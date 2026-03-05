こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
音楽制作から動画配信まで幅広く使えるプロ仕様のバランスケーブル『BX9a/3.0』を3月13日に発売
株式会社オーディオテクニカは、マイクロホンの性能を最大限に引き出す3.0mの高音質バランスケーブル『BX9a/3.0』を3月13日に発売いたします。
『BX9a/3.0』は、楽曲制作はもちろん、ゲームやライブでの動画配信および動画制作を行う際に、ご自宅の環境をプロのスタジオクオリティに引き上げます。明瞭度の高い音質で声のニュアンスを忠実に再現し、高品質な音声を届けられるため、ポッドキャストやライブ配信にも最適です。特に当社のマイクロホン 『AT2020』『AT2040』『AT4040』『BP40』との併用をおすすめします。
写真左：『AT4040』使用イメージ、写真右：『BP40』使用イメージ
業務用途で標準となる4芯構造に加え、導体にはOFC（無酸素銅）*を、シールドには高密度の編組構造をそれぞれ採用。外来ノイズに強く、安定した音質を実現します。 また、プラグには世界的に定評のあるノイトリック社製XLRプラグを採用しています。
＊OFC：Oxygen-Free Copper（高純度無酸素銅）99.99％純度の無酸素銅。
さらに、ファスナー仕様のケーブルタイを付属しており、使用環境に合わせて長さを調整可能。使用しないときはコンパクトにまとめられます。
音質、信頼性、操作性、デザイン。そのすべてを兼ね備えた『BX9a/3.0』は、音声を届けるあらゆるシーンで、あなたのパフォーマンスをより確かなものにします。
【BX9a/3.0 製品概要】
音楽制作から配信まで使える
プロ仕様の3.0mバランスケーブル
3月13日発売
XLRケーブル
BX9a/3.0 オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/BX9a
＜特長＞
■明瞭度の高い音質で、ポッドキャストやライブ配信に最適
■4芯構造、OFC導体、編組シールドを採用
■耐久性と柔軟性を兼ね備えたデザイン
■しなやかで取り回しやすい3.0mケーブル
■ノイトリック社製XLRプラグを採用
■ケーブルと一体感のあるブラック仕様
■付属のケーブルタイで自由に長さを調整可能
