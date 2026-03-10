¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖºä¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ï¡¼½×¹©¸å½é¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×½Õµ¨Áí¹ç¿ÌºÒ·±Îý¤Î¤´Êó¹ð
¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤Î¼Â¸úÀ¤ò¸¡¾Ú
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë2025Ç¯ÅÙ½Õµ¨Áí¹ç¿ÌºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ·±Îý¤Ï¡¢ÀÖºä¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ï¡¼¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2-17-22¡Ë¤Î½×¹©¸å½é¤Î¿ÌºÒ·±Îý¤È¤·¤Æ¡¢ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò´Þ¤à½éÆ°ÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÛÆâ¤Ø¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¼õ¤±Æþ¤ìÆ°Àþ¤ä±¿ÍÑ¼ê½ç¤Î¼Â¸úÀ¤ò¡¢¼ÂÃÏ¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅÔ¿´Éô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡È¸½¾ì¤Ç¤ÎºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¡É¤ò¹â¤á¤ë
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿ÌÅù¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö½éÆ°ÂÐ±þ¡×¤È¡Öµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¼õ¤±Æþ¤ì±¿ÍÑ¡×¤Î¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤ÎÈ¯À¸¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö¼Ò»ÜÀß¤¬¡Ö°ì»þÂÚºß»ÜÀß¡×¤È¤·¤Æ±ß³ê¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñÅªÌò³ä¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÌºÒ·±Îý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼õÉÕÂÐ±þ¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¡¢È÷ÉÊ¡¦ÇÛµëÉÊ¤Î»Ùµë¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¥Õ¥í¡¼¤Î½¬½Ï¤ò½Å»ë¤·¡¢µòÅÀ¤´¤È¤ÎÆ°Àþ¤ä±¿ÍÑ²ÝÂê¤ÎÃê½Ð¡¦²þÁ±¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ò²ð¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢Ê£¿ô¸À¸ìÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌÂÐ±þ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â·±Îý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹µòÅÀ¤È¤·¤ÆËÉºÒÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ËÀÖºä¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ï¡¼¤¬½×¹©¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¿ÌºÒ·±Îý¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î´ÛÆâ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¦Æ°Àþ¤òÍÑ¤¤¤¿¼õ¤±Æþ¤ì±¿ÍÑ¤Î¼Â¸úÀ¤ò¼ÂÃÏ¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢·±Îý¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö¼Ò»ÜÀß¤¬¥¨¥ê¥¢¤ÎËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÅÔ»Ô·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·±Îý³µÍ×¡Ê¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯3·î10Æü¡Ë
¡¡Åö¼Ò½¾¶È°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½êÄê¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¡ÖÅìµþ¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥È¡×¡ÖÅìµþ¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥ÈÀÖºä¡×¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£¡×¤Î3µòÅÀ¡¢±ä¤Ù8,000¿ÍÄ¶¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¼õ¤±Æþ¤ì¤òÁÛÄê¤·¤¿¡¢¼õÉÕÂÐ±þ¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¡¢È÷ÉÊ¡¦ÇÛµëÉÊ¤Î»Ùµë¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¥Õ¥í¡¼¤Î½¬½Ï¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¼õ¤±Æþ¤ì»þ¤Î²¼µ½ÅÍ×ÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá´üÀßÃÖ¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ³«»Ï¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Èó¾ïºÒ³²ÍÑ°æ¸ÍÀßÃÖ·±Îý¡§¾å¿åÆ»¤¬ÅÓÀä¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤Î°ûÍÑ¿å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ïºÒ³²ÍÑ°æ¸Í¤Î»ÈÍÑ¤ËÈ¼¤¦ÀßÈ÷µ¡´ï¤ÎÀßÃÖ¡¦±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¡£
¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥È¥¤¥ìÀßÃÖ·±Îý¡§ÄÌ¾ï¤Î¥È¥¤¥ì¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥È¥¤¥ì¤ÎÀßÃÖ¤ò¼Â»Ü¡£
£·ÈÂÓÅÅÏÃ½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÀßÃÖ·±Îý¡§Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤«¤é¤ÎµëÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ¡¦»îÍÑ¤ò¼Â»Ü¡£
