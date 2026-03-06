一般社団法人TリーグとＴリーグオフィシャルパートナーである阪和興業株式会社（以下、当社）は、社会貢献活動の一環として、不要となった卓球ラバーを回収し固形燃料としてリサイクルするプロジェクト「不要卓球ラバー回収プログラム」を、2026年3月に代々木第2体育館で開催されるノジマTリーグ プレーオフファイナルの会場で実施することを決定いたしました。

本プロジェクトは、使用されなくなった卓球ラバーを会場で回収し、化石燃料の代替リサイクル燃料に再生することを目的としています。リサイクル加工は、当社のグループ会社でエネルギー関連事業を手掛ける西部サービス株式会社（以下、西部サービス）が担当します。

皆さまのご不要となった卓球ラバーをTリーグのプレーオフファイナル会場にお持ちくださいますようお願いいたします。不要なラバーをお持ちになられた方には、当日会場でTリーググッズが当たる射的ゲームに参加できるチケットをもれなくプレゼントいたします。

今回のプロジェクトを契機に、Tリーグ及び当社並びに西部サービスは、新しい形のリサイクル活動を共に目指し、今後も活動を進めてまいります。

【開催日時】

3/27(金)19:00（開場17:30）男子ファイナル

3/28(土)14:00（開場12:00）女子ファイナル

※Tリーグ公式サイト：https://tleague.jp/

以 上


