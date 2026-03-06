こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ニュルブルクリンク耐久レースに「PROXES」装着車両で参戦
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、ドイツ・ニュルブルクリンクにて3月14日（土）から開催される年間シリーズ戦「ニュルブルクリンク耐久シリーズ（以下、NLS）」※1、および5月に開催される「ニュルブルクリンク24時間耐久レース（以下、ニュル24時間）」※2に、グローバルフラッグシップブランド「PROXES（プロクセス）」の専用レースタイヤを装着した車両を投入し、「TOYO TIRES with Ring Racing」※3として最上位クラスのSP9に参戦しますのでお知らせします。
※1 正式名称：Nürburgring Langstrecken Serie
※2 正式名称：The ADAC RAVENOL 24h Nürburgring
※3 ニュルブルクリンクで数々の入賞実績を持つレーシングチーム「Ring Racing」と当社が協働するレースチーム
ニュルブルクリンクは約5kmのGPコースと約20kmの北コースから構成される全長約25kmのサーキットです。なかでも北コースは300mの標高差と170ヵ所を超えるコーナーを有し、車両およびタイヤに極めて高い負荷がかかることで知られています。この過酷なコース特性から、ニュルブルクリンクは世界中の自動車メーカーやタイヤメーカーが製品性能を極限まで磨き上げる舞台として位置づけ、NLSおよびニュル24時間に参戦しています。
当社は、2020年以降、NLSおよびニュル24時間への再参戦を通じて、技術を研鑽してきました。昨年はSP-PROクラスにおいて総合順位TOP10入りを果たし、着実に実績※4も重ねています。本年はこれまでの挑戦を礎に最上位SP9クラスへ参戦し、将来的にはクラス優勝さらには総合優勝をめざしてまいります。
※4 2025年のNLS9、NLS10にて総合10位を獲得
SP9クラスにはTOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）」に所属し、本年よりPROXESブランドアンバサダーを務める中山雄一選手に加え、昨季SP-PROクラスに参戦したドライバーが継続して参戦します。また、SP10クラスでは、TGRドライバーに加え、国内GTレースにおいて活躍する若手ドライバーを起用し、実践経験を通じた次世代人材の育成の取り組みを推進します。
本レースでは、昨年から改良を重ねた「PROXES」の専用レースタイヤを装着します。SP9向けタイヤは、サステナブル素材※5を一部で使用しており、競技用途に求められる性能要件を前提としながら、環境負荷低減を組み込んだ開発を進めています。
※5 バイオマス由来スチレンブタジエンゴムおよびブタジエンゴム、植物由来オイル、もみ殻灰シリカ、再生ビードワイヤーを採用
当社は中期経営計画「中計’26」で掲げるUHP（ウルトラハイパフォーマンス）カテゴリの事業強化に向け、世界最高峰のレースへの挑戦を継続し、得られるデータや知見を商品開発に生かしてまいります。また、レース活動を通じて実績を積み重ね、グローバルでのブランド価値向上を加速してまいります。
■PROXESシリーズ
今年ブランド誕生35周年を迎えた「PROXES」シリーズは、モータースポーツからデイリーユースまで、あらゆるシーンで高いパフォーマンスを発揮する当社のグローバルフラッグシップブランドです。優れた基本性能と洗練されたパターンデザインは国内外で高く評価されています。
詳しい商品情報はこちらをご覧ください。
https://www.toyotires.jp/product/pr/
【SP9クラス参戦選手】
■中山雄一選手
幼少期からカートに親しみ、F3、スーパーフォーミュラ、GT300、GT500で数々の優勝経験を持つ実力派ドライバー。2025年からドイツ・ニュルブルクリンクの耐久レースに「TOYO TIRES with Ring Racing」より参戦し、初戦のNLS1でSP8Tクラス2位表彰台を獲得。2026年にPROXESブランドアンバサダーに就任した。
（中山選手PROXESブランドアンバサダー就任発表リリース）
https://www.toyotires.co.jp/press/2026/260109_1.html
【SP10クラス参戦選手】
■ジュリアーノ・アレジ選手
父はF1ドライバーのジャン・アレジ氏。2015年からフランスF4に参戦。2021年から活動の場を日本に移し、全日本スーパーフォーミュラ・ライツに参戦。SUPER GTではGT500クラスで2024年の第3戦と第6戦で優勝を果たす。2025年からドイツ・ニュルブルクリンクの耐久レースに「TOYO TIRES with Ring Racing」より参戦。
■小高一斗選手
3歳からカートを始め、2009年の全日本ジュニアカートや地方シリーズで数々のタイトルを獲得。SUPER GTでは2020年と2023年にGT300クラスでポールポジションと表彰台を記録。2025年からドイツ・ニュルブルクリンクの耐久レースに「TOYO TIRES with Ring Racing」より参戦し、初戦のNLS1でSP8Tクラス2位、NLS LIGHTで総合3位の表彰台を獲得した。
■小山美姫選手
5歳でカートを始め、13歳で海外のレースに参加。2022年Formula Regional Japanese Championshipのシリーズチャンピオンを獲得し、2023年にSUPER GTのデビューを果たす。2025年からドイツ・ニュルブルクリンクの耐久レースに「TOYO TIRES with Ring Racing」より参戦し、NLS LIGHTで総合3位の表彰台を獲得した。
■奥本隼士選手
11歳でラジコンレースの世界大会で優勝。ドライバーになりたいという夢を抱き2021年からレース活動を開始。2024年SUPER GT公式テストの岡山でBRZ GT300に乗車。2025年マレーシアのセパンで開催されたGT300第3戦で3位表彰台を獲得した。2026年、ドイツ・ニュルブルクリンクの耐久レースに「TOYO TIRES with Ring Racing」より初参戦する。
