こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
海老好き必見！贅沢に8尾を詰め込んだ「ぷりっと海老の特製マヨソース」を3月6日（金）から販売開始
〜飽きずに・美味しく・楽しく健康的な食事を習慣化。新商品も続々と登場〜
当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。
今回新登場する「ぷりっと海老の特製マヨソース」は、ぷりぷりの海老フリッターを贅沢に８尾詰め込んだ、圧倒的なボリューム感が自慢の一皿です。一尾一尾に味わいまろやかな特製マヨソースがとろりと絡み、口に運ぶたび、海老の力強い旨味とソースのコクが重厚に広がります。ご家庭では味わえない、プレミアムな食べ応えを追求しました。
副菜は、生姜醤油で和えた青梗菜と卵の和え物、ぷりっと海老焼売、さっぱりとしてお口直しにもぴったりの白菜の甘酢です。
※レンジ加熱時は容器のふたを3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
◾️商品概要
商品名：ぷりっと海老の特製マヨソース（通常料金＋250円）
発売日：3月6日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1042
栄養価：
・カロリー 414kcal
・たんぱく質 19.1g
・糖質 24.4g
・脂質 25.1g
・塩分 2g
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
＜担当者コメント＞
中華料理で不動の人気を誇るエビマヨを、糖質と塩分に配慮しながらも、レストランに負けない「圧倒的な満足感でお届けしたい」という思いで開発しました。
一番のこだわりは、贅沢に8尾も使用した海老フリッターです。海老の旨味を引き立てる特製マヨソースを、一尾ずつ丁寧に纏（まと）わせました。単調な味にならないよう、マヨネーズをベースにサウザンドレッシングをブレンドして酸味とコクをプラス。さらに、レモン果汁で後味をすっきりとさせ、ローストアーモンドの香ばしい食感をアクセントに加えました。
主菜が濃厚でボリュームがある分、副菜は全体のバランスを計算しています。生姜の風味を効かせた青梗菜と卵の和え物や、お酢のさっぱりとした味わいが楽しめる白菜の甘酢は、最高のお口直しになります。また、ぷりっとした海老焼売も添えており、中華の魅力が詰まった大満足の一皿です。ご家庭では手間のかかる本格中華の味わいを、心ゆくまでご堪能ください。
◼️nosh’s シェフのこだわり
当社のお弁当は、管理栄養士と専属のシェフが共同で開発を行っています。糖質・塩分に配慮し健康を第一に考え、また見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも食生活を楽しんでいただくために、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでいます。和食、中華、フレンチなど、様々なジャンルのシェフがいるため、幅広いお食事をお届けすることが可能です。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。
今回新登場する「ぷりっと海老の特製マヨソース」は、ぷりぷりの海老フリッターを贅沢に８尾詰め込んだ、圧倒的なボリューム感が自慢の一皿です。一尾一尾に味わいまろやかな特製マヨソースがとろりと絡み、口に運ぶたび、海老の力強い旨味とソースのコクが重厚に広がります。ご家庭では味わえない、プレミアムな食べ応えを追求しました。
副菜は、生姜醤油で和えた青梗菜と卵の和え物、ぷりっと海老焼売、さっぱりとしてお口直しにもぴったりの白菜の甘酢です。
※レンジ加熱時は容器のふたを3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
◾️商品概要
商品名：ぷりっと海老の特製マヨソース（通常料金＋250円）
発売日：3月6日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1042
栄養価：
・カロリー 414kcal
・たんぱく質 19.1g
・糖質 24.4g
・脂質 25.1g
・塩分 2g
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
＜担当者コメント＞
中華料理で不動の人気を誇るエビマヨを、糖質と塩分に配慮しながらも、レストランに負けない「圧倒的な満足感でお届けしたい」という思いで開発しました。
一番のこだわりは、贅沢に8尾も使用した海老フリッターです。海老の旨味を引き立てる特製マヨソースを、一尾ずつ丁寧に纏（まと）わせました。単調な味にならないよう、マヨネーズをベースにサウザンドレッシングをブレンドして酸味とコクをプラス。さらに、レモン果汁で後味をすっきりとさせ、ローストアーモンドの香ばしい食感をアクセントに加えました。
主菜が濃厚でボリュームがある分、副菜は全体のバランスを計算しています。生姜の風味を効かせた青梗菜と卵の和え物や、お酢のさっぱりとした味わいが楽しめる白菜の甘酢は、最高のお口直しになります。また、ぷりっとした海老焼売も添えており、中華の魅力が詰まった大満足の一皿です。ご家庭では手間のかかる本格中華の味わいを、心ゆくまでご堪能ください。
◼️nosh’s シェフのこだわり
当社のお弁当は、管理栄養士と専属のシェフが共同で開発を行っています。糖質・塩分に配慮し健康を第一に考え、また見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも食生活を楽しんでいただくために、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでいます。和食、中華、フレンチなど、様々なジャンルのシェフがいるため、幅広いお食事をお届けすることが可能です。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/