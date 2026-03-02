In-Network Computingによる遠隔GPUリソースを活用した低遅延AI映像解析の実証に成功 〜6G時代のAI・ロボットがその能力を最大限発揮するネットワークの実現に向けて前進〜

3．各社の役割ドコモ・実証実験全体の計画策定、全体管理・コアネットワークや無線基地局装置などの5G SA商用環境およびノウハウの提供・実証実験におけるIOWN APNの設計検討・構築・実現方式の検討およびネットワーク構成の設計NTT・INC基盤の提供・5GコアネットワークとINCをIOWN APNを介して接続・融合し分散推論を実現するエッジ機能INCエッジの提供・実現方式の検討およびネットワーク構成の設計4．今後の展開本実証実験から得られた結果は、6G時代のAIやロボット向けのデータ転送・処理にも応用できることが期待されます。ドコモ、NTTは今後も6Gネットワークの要素技術として、機能が簡素化された端末の普及に向けて通信とデータ処理を包括的に提供するINCの技術検討・実証および国際標準化を推進していき、6G時代のAI・ロボットがその価値を最大限発揮するネットワークの実現をめざします。5．関連する過去の報道発表・2025年3月3日「6G時代の高機能サービスの利用に向け、ネットワークとサービスの連携によるコンピューティングサービスのオンデマンド一括制御の実証に成功 -In-Network Computingによる6G時代のAI活用に向けて前進-」・2026年3月2日「国内で初めてAWS上に構築した5Gコアの商用サービス展開を開始するとともに、世界で初めてのAIを用いたコアネットワークの自動構築に成功」（ https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2026/03/02_00.html ）※1 IOWN構想に基づく光ネットワーク基盤であり、超低遅延・広帯域・低消費電力を特長とします。本実証実験では、5Gネットワークと接続することで、分散配備された遠隔GPUリソースを低遅延かつ安定的に接続する基盤として活用しました。※2 5Gコアネットワーク上に実装され、5GネットワークとIOWN APNを接続するとともに、通信の制御に加えてAI推論処理をネットワーク側から制御するエッジ機能です。INCエッジは、5GネットワークとIOWN APNおよびINCを接続するUPFであるdUPF（DPU offloaded dUPF）と、AI推論処理を推論の前段にあたる処理と推論の実行部分に分け、前段処理後のデータをIOWN APNを介して遠隔GPUリソースへ転送・振分けすることで分散推論を実現するAI Proxyから構成されます。※3 AIが、事前に学習した知識やパターンを用いて、新しいデータ（画像、音声、テキストなど）に対して分析を行い、予測、分類、判断などの結果を導き出す一連の処理のことです。※4 2026年3月2日時点。ドコモ・NTT調べ。協働ロボットの安全要求事項を定義するISO/TS 15066内で定められた特定の条件(ロボットと人間の距離、人間の移動速度)における要求遅延の数値内で、本実証に成功。※5 アプリケーションレイヤの処理機能を、ネットワークのデータ転送制御と一体で扱うことで、遅延や端末の消費電力を低減しつつ、高性能・高機能なサービスを実現する技術コンセプトです。ネットワークが通信だけでなく、情報処理の配置や実行の制御にも主体的に関与する点が特徴であり、ネットワーク内に配備されたアクセラレータや計算リソースへ情報処理をオフロードすることで、端末の負荷を低減することが期待されます。※6 https://www.mwcbarcelona.com/