■2026年ニュルブルクリンク耐久レース スケジュール
https://digitalpr.jp/table_img/2644/130044/130044_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
※2 正式名称：The ADAC RAVENOL 24h Nürburgring
※3 ニュルブルクリンクで数々の入賞実績を持つレーシングチーム「Ring Racing」と当社が協働するレースチーム
（左：SP9参戦予定車両 Mercedes AMG GT3 右：SP10参戦予定車両 TOYOTA GR Supra GT4 EVO） ※イメージ
ニュルブルクリンクは約5kmのGPコースと約20kmの北コースから構成される全長約25kmのサーキットです。なかでも北コースは300mの標高差と170ヵ所を超えるコーナーを有し、車両およびタイヤに極めて高い負荷がかかることで知られています。この過酷なコース特性から、ニュルブルクリンクは世界中の自動車メーカーやタイヤメーカーが製品性能を極限まで磨き上げる舞台として位置づけ、NLSおよびニュル24時間に参戦しています。
当社は、2020年以降、NLSおよびニュル24時間への再参戦を通じて、技術を研鑽してきました。昨年はSP-PROクラスにおいて総合順位TOP10入りを果たし、着実に実績※4も重ねています。本年はこれまでの挑戦を礎に最上位SP9クラスへ参戦し、将来的にはクラス優勝さらには総合優勝をめざしてまいります。
※4 2025年のNLS9、NLS10にて総合10位を獲得
SP9クラスにはTOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）」に所属し、本年よりPROXESブランドアンバサダーを務める中山雄一選手に加え、昨季SP-PROクラスに参戦したドライバーが継続して参戦します。また、SP10クラスでは、TGRドライバーに加え、国内GTレースにおいて活躍する若手ドライバーを起用し、実践経験を通じた次世代人材の育成の取り組みを推進します。
本レースでは、昨年から改良を重ねた「PROXES」の専用レースタイヤを装着します。SP9向けタイヤは、サステナブル素材※5を一部で使用しており、競技用途に求められる性能要件を前提としながら、環境負荷低減を組み込んだ開発を進めています。
※5 バイオマス由来スチレンブタジエンゴムおよびブタジエンゴム、植物由来オイル、もみ殻灰シリカ、再生ビードワイヤーを採用
当社は中期経営計画「中計’26」で掲げるUHP（ウルトラハイパフォーマンス）カテゴリの事業強化に向け、世界最高峰のレースへの挑戦を継続し、得られるデータや知見を商品開発に生かしてまいります。また、レース活動を通じて実績を積み重ね、グローバルでのブランド価値向上を加速してまいります。
■PROXESシリーズ
今年ブランド誕生35周年を迎えた「PROXES」シリーズは、モータースポーツからデイリーユースまで、あらゆるシーンで高いパフォーマンスを発揮する当社のグローバルフラッグシップブランドです。優れた基本性能と洗練されたパターンデザインは国内外で高く評価されています。
詳しい商品情報はこちらをご覧ください。
https://www.toyotires.jp/product/pr/
（ご参考）
【SP9クラス参戦選手】
■中山雄一選手
幼少期からカートに親しみ、F3、スーパーフォーミュラ、GT300、GT500で数々の優勝経験を持つ実力派ドライバー。2025年からドイツ・ニュルブルクリンクの耐久レースに「TOYO TIRES with Ring Racing」より参戦し、初戦のNLS1でSP8Tクラス2位表彰台を獲得。2026年にPROXESブランドアンバサダーに就任した。
（中山選手PROXESブランドアンバサダー就任発表リリース）
https://www.toyotires.co.jp/press/2026/260109_1.html
【SP10クラス参戦選手】
■ジュリアーノ・アレジ選手
父はF1ドライバーのジャン・アレジ氏。2015年からフランスF4に参戦。2021年から活動の場を日本に移し、全日本スーパーフォーミュラ・ライツに参戦。SUPER GTではGT500クラスで2024年の第3戦と第6戦で優勝を果たす。2025年からドイツ・ニュルブルクリンクの耐久レースに「TOYO TIRES with Ring Racing」より参戦。
■小高一斗選手
3歳からカートを始め、2009年の全日本ジュニアカートや地方シリーズで数々のタイトルを獲得。SUPER GTでは2020年と2023年にGT300クラスでポールポジションと表彰台を記録。2025年からドイツ・ニュルブルクリンクの耐久レースに「TOYO TIRES with Ring Racing」より参戦し、初戦のNLS1でSP8Tクラス2位、NLS LIGHTで総合3位の表彰台を獲得した。
■小山美姫選手
5歳でカートを始め、13歳で海外のレースに参加。2022年Formula Regional Japanese Championshipのシリーズチャンピオンを獲得し、2023年にSUPER GTのデビューを果たす。2025年からドイツ・ニュルブルクリンクの耐久レースに「TOYO TIRES with Ring Racing」より参戦し、NLS LIGHTで総合3位の表彰台を獲得した。
■奥本隼士選手
11歳でラジコンレースの世界大会で優勝。ドライバーになりたいという夢を抱き2021年からレース活動を開始。2024年SUPER GT公式テストの岡山でBRZ GT300に乗車。2025年マレーシアのセパンで開催されたGT300第3戦で3位表彰台を獲得した。2026年、ドイツ・ニュルブルクリンクの耐久レースに「TOYO TIRES with Ring Racing」より初参戦する。
■2026年ニュルブルクリンク耐久レース スケジュール
https://digitalpr.jp/table_img/2644/130044/130044_web_1.png
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/