パイロット弁護士の声から実現 ── 弁護士向けAI法務SaaS「AILEX」、委任契約書AIクイック生成機能を追加 ～報酬体系を選ぶだけで契約書草案と着手金請求書を同時に生成～
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：山川 慎太郎）は、弁護士事務所向けAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、「委任契約書AIクイック生成＋着手金請求書自動連動」機能を2026年2月19日付で追加しました。
本機能は、AILEXのパイロットプログラムに参加する現役弁護士の要望に基づき開発されたものです。報酬体系を画面上で選択するだけで、AIが委任契約書の草案を生成し、着手金の報酬記録と請求書までを一括で作成します。
■開発の背景 ── 「毎回同じ作業を繰り返している」というパイロット弁護士の声
AILEXでは、小規模法律事務所（1～5名規模）の弁護士にパイロットユーザーとしてご協力いただき、日常業務における課題や改善要望を継続的にヒアリングしています。
今回の機能追加は、パイロット弁護士から寄せられた以下の課題がきっかけです。
「委任契約書は全事件で作成が義務づけられているのに、毎回Wordで過去のファイルをコピーし、金額や条件を書き換えている。事務所にテンプレートは複数あるが、どれが最新かわからないこともある。さらに、契約書を作成した後に別の画面を開いて着手金の請求書を作り直す二度手間が発生している」
弁護士職務基本規程第30条は、受任のつど委任契約書を作成することを義務づけています。しかし多くの小規模事務所では、この作成プロセスが標準化されておらず、受任のたびに同じ手作業が繰り返されているのが実情です。
パイロット弁護士からの要望は複数の機能提案として整理され、本機能はその中で最も優先度が高い「S（最優先）」として開発に着手しました。
■新機能の詳細
（1）事務所テンプレートのAI学習
事務所が普段使用している委任契約書（PDF・Word・テキスト形式）をアップロードすると、AIが条項構造・報酬体系・差し替え可能な変数フィールドを自動解析します。以降の生成時には、そのテンプレートの文体と条項構造を踏襲した契約書草案が出力されます。登録は初回のみで、以降は選択するだけで利用可能です。
（2）4つの報酬体系に対応
日本の弁護士実務で使われる主要な報酬体系をすべてカバーしています。
・着手金・報酬金方式（分割払い対応）
・タイムチャージ方式（弁護士・パラリーガル単価の個別設定可）
・固定報酬方式
・着手金＋タイムチャージ方式（ハイブリッド型）
（3）着手金請求書の自動連動
契約書の生成と同時に、以下の処理を一括で実行します。
・報酬記録への着手金の自動登録
・請求書の自動作成（請求書番号の自動採番・消費税計算・支払期限設定）
・実費預り金の別途請求書作成（オプション）
同じ金額を複数の画面で繰り返し入力する手間がなくなり、入力ミスや抜け漏れを防止します。
（4）PII自動マスキングによる個人情報保護
AILEXの全AI機能と同様に、PII（個人識別情報）自動マスキングを適用しています。依頼者名や事件情報はAI APIへの送信前に自動で匿名化トークンに置換され、応答後に復元されます。この仕組みにより、依頼者に対するAI利用の同意説明は不要です。
■パイロット弁護士の声
本機能のテストにおいて、パイロット弁護士から以下のフィードバックが寄せられています。
「受任時に必要な事務作業が1つの画面で完結するのは大きい。特に着手金の請求書が契約書と同時に出てくるのは、地味だが実務的に非常に助かる」
