (L.O. 21:00)
場所： レストラン「Dining & Bar LAVAROCK」
※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更となる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先）
コートヤード・バイ・マリオット 白馬 広報担当：吉田
TEL：0261-72-3511 FAX：0261-72-4401 E-mail： press@cyhakuba.com
