海老好き必見！贅沢に8尾を詰め込んだ「ぷりっと海老の特製マヨソース」を3月6日（金）から販売開始











今回新登場する「ぷりっと海老の特製マヨソース」は、ぷりぷりの海老フリッターを贅沢に８尾詰め込んだ、圧倒的なボリューム感が自慢の一皿です。一尾一尾に味わいまろやかな特製マヨソースがとろりと絡み、口に運ぶたび、海老の力強い旨味とソースのコクが重厚に広がります。ご家庭では味わえない、プレミアムな食べ応えを追求しました。