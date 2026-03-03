









プレスリリース

2026年3月3日



日鉄ソリューションズ株式会社





インバウンド旅行業務向けソリューション「COCOTRA」を提供開始



〜 コース企画・手配・精算業務の一元管理による効率化を支援 〜

日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下 「NSSOL」）は、2026年3月3日よりインバウンド旅行業務向けソリューション「COCOTRA（ココトラ）」の提供を開始しました。訪日外国人旅行者数が増加している中、多岐にわたる対応を要するインバウンド旅行業務において、企画・手配・精算業務を一元管理することで、旅行会社の業務効率化と売上拡大を支援します。











提供の背景近年、訪日外国人観光客数は急速に拡大しており、日本政府観光局（JNTO）が発表したデータによると、2025年には、過去最高となる約4,270万人（推計値）を記録しました。こうした市場環境の中、国外旅行会社などから依頼を受けて国内ツアーの企画・手配を行う国内の旅行会社では、大人数での旅行や長期滞在、文化や慣習の違いへの対応により、業務が煩雑化しています。一方で、業務の運用はExcelや紙を中心とした管理が多く、属人化や業務負荷の増大、人手不足が深刻な課題となっています。こうした課題を背景に、インバウンド旅行業務に特化したソリューションとして「COCOTRA」を開発しました。COCOTRAの機能概要と特徴COCOTRAは、インバウンド向け手配旅行業務における企画・手配・精算まで情報を一元管理し、業務全体の効率化を支援するソリューションです。１．企画・手配・精算業務の一元管理と進捗の「見える化」航空、鉄道、バス、宿泊、観光、食事などの手配先をマスター登録し、企画・手配・精算業務で各状況をステータス管理します。コース単位・施設単位での検索や絞り込み、ステータスの一括変更が可能となり、業務全体の進捗をリアルタイムに把握・反映できます。２．複写機能を活用したコース作成ゴールデンルート（※1）などの過去コース情報を複写機能で呼び出し、複写先の日程に合わせて手配内容を反映した状態で、新規コースを作成できます。また、複写後に手配内容を簡単に調整することも可能です。これにより、コース情報を毎回イチから入力する手間を軽減します。３．インバウンド旅行業務に特化したシステム設計大人数/長期滞在のコース作成を想定したUI設計で、手配量が多くなりがちなインバウンド業務を効率的に管理可能です。また、通訳情報などインバウンド旅行特有の項目も登録・管理し、手配書の出力まで対応できるため、業務全体を一元的に運営できます。COCOTRAは、インバウンド旅行に限らず、日本人による旅行を含めた、受注型企画旅行・手配旅行全般で利用できます。特に企画内容が充実したフルパッケージツアーでの活用に適しており、1コースあたりの企画・手配・精算業務を効率化し、作業時間を大幅に削減します。これにより、提案可能なコース数を増やし、インバウンド旅行会社の売上拡大を支援します。今後の展開今後は、生成AIを活用した企画アシスタント機能や、多言語での行程表・見積書作成機能など、段階的な機能強化を予定しており、さらなる業務効率化と提案力向上をご支援します。機能強化概要（※2）■AI企画アシスタント機能国外旅行会社からのコース作成依頼メールを生成AIが解析し、最適なコース案を自動生成します。スピード感を求められる依頼に対し、質の高い企画・見積を迅速に提案できます。さらに、生成したコース情報を手配項目へ自動反映するため、手配部門とも円滑に連携可能です。■多言語での行程表・見積書作成機能作成したコース情報をもとに、行程表・見積書を英語などの多言語で自動作成します。国外旅行会社向けの書類も速やかに作成することが可能です。今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、COCOTRAの提供をはじめとした旅行業界のDX化を支援することで、旅行業界の持続的な成長の実現に貢献してまいります。

以上

（※1）主に外国人観光客向けに設定された、日本の代表的な観光都市（東京・箱根・富士山・名古屋・京都）をめぐる旅行ルートを指す言葉です。（※2）2026年度のリリースを予定しておりますが、今後の機能追加予定は、現時点での計画に基づくものであり、その実施や提供時期を保証するものではありません。状況により変更、延期または中止となる可能性があります。・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、COCOTRAは、日鉄ソリューションズ株式会社の商標または登録商標です。・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。【本件に関するお問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社流通・サービスソリューション事業本部 営業本部 営業第一部▶問い合わせリンク【報道関係お問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社管理本部 総務部 広報グループE-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com関連リンクCOCOTRAhttps://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/travel/cocotra/index.html