こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
経済産業省が定める「ＤＸ認定」を取得しました
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏）は，経済産業省が定めるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）認定制度に基づき，2026年３月１日付で「ＤＸ認定事業者」に認定されました。
【ＤＸ認定制度とは】
「情報処理の促進に関する法律」に基づき，「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応する企業を国が認定する制度です。
ＤＸ認定に関する詳細について
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html
第20次総合経営計画で掲げた「沿線価値共創戦略」を実現するため，デジタルとデータを活用した全社的なＤＸの取り組みを推進しています。京急グループは，「移動」と「まち創造」という２つのプラットフォームによる相乗効果を最大化し，沿線地域の持続的な発展に貢献してまいります。
https://digitalpr.jp/table_img/2357/129839/129839_web_1.png
京急電鉄のＤＸの取り組みについて https://www.keikyu.co.jp/ir/pdf/dx202601.pdf
【ＤＸ認定制度とは】
「情報処理の促進に関する法律」に基づき，「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応する企業を国が認定する制度です。
ＤＸ認定に関する詳細について
第20次総合経営計画で掲げた「沿線価値共創戦略」を実現するため，デジタルとデータを活用した全社的なＤＸの取り組みを推進しています。京急グループは，「移動」と「まち創造」という２つのプラットフォームによる相乗効果を最大化し，沿線地域の持続的な発展に貢献してまいります。
＜京急電鉄の取り組み＞
https://digitalpr.jp/table_img/2357/129839/129839_web_1.png
京急電鉄のＤＸの取り組みについて https://www.keikyu.co.jp/ir/pdf/dx202601.pdf