¢£¿¹¥È¥é¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÒ³²ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿ÌÅù¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤òÁÛÄê¤·¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¡¦½éÆ°ÂÐ±þ¤«¤é¹°èÏ¢·È·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2012Ç¯¤«¤é¤Ïµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¿ÌºÒ·±Îý¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷Ìó600Ì¾Ä¶¤¬»²²Ã¤¹¤ë°ÂÈÝ³ÎÇ§·±Îý¤Ë¤è¤ê¡¢½éÆ°ÂÐ±þÍ×°÷¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¿ÌºÒ¥Ý¡¼¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËÜ¼Ò¤ÈÁ´¹ñµòÅÀ¤ò·ë¤ó¤À¹°èÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¼Â¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·±Îý¤Ë¤è¤ëÈ÷¤¨¤Ï¡¢²áµî¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê»ö¾Ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶áÇ¯¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³ÆµòÅÀ¤¬Ï¢·È¤·¤Ê¤¬¤éµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ä»ÜÀßµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢·±Îý¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÂÎÀ©¤ò¼ÂºÒ³²¤Î¸½¾ì¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦2011Ç¯ ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤ª¤±¤ëÀçÂæ¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£¤Ç¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¼õ¤±Æþ¤ìÂÐ±þ
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¡¢ÀçÂæ¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈïºÒÄ¾¸åÂ®¤ä¤«¤ËÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤òÈ¯Æ°¤·¡¢ÅÅ¸»¶¡µë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÈÌÀ¤ÎÅÀÅô¤äÈó¾ïÍÑ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î±¿¹Ô¡¢¥È¥¤¥ì¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê·úÊªµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ·úÊª³°¹½ÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÅ¸»¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ÆµòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¹°èÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÈïºÒÃÏ¾ðÊó¤äÈïºÒ¼Ô¥Ë¡¼¥º¤ò¶¦Í¤·¡¢ÀçÂæ¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï±ä¤ÙÌó3,600¿Í¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤ò¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¤Ï±ä¤ÙÌó11,000¿Í¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¡¦ÈïºÒ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2025Ç¯ ¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¦ÄÅÇÈ·ÙÊóÈ¯Îá»þ¤ÎÂÐ±þ
¡¡2025Ç¯7·î30Æü¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÄÅÇÈ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢±è´ßÉô¤ÎºßÍèÀþ¤¬±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£ ¿¹¥È¥é¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤ÎÈ¯À¸¤òÁÛÄê¤·¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢´Ý¤ÎÆâ¥È¥é¥¹¥È¥·¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¡¦ÂÔµ¡ÂÎÀ©¤òÂ®¤ä¤«¤ËÀ°È÷¡£¹ÔÀ¯¤ä¼þÊÕ¼çÍ×±Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÅ´Æ»¤¬±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¤¿¤á¼ÂºÝ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿»þ¤«¤é¤Î·±Îý¤È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢±ß³ê¤Ê½éÆ°ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÀÖºä¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ï¡¼¤ÎBCPÀÇ½
¡¡²áµî¤Î¼ÂÂÐ±þ¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¿·µ¬³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤âÈ¿±Ç¤·¡¢Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡Åù¤ÎÀßÈ÷ÌÌ¤È¼õ¤±Æþ¤ì±¿ÍÑ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¼Â¸úÀ¤¢¤ëËÉºÒÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÇÂç¤ÇÊ¿¾ï»þÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÌó8³ä¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÂçÍÆÎÌ¤ÎÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó1½µ´ÖÅÅ¸»¶¡µë¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦Ä¶¹âÁØ·úÃÛÊª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë´ð½à¤Î1.5ÇÜ¤ÎÂÑ¿ÌÀÇ½¡£
