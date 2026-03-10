2026年3月10日



PwCコンサルティング合同会社（本社：東京都千代田区、代表執行役CEO：安井 正樹、以下「PwCコンサルティング」）はこのたび、SAPの戦略に沿ったプロジェクトの推進およびその成果に対する感謝の意として、SAPジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木 洋史、以下「SAP」）より「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」を授与されました。

本プログラムにおいて、PwCコンサルティングは「SAP Project of the Year（最優秀プロジェクト表彰）」および「SAP SuccessFactors(R) HCM」の2部門で、それぞれ初めて選出されました。「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」は、SAPビジネスへの貢献度や顧客満足度向上への取り組みなどを踏まえ、各SAPソリューション分野における実績や導入プロジェクトを通じて創出された価値を総合的に評価し、優れた成果を挙げたパートナー企業を選出するプログラムで、本年で第29回目を迎えます。本プログラムでは、クラウドなどの主力SAPソリューション分野での取り組みや成果、ビジネスの実績、優れた導入プロジェクト、お客様への高い価値の提供、といったさまざまな観点からパートナーを評価し、企業を決定しています。今回PwCコンサルティングが「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」において選出された理由は、下記のとおりです。SAP Project of the Year（最優秀プロジェクト表彰）株式会社Mizkan Holdings様・株式会社Mizkan J plus Holdings様：プロジェクトGENE（Group ERP for Next Era）日本独特の商慣習を持つ食品業界において、365日稼働かつ時間制約の厳しいチルド業務を含むスコープを計画どおり本格稼働。「RISE with SAP」、「SAP(R) Integrated Business Planning」をはじめとする多様なSAPクラウド製品を活用し、「Fit to Standard」を徹底して業務改革を推進しました。経営トップの強いコミットメントと現場の主体的な参画のもと、環境変化に柔軟に対応可能な経営基盤を構築した点が高く評価されました。SAP SuccessFactors HCMSAP SuccessFactors HCMの売上高およびビジネス拡大に貢献した点が高く評価されました。PwCコンサルティングは、これまでのSAPソリューション導入の取り組みを通じて積み重ねてきた経験や、多様な業界における知見を生かし、SAPのテクノロジーを活用した価値提供をさらに進化させながら、クライアント企業の課題解決と持続的な成長を支援していきます。また、今回の表彰を受け、PwCコンサルティングはこれまで培ってきたSAPとのパートナーシップをさらに強化し、継続的な価値創出に努めてまいります。

PwCコンサルティング合同会社について： https://www.pwc.com/jp/consulting PwCコンサルティング合同会社は、経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティングサービスを提供しています。PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライアントが直面する複雑で困難な経営課題の解決に取り組み、グローバル市場で競争力を高めることを支援します。PwC Japanグループについて：https://www.pwc.com/jpPwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約13,500人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。SAPジャパンについてSAPジャパンは、SAP SEの日本法人として1992年に設立されました。SAP（NYSE:SAP）は、エンタープライズアプリケーションとビジネスAIのグローバルリーダーとして、ビジネスとテクノロジーの融合を推進しています。50年以上にわたり企業と共に歩み、進化を続け、財務、調達、人事、サプライチェーン、カスタマーエクスペリエンスなどのビジネスクリティカルな業務を統合し、お客様のビジネスを成功へと導く支援をしています。詳細は、こちらからご覧ください。http://www.sap.com/japan