初心者でも簡単！PDFに画像や写真を自由に貼り付ける方法
PDFファイルに画像を貼り付けたい場面は多く、資料作成やプレゼン、デザイン修正などで日常的に発生します。しかし、PDF 画像 貼り 付けの方法がわからないと、作業が面倒に感じる方も少なくありません。
そこで注目なのが、初心者でも直感的に使えるPDF編集ソフト PDNobです。PDNobなら、PDFに画像を貼り付ける作業を簡単に行え、位置やサイズも自由に調整できます。
PDNobを無料ダウンロード：https://bit.ly/45FeZqT
PDNobでPDFに画像を貼り付ける手順
1.PDFを開く
PDNobをPCにダウンロードし、編集したいPDFファイルを「PDFを開く」で選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340680/images/bodyimage1】
2.画像を追加
ツールバーの「編集」→「画像を追加」をクリック。PC内の画像を選択するとPDFに挿入できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340680/images/bodyimage2】
3.位置・サイズを調整
挿入した画像はドラッグで位置を変更可能。四隅をドラッグすればサイズ調整も自由自在。回転や重ね順の変更も簡単です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340680/images/bodyimage3】
4.保存して完了
編集が終わったら「保存」をクリック。これでPDFに画像を貼り付けた状態で保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340680/images/bodyimage4】
PDNobならではのメリット
初心者でも迷わない操作性：複雑な操作は不要で、誰でもすぐPDF編集が可能
高画質を維持：画像の画質を劣化させずに貼り付け可能
複数画像・バッチ配置に対応：複数ページや複数画像もまとめて編集
切り抜き・トリミングも自在：画像を任意のサイズや形に調整可能
多用途対応：テキスト編集、ページ追加・削除、PDF変換など幅広く対応
他のPDF編集方法もチェック
Adobe Acrobat
Adobe AcrobatはPDFを開発したAdobe社の公式ソフトで、ビジネス文書や公式提出用資料に最適です。
特徴：ピクセル単位での精密な画像貼り付けが可能で、画質劣化も最小限。
利点：高度なレイアウト調整、一括処理、透かしや注釈追加など豊富な編集機能。
注意点：多機能ゆえ操作に慣れが必要。無料では使えず、月額・年額のサブスクリプション料金がかかります。
オンラインツール（iLovePDFなど）
ブラウザ上で簡単にPDFを編集できるため、インストール不要で手軽に操作可能です。。
特徴：PDFに画像を追加、テキスト編集、ページの並べ替えなど基本編集が可能。
利点：どのPCでも利用でき、ソフトのインストールや環境依存が不要。
注意点：複数ページに画像を一括追加したり、細かいレイアウト調整を行う高度編集は制限があります。ファイルサイズやプランによって制限がある場合もあります。
スマホアプリ（Adobe Acrobat Reader・Foxit PDF Editorなど）
外出先でもPDFに画像を追加できる便利な方法です。
特徴：スマホやタブレットからPDFに画像を貼り付け、位置・サイズを調整可能。
利点：移動中でも作業ができ、急ぎの修正や資料チェックに便利。
注意点：画面が小さいため精密な編集には向かず、大きなファイルや複数ページの作業は操作がやや煩雑。無料版では機能制限がある場合があります。
PDFに画像を貼り付ける方法は、PDNobをはじめ、Adobe Acrobat、オンラインツール、スマホアプリなどさまざまあります。
中でもPDNobは、初心者でも直感的に操作でき、高画質を保ちながらPDF編集が可能。複数画像やバッチ処理、切り抜き・トリミングまで対応し、作業効率を大幅にアップさせます。
今すぐPDNobを試して、PDF編集のストレスから解放されましょう！
製品情報・公式リンク
製品名：Tenorshare PDNob
公式サイト：https://bit.ly/45FeZqT
公式ブログ：https://note.com/phonetips
配信元企業：TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
そこで注目なのが、初心者でも直感的に使えるPDF編集ソフト PDNobです。PDNobなら、PDFに画像を貼り付ける作業を簡単に行え、位置やサイズも自由に調整できます。
PDNobを無料ダウンロード：https://bit.ly/45FeZqT
PDNobでPDFに画像を貼り付ける手順
1.PDFを開く
PDNobをPCにダウンロードし、編集したいPDFファイルを「PDFを開く」で選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340680/images/bodyimage1】
2.画像を追加
ツールバーの「編集」→「画像を追加」をクリック。PC内の画像を選択するとPDFに挿入できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340680/images/bodyimage2】
3.位置・サイズを調整
挿入した画像はドラッグで位置を変更可能。四隅をドラッグすればサイズ調整も自由自在。回転や重ね順の変更も簡単です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340680/images/bodyimage3】
4.保存して完了
編集が終わったら「保存」をクリック。これでPDFに画像を貼り付けた状態で保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340680/images/bodyimage4】
PDNobならではのメリット
初心者でも迷わない操作性：複雑な操作は不要で、誰でもすぐPDF編集が可能
高画質を維持：画像の画質を劣化させずに貼り付け可能
複数画像・バッチ配置に対応：複数ページや複数画像もまとめて編集
切り抜き・トリミングも自在：画像を任意のサイズや形に調整可能
多用途対応：テキスト編集、ページ追加・削除、PDF変換など幅広く対応
他のPDF編集方法もチェック
Adobe Acrobat
Adobe AcrobatはPDFを開発したAdobe社の公式ソフトで、ビジネス文書や公式提出用資料に最適です。
特徴：ピクセル単位での精密な画像貼り付けが可能で、画質劣化も最小限。
利点：高度なレイアウト調整、一括処理、透かしや注釈追加など豊富な編集機能。
注意点：多機能ゆえ操作に慣れが必要。無料では使えず、月額・年額のサブスクリプション料金がかかります。
オンラインツール（iLovePDFなど）
ブラウザ上で簡単にPDFを編集できるため、インストール不要で手軽に操作可能です。。
特徴：PDFに画像を追加、テキスト編集、ページの並べ替えなど基本編集が可能。
利点：どのPCでも利用でき、ソフトのインストールや環境依存が不要。
注意点：複数ページに画像を一括追加したり、細かいレイアウト調整を行う高度編集は制限があります。ファイルサイズやプランによって制限がある場合もあります。
スマホアプリ（Adobe Acrobat Reader・Foxit PDF Editorなど）
外出先でもPDFに画像を追加できる便利な方法です。
特徴：スマホやタブレットからPDFに画像を貼り付け、位置・サイズを調整可能。
利点：移動中でも作業ができ、急ぎの修正や資料チェックに便利。
注意点：画面が小さいため精密な編集には向かず、大きなファイルや複数ページの作業は操作がやや煩雑。無料版では機能制限がある場合があります。
PDFに画像を貼り付ける方法は、PDNobをはじめ、Adobe Acrobat、オンラインツール、スマホアプリなどさまざまあります。
中でもPDNobは、初心者でも直感的に操作でき、高画質を保ちながらPDF編集が可能。複数画像やバッチ処理、切り抜き・トリミングまで対応し、作業効率を大幅にアップさせます。
今すぐPDNobを試して、PDF編集のストレスから解放されましょう！
製品情報・公式リンク
製品名：Tenorshare PDNob
公式サイト：https://bit.ly/45FeZqT
公式ブログ：https://note.com/phonetips
配信元企業：TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
プレスリリース詳細へ