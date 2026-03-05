こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ミネラルコスメブランド「オンリーミネラル」から春夏の新作カラーアイテムが登場「ミネラルトリートメントルージュ」
2026年4月１日(水)より人気アイテム「ミネラルピグメント」の限定カラーと同時発売
ヤーマン株式会社（代表取締役社長：山粼貴三代、所在地：東京都江東区）は、ミネラルコスメブランド「オンリーミネラル」より、敏感な唇にもやさしい*¹美容液ルージュ『ミネラルトリートメントルージュ』と、天然石の輝きをまとうミネラル100％のアイシャドウ『ミネラルピグメント』を、2026年4月1日(水)より発売いたします。
■新製品の情報
ミネラルトリートメントルージュ
贅沢に配合した植物オイル*²が体温で溶け出すように唇になじみ、厚みのあるツヤ膜を形成。ぷっくりとした唇を演出*³します。ミネラル＋天然由来成分100％で、石けんオフが可能。敏感な唇にもやさしく*¹、肌の美しさを引き立てます。
✔︎ ツヤ膜を形成し、ぷっくりとした唇に
体温で溶け出すように唇になじみ、厚みのあるツヤ膜を形成。唇の縦ジワを目立たせず、ぷっくりとした唇を演出*³します。
✔︎ つけるほどに心地よく、うるおいと鮮やかな発色をキープ
唇を保湿する植物オイル*²を贅沢に配合した美容液ルージュです。たっぷりの保湿成分がなめらかに密着します。ミネラルと天然由来成分のみで色付けし、鮮やかなカラーを実現。唇のくすみをとばし、肌の美しさを引き立てます。
✔︎ 唇をケアする天然由来成分を配合
天然由来のセラミド*⁴やグリチルレチン酸ステアリル*⁵を配合。荒れやすくデリケートな唇をやさしく*¹ケアします。
ブランド名：オンリーミネラル
製品名：ミネラルトリートメントルージュ
色数： 全４色（01レッドコーラル、02 ロージーベージュ、03 テンダーピンク、04 プラムレッド）
容量：3.2g
販売価格：税込2,640円
発売日：2026年4月1日(水)
配合成分：ミネラル＋天然由来成分100％
フリー成分：合成着色料（タール系色素）、合成香料、紫外線吸収剤、鉱物油、石油系界面活性剤、パラベン、コムギ由来成分、エタノール、タルク、合成酸化防止剤、シリコーン
取扱先：ヤーマン直営店、ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ショップ 楽天市場店、ヤーマン公式ショップYahooショッピング店、コスメキッチン、バラエティショップ、オンリーミネラル取扱い百貨店
※店舗により発売日が変更になる場合がございます。
製品URL：https://www.onlyminerals.jp/special/springsummer26/
■『ミネラルピグメント』春夏限定カラー
ミネラルピグメント
天然石の輝きをまとう、ミネラル100％のアイシャドウ。上品な輝きを重ねた春夏の限定カラーを*³色発売いたします。石けんオフが可能で、肌にやさしい*¹処方を実現。つややかな質感と、鮮やかなラメが目もとをきらびやかに彩ります。
✔︎ 天然石の輝きをまとう*³色の春夏限定カラー
天然石の輝きをまとう春夏限定カラー。春のやわらかい光が重なりあうようなツヤと透明感*³をイメージしました。
✔︎ ミネラル100％で、チークやリップに混ぜて使える
ミネラル100％で肌にやさしく*¹、顔の様々なパーツへ、マルチにご利用いただけます。アイシャドウとしてはもちろん、チークやリップと混ぜて使うことでメイクアップの幅が広がります。
ブランド名：オンリーミネラル
製品名：ミネラルピグメント
色数：全3色（EX04 ライラックグリッター、EX05 ピオニーグロウ、EX06 グレイッシュブラウン）
容量：0.5g
販売価格：税込1,980円
発売日：2026年4月1日(水)
配合成分：ミネラル100％
フリー成分：合成着色料（タール系色素）、合成香料、紫外線吸収剤、鉱物油、石油系界面活性剤、パラベン、コムギ由来成分、エタノール、タルク、合成酸化防止剤、シリコーン、動物由来成分
取扱先：ヤーマン直営店、ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ショップ 楽天市場店、ヤーマン公式ショップYahooショッピング店、コスメキッチン、バラエティショップ、オンリーミネラル取扱い百貨店
※店舗により発売日が変更になる場合がございます。
製品URL：https://www.onlyminerals.jp/special/springsummer26/
＊1 全ての方に刺激が起きないわけではありません。
＊2 オリーブ果実油、ホホバ種子油、スクワラン、マカデミア種子油（すべて保湿成分）
＊3 メイクアップ効果による
＊4 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP、セラミドEOP（すべて保湿成分）
＊5 整肌成分
■「オンリーミネラル（ONLY MINERALS）」について
つけたまま眠れるほど。つけ続けるほど、美しく。
ミネラルや天然由来成分の処方と、つけ続けることで美しい肌に導いてくれるミネラルコスメブランド。無限の色と輝き、つけたまま眠れるほどの素肌への心地よさを叶え新しい「きれい」を育みます。
ブランドサイト：https://www.onlyminerals.jp/
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