¡¦ËÉºÒÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤òÌó20²Õ½ê¡¢¹ç·×Ìó2,000m²¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¦µ¢Âðº¤Æñ¼Ô1,200¿Í¤¬3Æü´ÖÂÚºß¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê°û¿©ÎÁ¡¦´Ê°×¥È¥¤¥ì¡¦ËÉ´¨¶ñ¤òÈ÷Ãß¡£
¡¦µ¢Âðº¤Æñ¼Ô¼õ¤±Æþ¤ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í×ÇÛÎ¸¼Ô¸þ¤±¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹³ÎÊÝ ¤òÁÛÄê¡£
¡¦Â¿¸À¸ì¤Ç¤Î³Æ¼ï°ÆÆâÂÎÀ©¤òÀ°È÷¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÃ£ ÈþÏÂ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100%¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ä¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤ä¥°¥ë¡¼¥×¶¦ÄÌ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÂ¥¿Ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î´ÉÍýÉôÌç¡Ê·ÐÍý¡¦ÁíÌ³¡¦¿Í»öÅù¡Ë¤Î¼çÍ×¶ÈÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.mori-trust.co.jp/
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÃ£ ÈþÏÂ»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ¿´Éô¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿Ê£¹ç³«È¯¤ä¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÔÆ°»º»ö¶È¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È»ö¶È¡×¡ÖÅê»ñ»ö¶È¡Ê¹ñÆâ¡¦³¤³°¡Ë¡×¤Î3»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°52Åï¤Î¥Ó¥ë¡¦½»Âð¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤È¡¢36¥ö½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡Ê2026Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤Ê¤ëÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤òÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë³«È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.mt-bm.co.jp/
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¬ÅÄ °ì¿®¡Ë¤Ï¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÅ¹ÊÞ¡¢½»Âð¡¢¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ë´ÉÍý±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆâÁõÀß·×¡¦»Ü¹©¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö´ë²è¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡×¡Ö»ÜÀß´ÉÍý¡¦±¿±Ä»ö¶È¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×3¤Ä¤Î»ö¶È¤Ç¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥Ó¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô Ã´Åö º´Èª
TEL¡§03-6435-8433
MAIL¡§koho@mori-trust.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÃ£ ÈþÏÂ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100%¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ä¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤ä¥°¥ë¡¼¥×¶¦ÄÌ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÂ¥¿Ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î´ÉÍýÉôÌç¡Ê·ÐÍý¡¦ÁíÌ³¡¦¿Í»öÅù¡Ë¤Î¼çÍ×¶ÈÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.mori-trust.co.jp/
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÃ£ ÈþÏÂ»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ¿´Éô¤Ë¤ª¤±¤ëÂç·¿Ê£¹ç³«È¯¤ä¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÔÆ°»º»ö¶È¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È»ö¶È¡×¡ÖÅê»ñ»ö¶È¡Ê¹ñÆâ¡¦³¤³°¡Ë¡×¤Î3»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°52Åï¤Î¥Ó¥ë¡¦½»Âð¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤È¡¢36¥ö½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡Ê2026Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤Ê¤ëÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤òÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë³«È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.mt-bm.co.jp/
¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¬ÅÄ °ì¿®¡Ë¤Ï¡¢¿¹¥È¥é¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÅ¹ÊÞ¡¢½»Âð¡¢¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ë´ÉÍý±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆâÁõÀß·×¡¦»Ü¹©¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö´ë²è¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡×¡Ö»ÜÀß´ÉÍý¡¦±¿±Ä»ö¶È¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×3¤Ä¤Î»ö¶È¤Ç¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥Ó¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¿¹¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô Ã´Åö º´Èª
TEL¡§03-6435-8433
MAIL¡§koho@mori-trust.co.jp
