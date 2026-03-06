こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
商業宇宙ステーション事業を行う、米国Vast, Inc.への出資に関して
宇宙産業の発展に貢献
株式会社ニコンは、米国のVast, Inc.（CEO：Max Haot 以下Vast）へ、NFocus Fund※を介して出資を実施しました。
Vast は、垂直統合型製造アプローチを用いて、商業宇宙ステーションの設計・開発・製造・運用を行う企業です。2030年の国際宇宙ステーション(ISS)退役に合わせて、次世代の商業宇宙ステーションとして置き換わることを目指しています。
ニコンは、現中期経営計画で成長ドライバーと位置付けているアディティブマニュファクチャリング（AM）事業をはじめ、映像事業などさまざまな分野において、航空宇宙領域でのビジネスの拡大を目指しています。本出資を通じてAM技術の深化を進めるとともに、ニコンの製品やサービスにより、宇宙産業の更なる発展に貢献していきます。
Vastの概要
https://digitalpr.jp/table_img/2206/129876/129876_web_1.png
※NFocus Fund： ニコンとGeodesic Capital（米国カリフォルニア州）が共同で設立したプライベート・エクイティ投資ファンド
https://www.jp.nikon.com/company/news/2024/0827_01.html
株式会社ニコンは、米国のVast, Inc.（CEO：Max Haot 以下Vast）へ、NFocus Fund※を介して出資を実施しました。
Vast は、垂直統合型製造アプローチを用いて、商業宇宙ステーションの設計・開発・製造・運用を行う企業です。2030年の国際宇宙ステーション(ISS)退役に合わせて、次世代の商業宇宙ステーションとして置き換わることを目指しています。
Vastの概要
https://digitalpr.jp/table_img/2206/129876/129876_web_1.png
※NFocus Fund： ニコンとGeodesic Capital（米国カリフォルニア州）が共同で設立したプライベート・エクイティ投資ファンド
https://www.jp.nikon.com/company/news/2024/0827_01.html