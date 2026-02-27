神奈川県三浦市に「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」が開業

こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
神奈川県三浦市に「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」が開業
ヒューリックと京急電鉄が協働で創出
ヒューリック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：前田 隆也、以下、ヒューリック）と京浜急行 電鉄株式会社（本社：横浜市西区、取締役社長：川俣 幸宏、以下、京急電鉄）は2021年5月に締結した基本協定に基づき神奈川県三浦市に「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」を2026年2月27日に開業しましたのでお知らせいたします。
2013年に発行された「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で雄大な自然や美しい風景により2つ星を獲得した城ヶ島に、”ふふシリーズ”初のオーシャンフロントの「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」が誕生します。
本事業は、京急電鉄が所有する旧城ヶ島京急ホテル跡地の有効活用について基本協定を締結して以降、
ヒューリックと京急電鉄、三浦市が協力して国家戦略特区認定を取得し、観光地としての発展・活性化を図る ための三浦市地区計画決定を経て、この度施設の完成を迎えました。
壮大な自然に恵まれた城ヶ島の環境を最大限に活かし、34室の全客室から海を望む贅沢な設えが本施設 最大の特徴です。海の向こうに浮かぶ富士山と夕陽の絶景、潮風を感じる客室温泉、海の幸をふんだんに活かしたお料理をお愉しみいただけます。
ヒューリックは現在、箱根、熱海、河口湖等に高級温泉旅館“ふふ”シリーズを展開しており、2025年11月には「ふふ 東京銀座」を開業いたしました。今般開業する「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」は、シリーズ13施設目となり、経営はヒューリック連結子会社のヒューリックふふ株式会社が、運営は株式会社KPG HOTEL & RESORTが行います。
ヒューリックの持つ高級温泉旅館事業のノウハウに、京急グループのエリアマネジメント活動を通した地元 食材やアクティビティ提供等のノウハウをあわせ、三浦エリアの観光拠点の一つとして周辺の発展に寄与することを目指して運営に取り組んで参ります。
ヒューリック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：前田 隆也、以下、ヒューリック）と京浜急行 電鉄株式会社（本社：横浜市西区、取締役社長：川俣 幸宏、以下、京急電鉄）は2021年5月に締結した基本協定に基づき神奈川県三浦市に「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」を2026年2月27日に開業しましたのでお知らせいたします。
本事業は、京急電鉄が所有する旧城ヶ島京急ホテル跡地の有効活用について基本協定を締結して以降、
ヒューリックと京急電鉄、三浦市が協力して国家戦略特区認定を取得し、観光地としての発展・活性化を図る ための三浦市地区計画決定を経て、この度施設の完成を迎えました。
■ふふ 城ヶ島 海風のしらべ
【ルーフトップテラス】
壮大な自然に恵まれた城ヶ島の環境を最大限に活かし、34室の全客室から海を望む贅沢な設えが本施設 最大の特徴です。海の向こうに浮かぶ富士山と夕陽の絶景、潮風を感じる客室温泉、海の幸をふんだんに活かしたお料理をお愉しみいただけます。
ヒューリックは現在、箱根、熱海、河口湖等に高級温泉旅館“ふふ”シリーズを展開しており、2025年11月には「ふふ 東京銀座」を開業いたしました。今般開業する「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」は、シリーズ13施設目となり、経営はヒューリック連結子会社のヒューリックふふ株式会社が、運営は株式会社KPG HOTEL & RESORTが行います。
ヒューリックの持つ高級温泉旅館事業のノウハウに、京急グループのエリアマネジメント活動を通した地元 食材やアクティビティ提供等のノウハウをあわせ、三浦エリアの観光拠点の一つとして周辺の発展に寄与することを目指して運営に取り組んで参ります。
【外観(エントランス)】
【エントランスホール】
【ルーフトップバー】
【客室】
【客室風呂】
【レストラン】
https://digitalpr.jp/table_img/2357/129240/129240_web_1.png
【エントランスホール】
【ルーフトップバー】
【客室】
【客室風呂】
【レストラン】
https://digitalpr.jp/table_img/2357/129240/129240_web_1.png