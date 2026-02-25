¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
TAKANAWA GATEWAY CITY¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥È¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡Á3·î1Æü¤è¤êArea Information & Mobility¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Á
¡»ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:´î㔟 ÍÛ°ì)°Ê²¼¡¢JRÅìÆüËÜ)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅìÆüËÜ´ë²è(ËÜ¼Ò:Åìµþ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÀÐÀî ÌÀÉ§)¡¢¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¾¾±º ¹¯»ì)¤ÈÏ¢·È¤·¡¢TAKANAWA GATEWAY CITY¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Í½Ìó²ÄÇ½¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥È¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥È¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹by¥Ù¥Ó¥«¥ë¡×¤ò3·î1Æü(Æü)¤è¤êArea Information & Mobility¤Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥È¤Ï¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥à¥Ú¥Ã¥È¡×¤Î¥³¥à¥Ú¥Ã¥È ¥ß¥ê¥ß¥ê ¥¥ã¥ê¡¼¤ò¤ªÂß¤·½Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡»º£¸å¤â¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤Æ³°½Ð¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2002/128927/128927_web_1.png
¢¨1 Í½¹ð¤Ê¤¯µÙ¶È¡¦ÊÑ¹¹¡¦µÙ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½Ìó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)14»þ¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥È¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹by¥Ù¥Ó¥«¥ë¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://babycal-jre.com/¡Ë/ ¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã3·î¸ÂÄê¡¡¤´ÍøÍÑÎÁ¶âÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ä
2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¤«¤é3·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑÎÁ¶â¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(Äó¶¡¡§¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò)¡¡¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤«¤éÎÁ¶â¤ò·èºÑ¸å¤ËÁ´³ÛÊÖ¶â¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆ³Æþ²Õ½ê¡ä
¡Ú£²FÊ¿ÌÌ¿Þ¡Û
£²¡¥Âß½ÐÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥à¥Ú¥Ã¥È ¥ß¥ê¥ß¥ê ¥¥ã¥ê¡¼
¡üÂÑ²Ù½Å¡¡15kg(2É¤¤Þ¤Ç)
¡ü¥¥ã¥ê¡¼ÆâÀ£¥µ¥¤¥º(ËÚ¤ò½ü¤¯)¡¡W27¡ßD50¡ßH25Ñ
¡¦»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¥é¥¯¤ÊÁí½ÅÎÌ5.5kg(¼ÖÂÎ3.1kg / ¥¥ã¥ê¡¼2.4kg)¤Î·ÚÎÌÀß·×
¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤ò³°¤»¤Ð¡¢¼ÖÂÎ¤Ï¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¦¥¥ã¥ê¡¼Ã±ÂÎ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢³°½Ð¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¢£TAKANAWA GATEWAY CITY¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÉÊÀî³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹¾¸Í¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿Îò»ËÅªÇØ·Ê¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ½é¤ÎÅ´Æ»¤¬Áö¤Ã¤¿ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡ÖGlobal Gateway¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö100Ç¯Àè¤Î¿´Ë¤«¤Ê¤¯¤é¤·¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¸³¾ì¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦Ê¸²½¤¬À¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç½ÐÅÚ¤·¤¿¹âÎØÃÛÄé¤Ï¡¢¹ñ»ØÄê»ËÀ×¤ÎÂè7¶¶ÎÂÉô¤ª¤è¤Ó¸ø±àÉô¤Î¸½ÃÏÊÝÂ¸¡¦¸ø³«(2027Ç¯ÅÙÍ½Äê)¤Ë²Ã¤¨¡¢¿®¹æµ¡ÅÚÂæÉô¤Î°ÜÃÛÊÝÂ¸¡¦¸ø³«¤äÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¸¼¨¡¢¤Þ¤Á¤Î¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×Åù¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÅ´Æ»¤¬Áö¤Ã¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¤Îµ²±¤ò¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»ËÅª²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î27Æü¤Þ¤Á¤Ó¤é¤¤è¤ê¡¢THE LINKPILLAR 1¤Î³«¶È¤ª¤è¤Ó¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤¬Á´ÌÌ³«¶È¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅï¡ÊTHE LINKPILLAR 2¡¦MoN Takanawa: The Museum of Narratives¡¦TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE¡Ë¤ª¤è¤Ó³ÆÅï¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤¬2026Ç¯3·î28Æü¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥à¥Ú¥Ã¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤È¹Í¤¨¡¢2012Ç¯¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥à¥Ú¥Ã¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£°é»ùÍÑÉÊ¤ÇÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¤È⼀½ï¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»þ´Ö¤ä¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ëÆü¾ï¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢À½ÉÊÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢³èÍÑ¥·¡¼¥ó¤ÎÄó°Æ¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TAKANAWA GATEWAY CITY¤Î¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡×¤ÈÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½é¤ÎÂß½Ð¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥È¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://compet.jp/
¢£¥Ù¥Ó¥«¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë³°½Ð¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬µ¤·Ú¤Ë³°½Ð¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤âÊØÍø¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¡¦¼Ö¤¤¤¹¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤äÎ¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ä¥é¥ó¥Á¤Ê¤ÉÃ»»þ´Ö¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://babycal-jre.com
¥Ù¥Ó¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î°ÜÆ°¤ò°ì½ï¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·µ¬¥Ù¥Ó¥«¥ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(Í¿ÍÂß½Ð)¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¼õÉÕ¡¢¼ê²ÙÊªÍÂ¤«¤ê½ê¤Ê¤É¡¢°ì½ï¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍ¿ÍÂß½Ð¾ì½ê¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à https://media.ivry.jp/babycal-contact/inquiry/2/new/ ¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2002/128927/128927_web_2.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥³¥ó¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²è¼¼ ¹Êó ÀÄ»³
TEL¡§03-5828-7607
Mail¡§pr@combi.co.jp
