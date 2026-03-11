¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²»À¼AI¥Ä¡¼¥ë¤ÇÊÑ¤ï¤ë¿ÇÎÅ¸½¾ì¡¡¡Ö¥«¥¿¥Ê¥·¡×³èÍÑ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸ø³«
¡¡2026Ç¯ÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅDX¤äICT¤Î³èÍÑ¤Ç»ÜÀß´ð½à¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÄÊÌ²þÄê¹àÌÜ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢DXÆ³Æþ¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äºêÇîÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖMDV¡×¡Ë¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î³èÍÑ¤ÇÊÑ¤ï¤ë°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í°¦¿Î²ñ¡Ê郄²¬½¨¹¬Íý»öÄ¹¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°æ¾åÉÂ±¡¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÄÔËÜµÈ¹±¡Ä¹¡Ë¡¢IMS¥°¥ë¡¼¥×°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÌÀË§²ñ¡ÊÃæÂ¼Å¯ÌéÍý»öÄ¹¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÈÄ¶¶Ãæ±ûÁí¹çÉÂ±¡¡ÊÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¢²ÃÆ£ÎÉÂÀÏ¯±¡Ä¹¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¼éÀ®²ñ¡Ê×¢À¥·û°ìÍý»öÄ¹¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹À¥ÉÂ±¡¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡¢²ÏÌî¸ç±¡Ä¹¡Ë¤Ç¤Ï²»À¼AI¥Ä¡¼¥ë¡Ö¥«¥¿¥Ê¥·¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥¿¥Ê¥·¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒAIBORN¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³°»³¾Ê¿¡Ë¤¬³«È¯¤·¡¢MDV¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤òÊ¸»ú¤Ëµ¯¤³¤·¡¢SOAP¡ÊS¡á¼ç´ÑÅª¾ðÊó¡¢O¡áµÒ´ÑÅª¾ðÊó¡¢A¡áÉ¾²Á¡¢P¡á·×²è¡Ë·Á¼°¤Ê¤É¤Ë¼«Æ°¤ÇÍ×Ìó¤·¡¢Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ËÍÆ°×¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿Ç»¡¼¼¤Ç´µ¼Ô¤òÁ°¤Ë¡¢Ìä¿Ç¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥¿¥«¥¿¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿²»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥¿¥«¥¿¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥«¥¿¥Ê¥·¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¿¥Ê¥·¤Ï¡¢°å»Õ¤È´µ¼Ô¤ÎÂÐÏÃ¤òÀµ³Î¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë´µ¼Ô¾ðÊó¤Î¿½¤·Á÷¤êÊ¸½ñ¤ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤ÎºîÀ®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¹ñÀÒ¿ÇÎÅ¤ä¶µ°é¤Ç¤Î³èÍÑ¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¿¥Ê¥·¤Ï¡¢°å»Õ¤È´µ¼Ô¤ÎÂÐÏÃ¤òÀµ³Î¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë´µ¼Ô¾ðÊó¤Î¿½¤·Á÷¤êÊ¸½ñ¤ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤ÎºîÀ®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¹ñÀÒ¿ÇÎÅ¤ä¶µ°é¤Ç¤Î³èÍÑ¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
