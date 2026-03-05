音楽制作から動画配信まで幅広く使えるプロ仕様のバランスケーブル『BX9a/3.0』を3月13日に発売

株式会社オーディオテクニカは、マイクロホンの性能を最大限に引き出す3.0mの高音質バランスケーブル『BX9a/3.0』を3月13日に発売いたします。







XLRケーブル『BX9a/3.0』


『BX9a/3.0』は、楽曲制作はもちろん、ゲームやライブでの動画配信および動画制作を行う際に、ご自宅の環境をプロのスタジオクオリティに引き上げます。明瞭度の高い音質で声のニュアンスを忠実に再現し、高品質な音声を届けられるため、ポッドキャストやライブ配信にも最適です。特に当社のマイクロホン 『AT2020』『AT2040』『AT4040』『BP40』との併用をおすすめします。

　

　

写真左：『AT4040』使用イメージ、写真右：『BP40』使用イメージ


業務用途で標準となる4芯構造に加え、導体にはOFC（無酸素銅）*を、シールドには高密度の編組構造をそれぞれ採用。外来ノイズに強く、安定した音質を実現します。 また、プラグには世界的に定評のあるノイトリック社製XLRプラグを採用しています。

＊OFC：Oxygen-Free Copper（高純度無酸素銅）99.99％純度の無酸素銅。









ケーブル断面図


さらに、ファスナー仕様のケーブルタイを付属しており、使用環境に合わせて長さを調整可能。使用しないときはコンパクトにまとめられます。

　



音質、信頼性、操作性、デザイン。そのすべてを兼ね備えた『BX9a/3.0』は、音声を届けるあらゆるシーンで、あなたのパフォーマンスをより確かなものにします。

【BX9a/3.0　製品概要】

音楽制作から配信まで使える

プロ仕様の3.0mバランスケーブル

3月13日発売

XLRケーブル

BX9a/3.0　オープン価格

　

　



製品の詳細はこちら

https://www.audio-technica.co.jp/product/BX9a

＜特長＞

■明瞭度の高い音質で、ポッドキャストやライブ配信に最適

■4芯構造、OFC導体、編組シールドを採用

■耐久性と柔軟性を兼ね備えたデザイン

■しなやかで取り回しやすい3.0mケーブル

■ノイトリック社製XLRプラグを採用

■ケーブルと一体感のあるブラック仕様

■付属のケーブルタイで自由に長さを調整可能

