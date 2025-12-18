¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÈFANYÆüËÜ°ì¡ÉÍ·¤Ó¿´¡É¤Î¤¢¤ë¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFANY BANK¡×12·î22Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢µÈËÜ¶½¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒFANY¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÂ ¹°°ì¡¢°Ê²¼¡ÖFANY¡×¡Ë¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°BaaS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFANY BANK¡Ê¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡×¤ò2025Ç¯12·î22Æü(·î) 10:00¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖFANY BANK¡×¤È¤Ï
¡ÖFANY BANK¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¡ÉÍ·¤Ó¿´¡É¤Î¤¢¤ë¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢FANY¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤¿¤è¤êÎÉ¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö³Ú¤·¤¯Ãù¤á¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤¯»È¤¦¡×¡Ö³Ú¤·¤¯¼Ú¤ê¤ë¡×¤Î£³¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢²¼µ¤Î¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤Û¤«¡¢¡ÉÍ·¤Ó¿´¡É¤Î¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ú¤·¤¯Ãù¤á¤ë¡×±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É³Ú¤·¤¯ÃùÃß
£µËü±ß°Ê¾å¤ÎµëÍ¿¼õ¼è¤ò12¤«·îÏ¢Â³¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢FANY¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä·à¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢FANY¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ëFANY¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ö³Ú¤·¤¯»È¤¦¡×¸ýºÂ³«Àß¤ä¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ¤¬¤ª¥È¥¯¤Ç³Ú¤·¤¯
¡ÖFANY BANK¡×¸ýºÂ³«Àß¤Ç¡¢FANY¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤ÇÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë²ñ°÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖFANY Rewards¡×¡ö1¤Ë¤Æ120FUN¤òÉÕÍ¿¡£
¡ÖFANY BANK¡×¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò³ÆFANY¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤´ÍøÍÑ¶â³Û£²Ëü±ß¤´¤È¤Ë100±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¸¥à²ñ°÷¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¡ÖFANY BANK¡×¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ¡¦·èºÑ¤Ç¡¢·î³Û¤´ÍøÍÑÎß·×¶â³Û3,300±ß°Ê¾å¤Ç100±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡£
FANY¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡ÖFANY BANK¡×¤Î¸ýºÂÅÐÏ¿¡õ¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤Ç¡¢»Ù±ç¶â³Û¤Î£³¡ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¡Ö³Ú¤·¤¯¼Ú¤ê¤ë¡×½»Âð¥í¡¼¥ó¼ÚÆþ¸å¤Î¿·µï½àÈ÷¤â³Ú¤·¤¯
¡ÖFANY BANK¡×¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¡¢¤è¤·¤â¤È·Ý¿Í¤¬¿·µï¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¼Â»Ü
¾ïÀß¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢FANY BANK¤ÎWEB¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://bank.fany.lol/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö£± ¡ÖFANY Rewards¡×¤È¤ÏFANY¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂÎ¸³¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ê¥ï¡¼¥É¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡https://rewards.fany.lol/
µÈËÜ¶½¶È½êÂ°·Ý¿Í¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡ö2
¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ã¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾ ¥³¥á¥ó¥È¡ä
ËÍ¤Î¹Í¤¨¤ë¶ä¹Ô¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢·úÊª¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë´¶¤¸¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿
¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ã¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÎÉ¤¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¿´À¶¤ÍÅÀº¤¬½¸¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¡¼¥É¤ò¸æ»ý¤Á¤Ê¤é¤ì¤ë³§¡¹ÍÍÊý¤Ë¾®¤µ¤¸¤Û¤É¤ÎÍÀ¤Ê¤ë¹¬¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡£¤Û¤Õ¤Û¤Õ¤À¤è
FANY¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ö£²¡¡FANY¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É½é²óÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÌîÀÇúÃÆ ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É½é²óÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤Ï1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
FANY BANKÄó¶¡³«»ÏµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
A)FANY BANK¸ÂÄê¤è¤·¤â¤È¥³¥ì¥« ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
FANY BANK¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ýºÂ³«Àß¤·¤¿¤«¤¿Á´°÷¤Ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¡ÖFANY BANK¸ÂÄê¤è¤·¤â¤È¥³¥ì¥«¡×¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæÎß·×5,000±ß°Ê¾å¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ¤Ç¤â¤¦£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã´ü´Ö¡ä2025Ç¯12·î22Æü(·î)¡Á2026Ç¯£±·î31Æü(ÅÚ)
¡ã¾ò·ï¡ä
¡´ü´ÖÃæ¤Î¸ýºÂ³«Àß
¢´ü´ÖÃæ¤ËÎß·×5,000±ß°Ê¾å¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ
¡ãÆÃÅµ¡ä
¡FANY BANK¸ÂÄê¤è¤·¤â¤È¥³¥ì¥«¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Úµ¯ÍÑ·Ý¿Í¡Û¡¡£µÁÈ£¹Ì¾¡¡¢¨50²»½ç
ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡¢¶âµûÈÖÄ¹¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼
¡ãÆÃÅµÉÕÍ¿»þ´ü¡ä
2026Ç¯£²·îËö¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷
B) FANY ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È£³¸ø±é¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯(¾å¸Â2,000±ß¤Þ¤Ç)
¤µ¤é¤Ë¤¤¤Ä¤âFANY¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡¢FANY ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È£³¸ø±é¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã´ü´Ö¡ä2025Ç¯12·î22Æü(·î)¡Á2026Ç¯£±·î31Æü(ÅÚ)
¡ã¾ò·ï¡ä
¡¡´ü´ÖÃæ¤ËFANY¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤òFANY BANK¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤´¹ØÆþ
¡ãÆÃÅµ¡ä
¡¡£³¸ø±é¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯(¾å¸Â2,000±ß¤Þ¤Ç)
¡ãÆÃÅµÉÕÍ¿»þ´ü¡ä
2026Ç¯£²·îËö¤³¤í
¡ÖFANY BANK¡×³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/125004/125004_web_1.png
¢¨ App Store¤ÏApple Inc.¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¨ Google Play¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Î³µÍ×
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀì¶È¶ä¹Ô¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¸ýºÂ¿ô850Ëü¸ýºÂÆÍÇË¡¦ÍÂ¶â»Ä¹â11Ãû±ßÆÍÇË*£³¡¦½»Âð¥í¡¼¥ó¿·µ¬¼Â¹Ô³Û¹ñÆâ¹ÔNo.1*£´¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³«¶È°ÊÍè¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¶âÍ»¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢¡ÖBaaS¡Ê¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡¦¥¢¥º¡¦¥¢¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë»ö¶È¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Î©¤Á¾å¤²¡¢BaaS¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¸øÀµ¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢Ë¤«¤µ¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*£³ ÍÂ¶â»Ä¹â2025Ç¯£¸·î»þÅÀ¡¢¸ýºÂ¿ô2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡£
*£´ ½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹ÔÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯£³·î31Æü»þÅÀ¡Ë¡§ ¤ê¤½¤Ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ò´Þ¤à¹ñÆâ¹Ô¤ª¤è¤Ó½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î³«¼¨»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2617/125004/125004_web_2.png
³ô¼°²ñ¼ÒFANY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FANY¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ò¡¢¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉ½¸½¼êÃÊ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ì¤È¯·¡¤ÎºÍÇ½¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2617/125004/125004_web_3.png
¤´Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏFANY¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤ä±äÄ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¤Ï¡¢²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç½ê³íÀÇÌ³½ð¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
