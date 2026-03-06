日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ















掲載内容は「大会概要」、観戦ガイド「初めての観戦ガイド」「大会コース案内」「大会フォト・動画」「デジタルチケット案内」です。また、大会開催日までに随時「会場MAP」「ギャラリープラザ」「イベント案内」「出場選手情報」「大会公式グッズ販売案内」について公開してまいります。大会開催中からは、会場からギャラリーの皆さんが投稿できるフォト・動画公開ページも公開予定です。※一部コンテンツは大会公式HPと共有となります。大会コース案内では、本大会のコースセッティングを担当された桑原克典プロによる出場選手向けの解説付き動画がホール毎にご覧いただけます。ぜひ、観戦の前にご視聴いただき、出場選手の戦略とコースの妙味をお楽しみください。ギャラリープラザ案内ページでは、キッチンカーや休憩スペースの案内を掲載、イベント紹介ページでは未就学児の託児サービス、小学生以下のお子さんが遊べるキッズランド、スナッグゴルフ体験などファミリー向けイベントに加え、パッティングチャレンジやティーチングプロによるレッスンなど大人向けイベントもご案内いたします。大会当日のスコア速報がリアルタイムでご覧いただける他、利用者が会場内のどこにいるかMAP上で確認できるサービスや会場内で使用できるクーポンの取得などインタラクティブな機能を備え、観戦をより快適にサポートしてまいります。大会を通じ、国内男子プロゴルファーの素晴らしいプレーを観戦していただき、感動を味わっていただくとともに、チャンピオンコースとして生まれ変わりました蒲生ゴルフ倶楽部を楽しんでいただく1週間になることを願うとともに、大会公式アプリがご家族連れやカップルで楽しい一日を過ごしていただける一助になることを願っております。各メディアの皆様には、真の日本一を決める大会の熱戦とともに進化する大会を取材していただきますようよろしくお願い申し上げます。【センコーグループ】物流事業を中心に、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業など、約200社の事業会社で構成され、人を育て人々の生活を支援する企業グループとして、成長を続けています。センコーGHDは、創業100周年となる2016年にゴルフ部を創部し、2019年には「企業対抗ゴルフ選手権」でのV4達成を機に数々の大会で好成績を残してきました。2021年に蒲生ＧＣをグループに迎え、2023年には、プロテスト合格を目指す女性ゴルファーを支援するため、女子ゴルフ部を創部しました。練習拠点を蒲生ＧＣに置き、寮を完備するなど、練習に専念できる環境を整え、2024年に徳永歩選手が見事プロテストに合格。創部2年目でプロゴルファーを輩出しています。今後も多くのプロゴルファーを輩出できるよう支援してまいります。【蒲生ゴルフ倶楽部】1977年10月10日に開場。富沢誠造氏の設計による27ホールの林間コースで、関西を代表するコースのひとつです。過去には、1980年と１９８３年に日本女子プロゴルフ選手権を開催。1985年〜1993年の9年間は「宝インビテーショナルゴルフトーナメント」、1986年には「'86日経カップ中村寅吉メモリアルトーナメント」、2000年には「第24回三菱自動車トーナメント」が開催されています。（代表：中西 由喜 住所：滋賀県蒲生郡日野町中山７２４番地１）【公益社団法人日本プロゴルフ協会】日本プロゴルフ協会（PGA）は1957年7月27日、東西のプロゴルフ協会を統合して設立されたゴルフプロフェッショナルの団体です。1981年1月14日に文部省（当時）の認可を得て社団法人化され、さらに2013年5月1日に内閣府の認可を得て、公益社団法人に移行しています。PGAには厳しい資格認定を受けた5千名を超えるゴルフプロフェッショナルが会員として登録されており、日本ゴルフ界のあらゆる分野で活躍しています。日本プロゴルフ選手権大会、男子シニアトーナメントの開催以外に、ティーチングプロ資格認定制度を発足させ、ゴルフ指導者の育成にも取り組んでいます。さらに、PGAは公益社団法人としての責務を果たすべく、ゴルフが“生涯スポーツ”として誰にでも愛される“国民的スポーツ”となるよう、多方面に渡って積極的な取り組みを行っています。国内プロゴルフ界を代表するリーダーとして、公益事業として掲げた「ゴルフの正しい普及ならびにゴルフ分野のスポーツ振興及びゴルフを通じた社会貢献」を推進しています。【日本プロゴルフ選手権】1926年に始まった日本最古のメジャー大会。国内男子ツアー公式戦（メジャー大会）4試合のひとつ。賞金総額１億5千万円（優勝賞金：3,000万円）、名実ともに日本プロゴルフ界の頂点を決めるビッグトーナメントです。過去には尾崎将司（第39大会/第42大会/第57大会/第59大会/第６１大会/第64大会）、青木功（第41大会/第49大会/第54大会）、中嶋常幸（第45大会/第51大会/第52大会） 、倉本昌弘（第50大会 第60大会）の各プロが優勝、丸山茂樹（第65大会）／尾崎直道（第67大会）／片山晋呉（第71大会 第76大会） 、石川遼（第87大会）の各プロらも優勝しています。2023年第90回大会は平田憲聖プロ、昨年、91回大会は杉浦悠太プロ、そして92回（2025年）大会では清水大成プロが優勝するなど若手が台頭しています。【大会ロゴ】戦後に復興を遂げた扇興運輸の象徴であった扇をモチーフに、物流事業、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業の５つの事業がひとつとなって、PGA CHAMPIONSHIPを支え、ともに男子プロゴルフの未来への発展を蒲生ゴルフ倶楽部から広げていくという思いを表現しています。※Android、Google Play は、Google LLC の商標です。※App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.のサービスマークです。