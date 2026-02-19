パイロット弁護士の声から実現 ── 弁護士向けAI法務SaaS「AILEX」、委任契約書AIクイック生成機能を追加 ～報酬体系を選ぶだけで契約書草案と着手金請求書を同時に生成～

パイロット弁護士の声から実現 ── 弁護士向けAI法務SaaS「AILEX」、委任契約書AIクイック生成機能を追加 ～報酬体系を選ぶだけで契約書草案と着手金請求書を同時に生成～