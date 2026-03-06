¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹©²Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÂç³Ø¡ÊSUTD¡Ë¤ÈÊñ³ç¶¨Äê¤òÄù·ë ¡½ 2027Ç¯4·î³«ÀßÍ½Äê¤Î¡ÖÁÏÈ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø´Ä¡×¡ÊÀßÃÖ¹½ÁÛÃæ¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤ä¿ÍÅª¸òÎ®¤ò¿ä¿Ê ¡½
ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¿³ØÄ¹¡§Ìî¾ëÃÒÌé¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹©²Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÂç³Ø¡ÊSUTD¡Ë¤ÈÊñ³ç¶¨Äê¡ÊMoU¡Ë¤òÄù·ë¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¤Ç¤Ï2027Ç¯4·î¤Ë¡ÖÁÏÈ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø´Ä¡×¡ÊÀßÃÖ¹½ÁÛÃæ¡Ë¤Î¿·Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËSUTD¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¶¨ÄêÄù·ë¤ò·Àµ¡¤È¤·¤ÆÆ±³Ø´Ä¤ÎÀßÃÖ¡¦±¿±Ä¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ë»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶µ¿¦°÷¤ä³ØÀ¸¤Î¸òÎ®¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¡¢Áê¸ß¤ÎÎ±³Ø¤Ê¤É¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢2·î¤Ë¤ÏÌî¾ë³ØÄ¹¤é¤¬SUTD¤òË¬¤ì¡¢»ë»¡¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹©²Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÂç³Ø¡Ê°Ê²¼¡¢SUTD¡Ë¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤êÀß·×¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍ»¹ç¡×¤ò¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Î³Ë¤È¤¹¤ëÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2025Ç¯12·î¡¢SUTD¤ÎPhoon³ØÄ¹¤¬ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìî¾ë³ØÄ¹¤ÈÌÌÃÌ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢SUTD¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¤¬³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÁÏÈ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø´Ä¤ÎÌÜ»Ø¤¹¶µ°é¡¦¸¦µæ¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¡¢¿·³Ø´Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SUTD¤Î¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê»öÎã¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢Ìî¾ë³ØÄ¹¤ä¿·³Ø´Ä¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤¬SUTD¤òË¬¤ì¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î»ë»¡¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£SUTD¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¡¦¶µ°é³èÆ°¤Î¿·µ¬À¤ä¡¢¿·³Ø´Ä¤Î¶µ°é¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤¬²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¡¢Êñ³ç¶¨Äê¡ÊMoU¡Ë¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÂç³Ø¤È¤ÎÊñ³ç¶¨ÄêÄù·ë¤Ï½é¤á¤Æ¡£º£¸å¤Ï¡¢¡¶¦Æ±¤Þ¤¿¤ÏÁê¸ß¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¡¢¢º®À®¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¡¢£µ¯¶È»Ö¸þ³ØÀ¸¤Î¶¦Æ±¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¤´ë¶È¤«¤é¤Î¶¦Æ±»ñ¶â³ÎÊÝ¡¢¥À®²ÌÈ¯É½¢ª´ë¶ÈÉ¾²Á¢ª¶¦Æ±¸¦µæ¡¦ºÎÍÑ¤Ø¤ÎÏ¢·ë¡¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
¡¡¡ÖASEAN¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÂç³Ø¤¬¶¨Äê¹»¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¡¢ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£ÃÏ°è¤Ç¹ñºÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹©²Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÂç³Ø¡ÊSUTD¡§Singapore University of Technology and Design¡Ë
¡¡À¤³¦½é¤Î¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óAIÂç³Ø¡×¡£SUTD¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óAI¤Ç¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤òÃ±¤Ê¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤È¿Í´Ö¤¬¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢µÄÏÀ¤·¡¢»îºî¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®²Ì¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¿Í´Ö¤ÈAI¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¡¢2009Ç¯¤Î³«³Ø°ÊÍèÂ³¤¯¡¢¥³¥Û¡¼¥ÈÀ©¤Ë´ð¤Å¤¯³ØºÝÅª¶µ°é¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SUTD¤ÏÁÏÀß°ÊÍè¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Ê¬Ìî¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢AI¤¬ÃíÌÜ¸ì¤È¤Ê¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢À¤³¦½é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õAI¡ÊDAI¡Ë³Ø°Ì¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ·Ï³Ø°Ì¤Ë¼Ò²ñ²Ê³Ø¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇDAI¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³È½¼¤·¡¢¤è¤ê¿Í´ÖÃæ¿´¤Î²ò·èºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½éÇ¯¼¡¶µ°é²ÝÄø¡ÊFreshmore¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡Ë¤âºþ¿·¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î1Ç¯¼¡²ÊÌÜ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥óAI¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¹âÅù¶µ°é¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í´ÖÃæ¿´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚURL¡Û https://www.sutd.edu.sg/
¢£ÅìµþÅÔ»ÔÂç³Ø ÁÏÈ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø´Ä ¡Ê2027Ç¯4·î¿·ÀßÍ½Äê¡¿ÀßÃÖ¹½ÁÛÃæ¡Ë
¡¡Í½Â¬º¤Æñ¤ÊÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò½Ä»å¤Ë¡¢Åý¹çÅª¤Ê»×¹ÍÎÏ¤ò²£»å¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂåÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÁÏÈ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø´Ä¤Ç¤Ï¡¢¹©³ØÊ¬Ìî¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÎÎ°è¤Î»×¹ÍÎÏ¤ä¾ðÊó³èÍÑÇ½ÎÏ¤Î½¤ÆÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¤Î²ÝÂê¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÎÏ¤È¡¢¤½¤ÎÎÏ¤òÂ´¶È¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇÝ¤¤Â³¤±¤ëÁÇÍÜ¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏÈ¯¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤ÎÍÜÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢¨¹½ÁÛÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚURL¡Û https://www.comm.tcu.ac.jp/sde/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
´ë²è¡¦¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÄé1-28-1
¥á¡¼¥ë¡§toshidai-pr@tcu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
