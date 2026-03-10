¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
JR¿·ÉÙ»Î±Ø¡¢ÅÚ»ºÊªÅ¹¤¬°ì¿·¡ª¡ÖPLUSTA¿·ÉÙ»Î¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
¡ÁÉÙ»Î»Ô¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¡¢ÃÏ°èÆÃ»ºÉÊ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÉÊÂ·¤¨¤Ç´Ñ¸÷µÒ¡¦ÃÏ¸µµÒ¤òÌ¥Î»¡Á
JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢JR¿·ÉÙ»Î±Ø¹½Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÅÚ»ºÊªÅ¹¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì²°¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡ÖPLUSTA¿·ÉÙ»Î¡×¤È¤·¤Æ2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÄä¼Ö±Ø¤Ç¤¢¤ëJR¿·ÉÙ»Î±Ø¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÉÙ»Î»Ô¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¤ªÅÚ»º¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÉÙ»Î»Ô¤Î°ïÉÊ¤ò¤è¤êÃµ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Áª¤Ó¤ä¤¹¤¤Å¹ÊÞ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷µÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤òºÌ¤ë°ïÉÊ¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÆü¾ï»È¤¤¤ä¼êÅÚ»º¤ËºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¥¤¥á¡¼¥¸¡Û
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹ ÊÞ Ì¾¡¡PLUSTA¿·ÉÙ»Î
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡¡158.18Ö¡Ê47.85ÄÚ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¡7¡§00¡Á20¡§00
Å¹ÊÞ¾ì½ê¡¡¿·ÉÙ»Î±ØÉÙ»Î»³¸ýÁ°
¼è°·¾¦ÉÊ¡¡ÅÚ»º¡¢±ØÊÛ¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¥Ñ¥ó¡¢²Û»Ò¡¢°ûÎÁ¡¢¼ò¡¢»¨²ßÅù
¡Ú¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡üÉÙ»Î»Ô¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì²°¡×¤ÎÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¿·Àß¡£ÃÏ¸µ¾¦ÉÊ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÆüÇÛÉÊ¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³È½¼¡£ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü£²Âæ¤À¤Ã¤¿¥ì¥¸Âæ¿ô¤ò£³Âæ¡Ê¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸£±Âæ¡Ë¤ËÁýÀß¡£º®»¨»þ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª´«¤á¾¦ÉÊ¾Ò²ð
ÉÙ»Î»³Äº¥×¥ê¥ó¡¡350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¡¡3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÅöÆü¸ÂÄê100¸Ä¤Î¤ß
ÅÄ»Ò¤Î·î¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖÉÙ»Î»³Äº¡×¤ò¥×¥ê¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥á¥ë¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥à¡¼¥¹¡¢Çö¤¯Éß¤¤¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡¢°ìÈÖ¾å¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Á¥ç¥³¥Ó¡¼¥ó¥º¡£
ÉÙ»Î»³Ä«Ì¸¹â¸¶¥¸¥§¥é¡¼¥È¡¡350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê¿·µ¬ÉÊÂ·¤¨¡Ë
¿·Á¯¤ÊÄ«Ì¸¹â¸¶¤Î¥ß¥ë¥¯¥é¥ó¥ÉµíÆý¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«À½Ë¡¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ò¥«¥Ã¥×¤Ë¡£¤´²ÈÄí¤ÇÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¡ÉÄ«Ì¸¹â¸¶¡É¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÁÁª¤Ù¤ë4¤Ä¤Î¤ªÌ£¡Á¡§¤¢¤µ¤®¤ê¥ß¥ë¥¯¡¦Ä«Ì¸¹â¸¶¤¤¤Á¤´¡¦ËÒÇ·¸¶ÎÐÃã¡¦»°¥öÆü¤ß¤«¤ó
¤É¤é¥ì¥Ã¥È¡¡488±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê¿·µ¬ÉÊÂ·¤¨¡Ë
ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¡¢Ä«Ì¸¹â¸¶¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤¿·Ü¤Î¿·Á¯Íñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¤É¤é¾Æ¤¤ÎÈé¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥à¥ì¥Ã¥È¡¢ÅöÅ¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÏÂÍÎÀÞÃï¤Î¿·´¶³Ð¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡ù¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¤É¤é¾Æ¤¤ÎÈé¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¤É¤é¾Æ¤¤ÎÈé¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
·ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê3¸ÄÆþ¡Ë¡¡510±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ê¿·µ¬ÉÊÂ·¤¨¡Ë
ÉÙ»Î»³¤Î»³·ª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç·Á¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹ï¤ß·ªÆþ¤ê¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Çòñ²Èé¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¿§¤Ä¤ä¤è¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î¤Î¤ªÃã ÉÙ»ÎÌÃÊÁ³Æ¼ï¡¡400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á³Æ¼ï
¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
ÉÙ»Î»³Ï¼¤«¤éÆÏ¤¯¡¢ÎÐ¤ÎÂ£¤êÊª¡£À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÉÙ»Î¤ÎÏ¼¤Ç°é¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¡£
¹á¤ê¡¢¥³¥¯¡¢Í¾±¤¡£»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿ÉÙ»Î¤Î¤ªÃã¤ò¤¼¤Ò¡¢¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âº½ »³ÇÑ½ãÊÆ¿É¸ý¡¡720ml¡¡1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ)
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢Îä¤«¤éßó¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÊ£»¨¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢¹âº½»³ÇÑ¤Ç¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼òÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÓ¹¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2019¡¤2022¡¤2024¶â¾Þ¼õ¾Þ¡×
¢£¤¢¤ì¤³¤ì²°ÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¿·Àß¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·ÉÙ»Î±Ø¹½Æâ¤ÇÉÙ»Î»Ô¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì²°¡×¡£Áõ¤¤¤â¿·¤¿¤ËÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ¸µ¤Î¤ªÅÚ»ºÉÊ¤òPR¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¡ª
¢¡UCC¾åÅçàÝàê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÃÏ¸µÉÙ»Î¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¿åÁÇßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î»î°û¤ò
¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿åÁÇßäÀù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â»Ü´ü´Ö ¡§2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¡¡(13¡§00 ¡Á 19¡§00)¡ÖÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½¤Î»¡×
¢¡ÃÏ¸µÆÃ»º¤ÎÉÙ»Î¤ÎÌÃÃã¤ò¡¢¡ÖÉÙ»Î¤ÎÃãÌ¼¡×¤¬ÍèÅ¹¤·»î°û¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â»Ü´ü´Ö ¡§2026Ç¯3·î20Æü(¶â) ¡Á 3·î21Æü(ÅÚ)¡¡(10¡§00 ¡Á 16¡§00)
¢¡¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤ËËèÆü¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£TOKAI STATION POINT¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¡ª
3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËTOKAI STATION POINT¤ò¤´Äó¼¨¤Î¾å¤Ç¡¢ÀÇ¹þ2,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯223¡ÊÉÙ»Î»³¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤Ï4·î½é½Üº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¾²Õ½ê¤Ç¤âÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp
