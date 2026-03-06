こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
入院医療費未収リスクと保証人不在の課題を同時解決入院医療費保証サービス「U-Medical」提供開始
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN TRUST（本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田 晃、以下、当社）は、医療機関の経営課題である入院医療費の未収リスクと、入院患者における保証人不在の課題を同時に解決する、入院医療費保証サービス「U-Medical（ユーメディカル）」を、本日3月6日（金）より提供開始します。
本サービスは、当社が患者さまの保証会社となり、入院費用が未払いとなった場合に医療機関に対して当該費用を保証（立替払い）するサービスです。
■提供背景
昨今、病院に入院される患者さまのなかには、医療費が高額になることにより、入院費用の支払いが困難になるケースが増加しています。健康保険未加入の訪日外国人や経済的支援が必要な生活困窮者など、事情を抱える患者さまの受け入れにおいて、入院医療費の未収リスクが大きな社会問題となっています。また、未収医療費の督促業務が医療事務スタッフの大きな負担となっており、人的リソースの圧迫や業務効率の低下など、運営上の課題となっています。
一方、患者さまは身寄りがいないなどの理由で入院時に必要となる身元保証人や連帯保証人が立てられず、入院手続きに支障をきたすことも増えています。
当社は、テナントや住居の賃貸物件における家賃保証サービスを展開しており、未収金の立て替えスキームや債権回収に関するプロセスのノウハウを蓄積してまいりました。これらの実績を基に、医療機関の未収金課題の解決と患者さまの利便性向上を目指し、入院医療費保証サービス「U-Medical」の提供に至りました。
■サービス概要（2つのプラン）
「U-Medical」は、医療機関の経営方針に合わせて、「患者一律加入型」と「病院負担型」が選択可能です。すべての患者さまを対象とすることで、従来の保証サービスではできなかった「未収金ゼロ」を実現する仕組みとなります。
1. 患者一律加入型
すべての患者さまが「U-Medical」へ加入することで、患者さまにご負担いただく保証委託料を低料金に抑えることができるプランです。
2. 病院負担型
医療機関が「U-Medical」の保証料※を負担することで、すべての患者さまを包括的に保証するプランです。
※ 保証料は、過去の未収発生状況等の実績に基づき、当社所定の基準により個別に決定されます。
■保証内容・範囲
保証限度額：1入院あたり30万円（50万円・100万円プランも選択可能）
保証範囲：診療報酬の自己負担分に加え、差額ベッド代、食費、おむつ代、病衣レンタル費用などの実費もカバーします。
オプション：外来医療費の保証もオプションで付帯が可能です。
■導入のメリット
1. 医療機関の財務健全化と業務効率化
医療事務スタッフによる未収督促業務や入院費用の未収債権リスクがなくなるため、事務負担が大幅に軽減されます。さらには財務の健全性を維持し、病院経営の安定化に寄与します。
2. 患者さまの負担軽減
連帯保証人を立てる必要がなくなり、急な入院時でもスムーズな手続きが可能となります。
3. グループ連携による病院経営支援体制の強化
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN-ALMEX（以下、USEN-ALMEX）は、医療機関向けに自動精算機や再来受付機を提供しています。USEN-ALMEXとの連携を通じて、同社サービスを導入済みの医療機関へ「U-Medical」を追加提案することで、病院の経営課題をより一層に支援できる体制を構築してまいります。
今後も、さらなるサービス向上を図るとともに、社会に必要とされるサービスの提供に努めてまいります。
■会社概要
会社名：株式会社USEN TRUST
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長 富田 晃
事業内容：家賃債務保証業、医療費債務保証業、不動産プラットフォーム事業、各種製品の品質・性能保証業務
URL：https://usen-trust.co.jp
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部
TEL：03-6823-2010
E-MAIL：unhdpr@unext-hd.jp
取材・お問合せフォーム
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==
【お客様からのお問い合わせ先】
株式会社USEN TRUST
お問い合わせフォーム：
https://usen-trust.co.jp/medical/contact/
関連リンク
プレスリリース
https://usen-trust.co.jp/news/info/post-26.html
株式会社U-NEXT HOLDINGS コーポレートサイト
https://unext-hd.co.jp
「U-Medical」サービスサイト
https://usen-trust.co.jp/medical
