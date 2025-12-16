今年15周年を迎えた湘南の肌改善サロン「レイテノール」を運営するレイズ＆カンパニー株式会社(本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：杉山 巨樹)は、自社開発スキンケア「レイテノールスキンケアシリーズ」第4弾、5種類のヒト型セラミド*1と高機能イオン還元水*2を組み合わせた「レイテノールモイストジェル」を、2025年12月14日(日)に発売しました。レイテノール公式通販からご購入可能です。





*1 セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP：すべて保湿成分

*2 水、ミネラル塩：基材





レイテノールモイストジェル





◆予約販売1,000本達成！

事前に受け付けておりましたご予約販売では、1,000本を超えるお申込みをいただきました。

一足早くお試しいただいたお客様モニターの皆様からは、総合評価★4.46(5点満点)と高い評価をいただいております。*3





特に、保湿力と使用感の良さが両立している点や、ハリ・弾力の向上についてお喜びのコメントをいただいております。

みずみずしさ・ハリが不足しがちなエイジング世代のお肌に、必要な水分と油分をバランスよく浸透*4させることで、もっちりしっとりとした素肌へ導きます。





《お客様コメントの紹介》

「みずみずしくてしっとりとした使用感。これからの季節にもぴったりですね」

「ベースメイクとも相性も良く、朝使いやすくていいと思いました」

「少量で十分。もっちりとした肌が長く続く。こんなジェルはじめて！」





*3 2025年9月自社調べ(n=3)

*4 角質層まで









◆エイジング世代の肌悩みに寄り添う保湿美容成分配合

「保湿力はもちろん、しっかりと美容効果が得られるスキンケアを使いたい」というエイジング世代のお悩みにしっかりと寄り添う、5種類のヒト型セラミド*5と11種類の植物・発酵由来美容成分*6を配合しました。

かさつきがちな年齢肌にみずみずしさをチャージし、肌のコンディションをしっかりと整えます。

保湿にもエイジングケア*7にも適した5種類のヒト型セラミド*5が、角質層の水分・油分バランスを整えることで肌バリア機能を支え、エイジングトラブルの起こりづらい、潤いたっぷりの健やかな素肌づくりをサポートします。





*7 年齢に応じたケア









◆当ブランド人気No.1化粧水と同じ基材、高機能イオン還元水を使用

レイテノールモイストジェルは、基材に高機能イオン還元水「ルミナスR」を使用しています。

ルミナスRは、高い保水効果・美容成分を角質層に引き込むデリバリー作用・バリア機能をサポートする整肌作用を兼ね備えたお水です。このルミナスRを98％以上配合した化粧水「レイテノールミストウォーター」は当ブランドNo.1のリピート率を誇る人気製品です。





潤い力を高め、肌の揺らぎを防ぐ効果をより引き出すため、モイストジェルにもミストウォーターと同じルミナスRを基材に使用しました。

水ならではの肌馴染みの良さと、みずみずしさをご体感いただけます。





ブランドロゴ





◆レイテノールスキンケアシリーズのコンセプト

レイテノールスキンケアシリーズは「ノーファンデーションで生きましょう」をテーマに、エステサロンが培ってきた知識と経験に基づき、「ファンデーションで隠すのがもったいなくなる素肌づくり」を目指したスキンケアです。





歳を重ねることが怖い、老いていく自分が怖い、女性なら誰もが一度は直面する孤独な恐怖です。私たちレイテノールは同じ女性としてその恐怖に寄り添い、安心して年齢を重ねることができる理由になれるような商品づくりを目指しています。





レイテノールスキンケアシリーズは皮膚常在菌のバランスに着目し、バリア機能をサポートすることでエイジング世代のお肌に訪れがちな肌トラブルと向き合うスキンケアです。





高機能イオン還元水、HJ1-S乳酸菌*8、ミネラル*9を配合し、素肌が本来持つ美しさを引き出す商品づくりを行っています。





◆製品情報

レイテノールモイストジェル

価格 ：6,930円(税込)

内容量：50mL(1回3プッシュ朝晩使用で約1.5か月分)

成分 ：水、スクワラン、グリセリン、アルガニアスピノサ核油、

ヒアルロン酸Na、PCA-Na、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、

セラミドAG、セラミドAP、乳酸桿菌溶解質、含水シリカ、

アケビエキス、アメリカショウマ根エキス、イタドリ根エキス、

ダイズイソフラボン、カラトウキ根エキス、アカツメクサエキス、

クズ根エキス、キゲリアアフリカーナ果実エキス、

ディオスコレアビロサ根エキス、プロパンジオール、ケイ酸(Na/Mg)、

セルロースガム、ミネラル塩、リン酸2Na、ポリグリセリン-6、

水添レシチン、フィトステロールズ、デキストリン





潤い続く保湿美容ジェル ※イメージ





発売日 ： 2025年12月14日(日)

ご購入方法 ： レイテノール公式通販サイトよりご購入いただけます。

レイテノール公式通販URL： https://c.raytenor.jp/products/9010046/









■ブランドプロデューサー「杉山 奈津子」について

□レイテノールオーナー

□INFA国際エステティシャン ゴールドマスター

□ドクターリセラスキンフィットネスカウンセラー

□コスメコンシェルジュ

□YouTubeチャンネル登録者16.9万人(2025年10月現在)





1964年生まれ 60歳 北海道札幌市出身。2人の娘の子育てに奮闘した後、ある日自分が顔中シミだらけの鉄が錆びたような薄汚れた顔をしていることに気付く。あらゆる化粧品やエステサロンを試した挙句、「本当に自分の肌のことを考えてくれる人はどこにいるのだろうか？」と思い悩み、どこにも居ないなら自分がなる！と40歳で自らエステティシャンの道を志す。

現役エステティシャンとしてお客様のお肌に向き合うこと17年。レイテノールは個人経営サロンとしては湘南エリアで最大の店舗面積を持つエステサロンに成長し、開業以来数千人の肌改善に携わる。2023年にはレイテノールクレンジング＆ウォッシュを発売。「ノーファンデで生きましょう」を合言葉にスキンケアメーカーとしてその一歩を踏み出す。

『たかがお肌、されどお肌』

同じ悩みを持つ女性として、共に笑顔で人生を送れるような美容の相談役として、自分自身の経験に基づいてより多くの人に真実と真心を伝えるべく日々邁進中。





美肌家 杉山 奈津子





■関連サイト情報

公式HP ： https://rays-company.co.jp/

公式通販サイト： https://c.raytenor.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/raytenor/

YouTube ： https://www.youtube.com/@RaytenorJp









◆会社概要

レイテノールは『素肌が輝く、光が灯る。』をモットーとし、同じ悩みを持つ女性として、ともに笑顔で人生を送る美容の相談役として、安心して末永くご利用いただけるサロン運営・化粧品開発を目指しています。

またヘアケアブランドRe:innocentやコルギサロン、飲食店を運営し、身体の内外から美容と健康をサポートするための事業を展開、そしてそれらを多くの方に伝えるためにYouTubeチャンネル(アンチエイジング専門*レイテノールチャンネル、登録者16.9万人)の運営を行っています。





会社名 ： レイズ＆カンパニー株式会社

所在地 ： 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-17 米善ビル4階

代表者 ： 杉山 巨樹

事業内容 ： エステサロン、スキンケア・ヘアケア開発、コルギサロン、

飲食店運営、動画制作、スタジオ事業

通販サイト ： https://c.raytenor.jp/

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@RaytenorJp