こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
JA全農共同開発「ニッポンエール かんきつトリオ」を、3月23日（月）より販売開始
全国の産地を応援するＪＡ全農と伊藤園の「ニッポンエールプロジェクト」
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、全国農業協同組合連合会（代表理事理事長：桑田義文 本所：東京都千代田区、以下 ＪＡ全農）が推進する国内農業支援の取組みである「ニッポンエールプロジェクト（以下、本プロジェクト）」の一環で共同開発した「ニッポンエール 国産かんきつトリオ」を3月23日（月）より販売開始いたします。
本プロジェクトは、「全国から届けられる日本産のたべものに、そしてニッポンに、ここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、ＪＡ全農と伊藤園を含むメーカーや販売先が協力して産地を応援する活動です。当社は、農業の持続可能な発展のために、2021年6月に本プロジェクトに参画し、全国の特色ある農産物を使用した製品を共同開発しています。
「ニッポンエール 国産かんきつトリオ」は、和歌山県産「温州みかん」を主体に、愛媛県産「河内晩柑」、和歌山県産「八朔」の3種の柑橘類を贅沢に使用した清涼飲料水です（果汁10％未満）（※）。甘酸っぱい温州みかんに、ジューシーな果実感をもたらす河内晩柑、そしてほどよい苦みの八朔を掛け合わせることで、甘酸っぱく爽やかな味わいを幅広い世代の皆様にお楽しみいただけます。
今後も、当社はＪＡ全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。
（※）温州みかん93％以上、河内晩柑3％以上、八朔3％以上（果汁に占める割合）
≪製品概要≫ 製品名「ニッポンエール 国産かんきつトリオ」
製品名：ニッポンエール 国産かんきつトリオ
品名：清涼飲料水
容量・容器：400g ペットボトル
希望小売価格税込（税別）：216円（200円）
発売日：3月23日（月）
販売地域：全国
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社伊藤園 広報部広報課 TEL：03‐5371‐7185 E-mail：itoenpr@itoen.co.jp
お客様相談室 TEL：0800‐100‐1100（フリーコール）
ホームページ：https://www.itoen.co.jp
ＪＡ全農 営業開発部 TEL：03-5577-7243
